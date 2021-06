À l’intérieur de la spirale d’Erika Jayne de RHOBH, des richesses aux haillons après qu’elle et Tom ont été accusés d’avoir «volé des millions d’orphelins»

La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, s’est retrouvée à passer de la richesse à la misère.

le Bravo Le changement radical de mode de vie de la star intervient après qu’elle et son mari Tom Girardi ont été accusés d’avoir « volé des millions aux orphelins ».

Getty

Erika Jayne est rapidement passée de la richesse aux haillons[/caption]

Pedro Andrade pour The US Sun

Le RHOBH a perdu sa fortune suite à un scandale de détournement de fonds[/caption]

Erika, 49 et À M, 82 ans, s’est récemment retrouvé au centre d’une polémique lorsque l’avocat a été accusé d’avoir volé ses clients qu’il s’était engagé à aider.

Le couple s’est rencontré pour la première fois dans les années 1990 alors que Erika travaillait comme serveuse chez Chasen’s, un restaurant hollywoodien populaire où Tom était un habitué.

le RHOBH star et Tom ont commencé une amitié avant de commencer une relation amoureuse un an plus tard, alors qu’ils se sont fiancés dans les six mois suivant leur relation.

Ils se sont mariés en 2000, alors que Tom était encore au milieu d’un règlement avec sa première femme au sujet des biens communaux.

Malgré ces problèmes, le couple valait 264 millions de dollars lorsqu’ils ont rejoint RHOBH en 2015 et ont été montrés vivant dans un manoir de 13 millions de dollars.

Getty

La star de Bravo est connue pour vivre luxueusement[/caption]

Bravo

Son style de vie somptueux a été financé par la carrière réussie de Tom[/caption]

L’avocat qui réussit a un valeur nette de 100 000 $, selon Valeur nette des célébrités.

Tout au long de leur relation, Erika et Tom étaient connus pour afficher leur richesse en profitant des choses les plus chères de la vie.

En novembre 2020, la paire a fait la une des journaux lorsque la star de Bravo a demandé le divorce de Tom après 21 ans de mariage.

Erika précédemment révélé à Andy Cohen en juin 2017 que elle et son ex-mari n’ont jamais signé d’accord prénuptial.

UNE accord prénuptial est un accord sous seing privé entre un couple signé avant leur mariage, qui prévoit le partage de leurs biens en cas de divorce ou de décès.

Hulu

La valeur nette de Tom serait de 100 000 $[/caption]

Bravo

Erika a demandé le divorce de Tom en novembre[/caption]

« Je suis marié à un avocat très puissant. Un contrat de mariage ne lui ferait pas obstacle de toute façon », a-t-elle déclaré à l’époque.

« Donc, peu importe que vous en ayez un ou pas, ça va être tout le chemin de Tom, je vous assure. »

Elle a ajouté: « Il va déchirer ce morceau de papier en lambeaux en deux secondes! »

Erika a évoqué leur rupture lors de l’épisode du 16 juin de RHOBH, dans laquelle elle a admis que son divorce avec Tom était « tellement compliqué ».

L’épisode a débuté avec Erika se préparant à se retrouver face à face avec ses collègues stars de Bravo pour la première fois depuis l’annonce de sa séparation avec l’avocat.

Bravo

Erika a précédemment révélé qu’elle avait un contrat de mariage[/caption]

Getty Images – Getty

Elle a déclaré sur RHOBH que leur séparation était «tellement compliquée»[/caption]

Alors qu’elle se préparait à affronter ses amis, Erika a déclaré : « Il y a tellement de couches dans ce divorce.

«C’est tellement compliqué. C’est très difficile à expliquer.

En parlant des autres stars de RHOBH, elle a ajouté : « Vous savez, je suis sûre qu’elles ont été très choquées et qu’elles vont avoir beaucoup de questions. »

Peu de temps après la demande de divorce, Tom, son cabinet d’avocats et Erika ont été poursuivi pour avoir détourné des millions en décembre.

Le procès a affirmé que Thomas, qui est un avocat spécialisé dans les dommages corporels, « avait détourné le produit des règlements qui auraient dû être versés à ses clients, y compris les veuves et les orphelins qui ont perdu des êtres chers dans le tragique accident du vol Lion Air 610 ».

Getty Images – Getty

Elle a parlé à ses co-stars de son divorce lors de l’épisode du 16 juin de RHOBH[/caption]

La plainte accusait Tom d’avoir détourné le produit du règlement afin de « continuer à financer son mode de vie somptueux et celui d’Erika à Beverly Hills ».

Les documents judiciaires affirmaient : « Tom et Erika ont atteint le statut de célébrité dans le monde fastueux et glamour d’Hollywood et de Beverly Hills.

« Pour conserver leur statut de célébrité, Tom et Erika doivent projeter une image publique de richesse obscène à tout moment et à tout prix. »

Le cabinet d’avocats de Thomas est « au bord de l’effondrement financier » et doit actuellement « des dizaines de millions de dollars », selon les documents judiciaires.

L’avocat a été reconnu coupable d’outrage civil et son les avoirs ont été gelés parce qu’il n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas pu payer les 2 millions de dollars qu’il doit à quatre de ses clients.

Bravo

Elle comptait sur ses revenus pour financer son style de vie somptueux[/caption]

Bravo

Le goût cher a été documenté sur RHOBH[/caption]

D’autres drames juridiques ont suivi, car The Sun a exclusivement rapporté que Tom avait été frappé par deux autres poursuites pour plus d’un million de dollars pour « fraude et rupture de contrat ».

Le demandeur, cabinets d’avocats de Philip R. Sheldon, a affirmé en 2008 et 2009 qu’un certain nombre de clients avaient engagé Thomas pour les représenter pour des blessures corporelles résultant d’une exposition à des produits chimiques toxiques provenant d’installations de fabrication de ciment en Californie.

Les deux cabinets d’avocats représentaient conjointement les clients et auraient accepté de partager les honoraires d’avocat.

Le demandeur a affirmé que Thomas et son cabinet d’avocats « gardaient l’argent pour eux-mêmes », selon les documents judiciaires.

Suite aux plaintes contre son ex, Erika a nié avoir jamais su ce que Tom faisait et comment il a financé leur style de vie somptueux.

abc

L’avocat a fait l’objet de plusieurs poursuites concernant ses méfaits[/caption]

Bravo

Erika a insisté sur le fait qu’elle n’était pas au courant des actions de Tom[/caption]

Une source a dit Nous hebdomadaire: « Erika ignorait totalement les allégations très graves qui étaient portées contre Tom devant le tribunal.

« Tom a toujours géré toutes les finances et c’est ainsi qu’ils ont géré les choses. Erika se sent trahie par Tom parce qu’elle lui faisait totalement confiance.

Alors que le drame juridique continuait de se dérouler, Hulu a publié un spécial sur le scandale appelé La femme au foyer et l’arnaqueur.

Le documentaire révèle le fonctionnement interne de la carrière juridique du multimillionnaire et les habitudes de dépenses exagérées de sa femme.

L’ami de Tom, avocat de LA et ancien président du Barreau Brian Kabateck, a déclaré que la façon dont le multimillionnaire était représenté sur le RHOBH était mauvaise pour sa carrière et a montré que le couple vivait au-dessus de ses moyens.

abc

Le scandale a été documenté dans le doc Hulu The Housewife and the Hustler[/caption]

abc

L’ami de Tom a déclaré que RHOBH avait montré que le couple vivait au-dessus de ses moyens[/caption]

Brian a dit dans le documentaire: « Probablement le plus épouvantable était de dire qu’ils avaient deux avions. Et c’est franchir la ligne dans ce que nous faisons. Nous représentons des personnes victimisées par les grandes entreprises et les riches.

«Et ici, vous dites que vous êtes super riche. Et que vous êtes fondamentalement l’homme. Nous poursuivons l’homme ! Vous ne voulez pas être l’homme et il montre aux gens qu’il est l’homme.

Les victimes de Tom apparaissent également dans le document alors qu’elles se sont confiées sur leur expérience avec l’avocat et ont expliqué comment il les aurait arnaquées.

Il semble Erika s’est adaptée à son style de vie moins somptueux, comme elle l’était récemment faire des courses dans un ensemble décontracté.

le Bravo star, qui a quitté le manoir de Pasadena de 7 millions de dollars de l’ancien couple et s’est installé dans un modeste maison de 1,5 million de dollars à Hancock Park, LA, a été vu en sueurs.

Pedro Andrade pour The US Sun

Erika a récemment été aperçue en survêtement[/caption]





Photographies obtenues exclusivement par The Sun a montré Erika portant un t-shirt bleu de la gamme « Billionaire Boys Club » après avoir déclassé son style de vie.

Il semble que son équipe glam coûteuse, payée 40 000 $ par mois, ne soit plus là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car elle semblait se maquiller et sans soutien-gorge avec des serrures sans style.

L’homme de 49 ans a complété le look décontracté avec des leggings noirs, des baskets blanches et une paire de lunettes de soleil œil de chat blanches.

Pedro Andrade pour The US Sun

Elle semble s’installer dans son style de vie moins glamour[/caption]