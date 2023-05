À l’intérieur de la superbe douche de bébé au bord de la rivière de la star de Love Island, Montana Brown, avec des ballons, des copains et un fiancé hunky

Montana Brown de LOVE Island et son fiancé Mark O’Connor ont été organisés par ses amis et sa famille pour une douche de bébé époustouflante au bord de la rivière.

La jeune femme de 27 ans doit donner naissance à un petit garçon avec son copain, joueur de rugby devenu directeur de l’immobilier, dans quelques semaines à peine.

Instagram/@montanabrown

Montana Brown et son fiancé Mark O’Connor ont profité d’une baby shower au bord de la rivière[/caption] Instagram/@montanabrown

La star de télé-réalité a eu droit à une journée glorieuse avec ses copains[/caption]

Le Montana a offert aux fans un aperçu de ce qui s’est passé lors de la soirée au bord de la rivière dans la belle Richmond, à l’ouest de Londres, qui comprenait de la nourriture délicieuse, des ballons et des cadeaux.

Partageant les clichés avec ses 1,2 million d’abonnés Instagram, la beauté de la réalité a écrit : « Baby shower of dreams.

« Nous nous sentons si chanceux que nous ayons autour de nous les femmes les plus solidaires et les plus gentilles pour célébrer l’arrivée des bébés garçons. [sic]”

La star d’ITV2 a ajouté: « Mes beaux amis ont organisé cette douche surprise pour moi. Merci à tous mes merveilleux amis d’avoir participé à cette journée spéciale.

Superbe pour sa journée spéciale dans une robe côtelée à manches longues de couleur fauve, Montana a laissé transparaître sa beauté naturelle avec un minimum de maquillage et

La star de la série trois Love Island portait ses longs cheveux noirs en vagues lâches et a terminé son look avec un gros tour de cou en or et des boucles d’oreilles créoles.

Les célèbres amis, fans et followers du Montana se sont précipités pour laisser des commentaires sous les superbes photos.

La future maman Kate Ferdinand, qui attend son deuxième bébé, a écrit: « Tu as l’air si heureuse. »

“Absolument brillant !!” ajouté un autre fan.

Pendant que quelqu’un d’autre écrivait: « si heureux pour toi »

Instagram/@montanabrown

Les copains de Montana étaient là pour la soutenir avec des ballons et du pétillement[/caption] Instagram/@montanabrown

La baby shower a eu lieu sur un bateau dans l’ouest de Londres[/caption]