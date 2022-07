À l’intérieur de la séparation de choc de Paddy et de la “misérable” Christine McGuinness et comment ils l’ont gardée secrète pendant des semaines

PADDY et Christine McGuinness ont annoncé hier que leur mariage était terminé – et ce depuis un mois.

Paddy de Top Gear, 48 ans, voulait apparaître “uni” pour leurs enfants. Mais une source a déclaré à propos de Christine, 34 ans : “Elle n’a pas pu continuer.”

Paddy McGuinness de Top Gear voulait garder un «front uni» malgré sa séparation d'avec sa femme Christine pendant un mois

Le couple a annoncé avoir mis fin à leur mariage de 11 ans début juin

Christine McGuinness a poussé à rendre publique sa rupture avec son mari Paddy parce que le garder secret l’a laissée misérable, peut révéler The Sun.

Le couple, qui a été secoué par des allégations de tricherie, a annoncé hier qu’il avait mis fin à leur mariage de 11 ans.

Cependant, nous pouvons révéler que le couple a en fait décidé de se séparer début juin – mais a gardé le silence.

Des amis proches de la star des Jeux, Christine, ont déclaré qu’elle avait poussé à la séparation et qu’elle voulait être ouverte sur leur rupture. Mais Paddy, co-animateur de Top Gear âgé de 48 ans, a insisté pour qu’ils gardent un “front uni”.

Une source a déclaré: « Christine et Paddy ont passé des semaines à le cacher – mais elle n’a pas pu continuer. Elle était aux commandes lorsqu’il s’agissait de mettre fin à leur mariage.

La source a ajouté du couple, qui a trois jeunes enfants : « Christine et Paddy ont mis fin à leur mariage au début du mois de juin. Elle a fait savoir très clairement à ses proches que c’était fini. Paddy, cependant, voulait faire front uni.

“Il voulait contrôler le récit et Christine avait l’impression qu’elle n’avait pas d’autre choix que de l’accepter.

“Mais la semaine dernière, elle a dit qu’ils ne pouvaient pas continuer et a poussé pour qu’ils deviennent publics. Elle en a assez de faire bonne figure.

Christine a confirmé qu’ils s’étaient séparés dans un post Instagram hier – quelques jours après que The Sun a révélé comment Paddy avait été accusé d’avoir embrassé une star de la télévision dans son dos.





Dans une déclaration commune, le couple, dont les enfants vivent tous avec autisme, a déclaré vouloir “clarifier” les spéculations sur leur vie privée.

Il a poursuivi: «Il y a quelque temps, nous avons pris la décision difficile de nous séparer, mais notre objectif principal, comme toujours, est de continuer à aimer soutenir nos enfants.

“Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais nous allons de l’avant en tant que meilleurs parents que nous puissions être pour nos trois beaux enfants.

“Nous serons toujours une famille aimante, nous avons toujours une excellente relation et vivons toujours heureux ensemble dans notre maison familiale.”

Cela s’est produit quelques heures après que Paddy ait fait l’éloge des vacances qu’il a passées au Center Parcs de Nottingham avec Christine ainsi que leurs jumeaux de huit ans et leur fille de cinq ans.

L’initié a ajouté: “Christine est dévouée à ses enfants et sa seule préoccupation en ce moment est de s’assurer qu’ils sont protégés.

« Christine et Paddy font toujours passer les enfants en premier et ils ne veulent pas qu’ils subissent de bouleversements ou de stress.

“Les deux se sont concentrés sur les enfants”

«Ils sont partis en vacances en famille et, même s’ils n’étaient pas ensemble, ils ont veillé à ce que ce soit très spécial pour les enfants. C’est une nouvelle route pour eux, mais ils se concentrent tous les deux sur les enfants.

Plus tôt ce mois-ci, Christine a parlé des difficultés relationnelles du couple dans une interview très franche avec The Sun dans Fabulous Magazine de dimanche.

Interrogée sur leur mariage, Christine a fait allusion à l’infidélité et a raconté comment elle et Paddy avaient beaucoup grandi depuis leur première rencontre en 2007.

Christine a déclaré: “Ce que j’aurais pu supporter dans le passé, je ne le supporterais probablement pas maintenant, et c’est la même chose pour lui.”

Elle a ajouté : « Je ne peux pas nier que nous traversons une période très, très difficile. C’est juste – nous sommes ensemble depuis 15 ans, 11 ans mariés; nous allons avoir des hauts et des bas.

“Mais cette situation à la minute, je ne veux pas trop m’y attarder mais je dirai simplement que je n’ai pas causé cette situation.”

Dans une publication cryptée sur Instagram, Christine a également semblé rejeter la faute sur la porte de Paddy. Elle a posté une citation qui disait: “Cette année, j’ai rencontré la version la plus brisée de moi, mais aussi la plus forte.”

Christine a écrit à côté: «Il n’y a qu’une seule chose que je veux clarifier maintenant. Je ne nous ai pas mis dans cette situation.

Cette année, j’ai rencontré la version la plus brisée de moi, mais aussi la plus forte.

Christine McGuiness

Le Sun a révélé plus tard comment Christine avait été «très blessée et bouleversée» après avoir été informée de l’infidélité présumée de Paddy, qui a suivi une apparition à la télévision.

Christine, qui a également reçu un diagnostic d’autisme après ses enfants, a été informée du baiser apparent par des membres d’équipage inquiets alors qu’elle jouait dans The Games de Channel 4 en mai.

Une source a déclaré à propos des affirmations: «Tout le monde en parlait. L’équipage était au courant des rumeurs de Paddy, et ils étaient là, travaillant maintenant en étroite collaboration avec Christine.

“C’était l’une de ces émissions où tout le monde s’est lié et où tout le monde a aimé Christine.

« Paddy n’était pas du tout là pendant les Jeux et plus les gens connaissaient Christine, plus ils pensaient qu’elle méritait de savoir ce qu’il avait fait.

« Un certain nombre d’entre eux ont parlé à Christine du baiser et du fait qu’il avait été infidèle. Elle était très blessée et bouleversée.

Christine a également expliqué précédemment comment l’autisme a affecté sa relation avec Paddy. Elle a déclaré: «Nous n’avons tout simplement pas de temps de qualité. Nous venons d’accepter que c’est comme ça.

« Nous sommes des soignants. Mon mari travaille beaucoup. Il est sur Top Gear maintenant donc il vole partout dans le monde.

Le couple s’est rendu à Center Parcs après que des vacances prévues en Espagne aient dû être abandonnées à la dernière minute car le passeport de leur fille avait expiré.

Paddy a dit qu’ils avaient quand même passé un bon moment, mais a ajouté: “Nous sommes maintenant chez nous dans nos propres lits, qu’aucune fête ne peut jamais battre!”

Il a également été révélé que Christine "était aux commandes lorsqu'il s'agissait de mettre fin à leur mariage"

La source a déclaré à propos de Paddy "Il voulait contrôler le récit et Christine avait l'impression qu'elle n'avait pas d'autre choix que de l'accepter"