À l’intérieur de la superbe maison de Manchester de Jill Scott alors qu’elle échange le camp I’m A Celeb contre un camping-car dans la jungle

Jill Scott de I’M a Celebrity est peut-être en train de s’installer dans la vie de camp, mais elle est habituée à un environnement beaucoup plus confortable.

La femme de 35 ans vit à Manchester avec sa partenaire Shelly Unitt et donne régulièrement aux fans un aperçu de leur magnifique maison.

Jill et Shelly, qui gèrent ensemble un café à Northenden, ont décoré avec un thème de couleur blanc et gris partout.

Le salon comprend deux grands canapés gris positionnés autour d’une télévision, le couple optant pour une épaisse moquette grise.

Leur cuisine moderne est composée d’armoires blanches et de plans de travail gris, avec une grande horloge au mur et un éclairage élégant.

La chambre de Jill et Shelly comprend une touche de couleur, avec un mur rose et gris et un mobilier rose.

La footballeuse à la retraite Jill a fait une énorme impression sur les téléspectateurs après ses débuts à l’émission ITV dimanche soir.

Les fans sont allés sur Twitter pour partager leurs réflexions, beaucoup insistant sur le fait qu’elle allait jusqu’au bout.

L’un des flots de tweets disait simplement: “Jill Scott va gagner”,

Ce n’était pas non plus le seul du genre, avec un autre fan qui a écrit : « Jill Scott va gagner #ImACeleb. Appelez-le maintenant !”





Un troisième a écrit: “Jill Scott va gagner, je suis une célébrité, je l’ai déjà appelé.”

La star de Sky Sports, Hayley Mcqueen, est également convaincue que la pro de 35 ans prospérera à Oz, car elle a décrit le milieu de terrain comme “super compétitif”.

Elle a expliqué: “Je pense que tout le monde va l’aimer absolument. Elle est amusante et ludique. Elle va être incroyable.

«Elle va être la personne qui apportera un peu de lumière quand il y aura des moments difficiles là-bas. J’ai hâte de la voir relever les défis parce qu’évidemment, elle est tellement compétitive.