À l’intérieur de la sortie de choc de Janice Dickinson du groupe I’m A Celeb WhatsApp après une série d’éclats de casting

JANICE Dickinson a quitté de façon choquante le groupe WhatsApp I’m A Celeb après une série d’éclats de casting.

Les divergences entre l’édition all-stars d’Afrique du Sud peuvent aujourd’hui être révélées pour la première fois dans une interview explosive avec le dernier expulsé Paul Burrell.

Rex

Rex

L’ancien assistant de la princesse Diana a levé le voile sur les querelles et les coups de poignard dans le dos qui ont éclaté depuis la diffusion de la série dans un groupe WhatsApp fougueux.

Détaillant les secrets de la série sud-africaine, Paul a affirmé que

Janice est désormais boudée par tout le groupe après un comportement de choc et se déclarant la plus célèbre.

L’ancien majordome royal a déclaré: « Nous avons un groupe WhatsApp I’m A Celebrity Legends. Et nous nous parlons tous au fur et à mesure que chaque nuit se déroule et nous disons tous, wow, je ne savais pas que c’était arrivé.

« Maintenant, nous regardons tout, comme les essais que nous n’avons pas vus et nous voyons le contexte de tout.

« Nous nous envoyons constamment des textos en disant, oh tu as fait ça. Ouah. »

Et il a ajouté: « J’ai des grondements à avoir. »

S’ouvrant après avoir quitté le camp juste un jour avant la finale, Paul a raconté comment il se sentait trahi par deux camarades de camp en particulier – Janice et Fatima – au cours d’une première dispute sur les marchandises de contrebande.

Paul a déclamé: «Je dois avoir un grondement avec Janice. Elle m’a jeté sous le bus avec le café.

«Je lui avais donné une bonne tasse de Butler’s Roast près du feu tous les matins, en la sirotant très lentement et en me regardant et en me faisant un clin d’œil.

« Mais quand c’est arrivé au point de honte, Janice est restée assise en silence. »

Il a craché : « Merci beaucoup Janice ! Elle n’a jamais dit un mot.

«Quand il s’agissait de se sauver, elle avait beaucoup à dire. Janice était impolie avec tout le monde, elle ne tire aucun coup.

Paul a ajouté: « Mais j’ai adoré être dans la jungle, c’était magique et je suis tellement reconnaissant.

« J’ai rencontré le groupe de personnes le plus incroyable.

« Bien qu’il y ait eu de petits soucis en cours de route, c’est la nature humaine. »