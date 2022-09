Le PRINCE Harry et Meghan Markle ont rejoint la famille royale dans une démonstration d’unité sans précédent au palais de Buckingham hier soir.

Le couple a été photographié en train d’être conduit dans la résidence de la reine à Londres pour recevoir le cercueil de Sa Majesté.

Harry et Meghan ont rejoint la famille royale pour recevoir le cercueil de la reine Crédit : Darren Fletcher

Harry et Meghan se tenaient derrière le roi Charles et la reine consort Camilla sur les marches de la grande entrée du palais.

Le prince William, Kate Middleton, le comte et la comtesse de Wessex et leurs enfants Lady Louise et le vicomte Severn faisaient partie du groupe.

Cela vient comme…

Zara et Mike Tindall, le prince Andrew, la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank et la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont également reçu le cercueil.

Le groupe sombre a été achevé par les enfants de la princesse Margaret, Lady Sarah Chatto et Earl Snowdon, qui sont venus rendre hommage à leur tante.

Le roi Charles a été le premier à arriver et a été conduit au palais juste avant 18 heures.

La reine consort Camilla a été photographiée portant une broche en trèfle qui correspond à la reine reçue le jour de son mariage – bien qu’il ne soit pas sûr qu’il s’agisse de la même pièce.

Le couple était suivi de près par Harry et Meghan, qui semblaient sombres à leur arrivée au Palais.

Le prince William et Kate Middleton sont arrivés ensuite après avoir quitté leur domicile à Windsor.

La princesse de Galles portait un simple collier de perles dans un clin d’œil apparent à la reine, qui préférait porter des perles.

Il y avait alors une rafale de voitures conduites dans le palais de Buckingham qui transportaient le reste de la famille royale.

Il est entendu que l’affaire familiale était une petite réunion privée sans aucune photo publiée.

Sa Majesté avait atterri à RAF Northolt juste avant 19 heures après avoir voyagé d’Édimbourg.

Elle était accompagnée sur le vol par sa fille la princesse Anne et son mari le vice-amiral Sir Tim Laurence.

Quelques instants plus tard, la princesse royale a rendu un hommage poignant à propos de sa “chanceuse de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère”.

Le corbillard a ensuite été conduit à travers des foules silencieuses, qui avaient attendu des heures sous la pluie pour rendre hommage.

Des lumières ont illuminé le cercueil de Sa Majesté alors qu’elle franchissait les portes du palais de Buckingham pour la dernière fois.

Elle est restée dans la Bow Room pendant la nuit mais sera emmenée à Westminster Hall aujourd’hui pour mentir en état.

La famille royale sera à nouveau unie pour le cortège à 14h22 depuis le palais de Buckingham.

Le roi Charles ouvrira la voie, suivi de ses fils William et Harry.

Les frères se tiendront côte à côte – après avoir été séparés par Peter Phillips lors des funérailles du prince Philip.

La princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward feront partie du cortège.

Le fils d’Anne, Peter Phillips, et son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, ont également rejoint le cortège, ainsi que le duc de Gloucester et le comte de Snowdon.

La reine consort, Kate Middleton, Sophie Wessex et Meghan Markle suivent toutes en voiture.

Le cercueil de la reine est revenu au palais de Buckingham mardi soir

Le roi Charles et la reine Camilla sont emmenés au palais Crédit : Darren Fletcher

La princesse Béatrice et sa famille ont rejoint le cortège Crédit : La Méga Agence