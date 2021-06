À l’intérieur de la star de Jersey Shore, Mike ‘The Situation’ Sorrentino et le manoir de 2 millions de dollars de sa femme Lauren dans le New Jersey, deux ans après la prison

La star de JERSEY Shore, Mike « The Situation » Sorrentino, vit dans un luxueux manoir de 2 millions de dollars dans le New Jersey, bien loin de la prison fédérale qu’il appelait auparavant chez lui.

Mike, 38 ans, sa femme Lauren, 36 ans, et leur nouveau petit garçon, Romeo, profitent des bonnes choses dans leur maison de sept chambres et huit salles de bain à Holmdel, NJ

MTV

Mike ‘The Situation’ Sorrentino de Jersey Shore et sa femme Lauren ont acheté cette magnifique maison en 2019[/caption]

MTV

Le retour est plus important que le revers, comme vous pouvez le voir depuis la magnifique maison de Mike[/caption]

MTV

Le couple adorable a beaucoup à attendre dans sa maison[/caption]

Le manoir tentaculaire de 9 800 pieds carrés est réparti sur quatre étages, bénéficiant d’une « brillante lumière naturelle provenant des superbes fenêtres », selon la liste de la propriété.

De plus, la maison « offre une vue imprenable sur les toits de Manhattan depuis la terrasse d’observation du dernier étage ».

La maison avait été rénovée en 2011 avec l’aide de « la décoratrice d’intérieur de renom, Satomi Yoshida-Katz », qui a été chargée d’« accentuer une connexion glamour et cosmopolite grâce à des médiums distinctifs et à l’utilisation d’éléments discrets ».

L’extérieur dispose d’un barbecue, d’un éclairage extérieur, d’un patio et d’un porche.

MTV

La maison dispose de 7 chambres et 8 salles de bains[/caption]

MTV

Mike et Lauren se sont mariés en 2018 et viennent d’accueillir leur premier enfant[/caption]

Mike et Lauren vivaient auparavant dans un complexe d’appartements à Long Branch, NJ et Lauren sont restés seuls dans l’appartement pendant que Mike purgeait sa peine à l’établissement correctionnel fédéral d’Otisville.

Il semble que le couple ait acheté la magnifique maison un mois après la sortie de prison de Mike.

Le couple a été ouvert à avoir des enfants, et cette maison plus grande semble adaptée pour ajouter plus d’enfants à leur progéniture.

Lauren et Mike ont accueilli Romeo Reign Sorrentino le mois dernier.

MTV

La maison est joliment décorée, avec beaucoup d’espace pour les invités et les acteurs[/caption]

Le couple réalité a partagé pour la première fois des nouvelles de leur bébé en novembre, mais leur annonce a été diffusée avec le casting de la MTV spectacle en février.

Mike sangloté comme ils a partagé la nouvelle passionnante avec le casting de Jersey Shore au cours de la saison la plus récente.

Lors d’une refonte du mariage d’Angelina Pivarnick avec Chris Larangeira, The Situation a pris la parole, disant à la foule: « Je voudrais remercier ma femme. »

La personnalité de la télévision a partagé sa gratitude pour le soutien de sa femme pendant les vacances de l’équipe, en mentionnant les « beaucoup de hauts incroyables » qu’ils ont vécus.

Instagram

Lauren posant devant leur maison alors qu’elle était encore enceinte[/caption]

Instagram/Lauren Sorrentino

Le couple a accueilli Roméo le mois dernier[/caption]

Lauren a ensuite ajouté: « J’ai encore une petite chose que je veux partager avec tout le monde ici. »

La future maman a attrapé une serviette avec le message «Je suis enceinte aussi» et toute la distribution a commencé à crier et à crier de joie.

Mike a fondu en larmes après avoir annoncé la nouvelle du bébé, alors qu’il serrait dans ses bras ses amis de longue date JWoww, Vinnie et le reste du groupe.

Il a jailli à l’époque: «Nous sommes tellement heureux et nous avons traversé tellement de choses que je pense que cela va faire de nous de si bons parents.

«Être confiné dans cet hôtel pendant Covid nous fait nous sentir différemment car 2020 a été comme la pire année de tous les temps. Les amis et la famille sont tout ce que vous avez.

Getty

Coller à travers tout ensemble: Lauren photographiée à l’extérieur du tribunal avec Mike[/caption]

« Nous vivons cette expérience depuis dix ans et nous la sentons parfois s’effondrer. Donc, le fait que nous puissions le sauver me fait l’apprécier beaucoup plus », a-t-il déclaré, en référence aux relations que le casting a formées au cours de la dernière décennie.

« Je vais être père ! » Mike beugla à la fin de l’épisode.

Lauren a dit à Mike qu’elle était enceinte pour la deuxième fois dans l’émission plus tôt en février, après avoir subi une fausse couche dévastatrice en 2019.

Le couple – qui s’est marié en 2018 – a attendu « longtemps » pour réessayer après la perte, alors le nouveau bébé a été une surprise émotionnelle pour les deux.

La star de la télévision attendait anxieusement près de la salle de bain pendant que Lauren administrait un test de grossesse après s’être « sentie bizarre ».

Le futur père est devenu ému en se remémorant: «J’ai une histoire de retour vraiment géniale. Je fais. Et cela n’a pas été facile pour nous… mais je ne changerais rien parce que cela a fait de moi l’homme que je suis.





À la fin de l’année dernière, Mike a été condamné à effectuer 500 heures de service communautaire après avoir été emprisonné pour invasion fiscale.

Le natif de New York et son frère Marc ont été inculpés en septembre 2014 pour complot en vue d’escroquer les États-Unis après avoir prétendument omis de payer des impôts de 2010 à 2012.

En septembre 2019, la star de la télé a été libéré de prison, qui a été diffusé le Jersey Shore: Vacances en famille.