À l’intérieur de la superbe maison de Joanna Page, star de la Nativité et légende de Gavin et Stacey, comprenant d’adorables chiens et un sapin de Noël

Joanna Page, star de NATIVITY et légende de Gavin et Stacey, a jeté un coup d’œil à l’intérieur de sa magnifique maison.

L’actrice de 45 ans reviendra sur nos écrans ce week-end lors de la diffusion de Nativity 2 sur BBC 2 ce samedi.

Jetons un coup d’œil à l’intérieur de la maison de Joanna Page…[/caption]

Joanna page et David Tennant dans Nativity2[/caption]

La star partage son coussin avec deux adorables toutous[/caption]

Joanna, qui joue Mme Peterson dans le film de Noël très apprécié, vit dans la plus belle maison avec son mari James Thornton, leurs quatre enfants Eva, neuf ans, Kit, sept ans, Noah, six ans, et bébé Boe.

Ils partagent également l’espace avec deux adorables chiens.

La présentatrice a donné un aperçu à huis clos sur sa page Instagram.

Leur espace de vie dispose d’un canapé bleu marine, de coussins colorés et d’une élégante table basse.

Accrochés au mur se trouvent des dessins d’une sélection d’adorables cabots.

Sa cuisine présente des murs carrelés blancs, ainsi que des plans de travail et des placards assortis.

Il y a beaucoup de petits bibelots autour de l’espace pour faire de leur maison une maison.

Joanna est clairement une grande fan des animaux et a même créé une tanière pour ses chiots, faite de couettes et de sacs de couchage.

Elle a également des ornements originaux dans la maison, y compris un cochon et aussi une souris.

Joanna a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsqu’elle a été révélée comme Pig on the Masked Singer.

Plusieurs fans de Masked Dancer étaient déjà convaincus qu’il s’agissait de Joanna, la star de Gavin et Stacey, car cela lui ressemblait.

La star a révélé certains des indices qui pointaient vers la sitcom à succès – beaucoup se demandant à quoi faisait référence l’indice “47”.

Joanna a expliqué: “C’était le numéro de maison de Stacey à Gavin et Stacey.”

La maman de quatre enfants a commencé sa carrière en 1999, mais est devenue célèbre en 2007 lorsqu’elle a endossé le rôle de Stacey Shipman dans la sitcom britannique.

Gavin et Stacey ont honoré nos écrans pendant trois ans avec trois séries à succès.

Joanna et le reste de la distribution sont revenus en 2019 pour un spécial de Noël unique.

Au fil des ans, la star de la télévision a participé à un certain nombre d’émissions incroyables.

Ceux-ci incluent Agatha Christie’s Marple, Bedlam, The Syndicate, Doctor Who et Home from Home.

Joanna présente également des émissions telles que Shop Well For Less et The Pet Show

Joanna photographiée avec sa mère dans sa cuisine[/caption]

Joanna photographiée l’année dernière après avoir accouché[/caption]

L’actrice a fait une tanière pour ses adorables chiens[/caption]

Joanna a joué Just Judy dans Love Actually[/caption]