Comme l’a dit une femme sage, ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Mais, oh mec, 2020 n’a pas été gentil avec Kelly Clarkson.

Pour être juste, cela n’a été gentil avec personne. Mais ajoutez un divorce de Brandon Blackstock, son mari depuis sept ans et fils de son ancien manager Narvel Blackstock—Qui se trouve justement avoir intenté une action en justice affirmant que Clarkson devait plus de 1,4 million de dollars en commissions impayées — et, eh bien, coloriez-nous que Le spectacle de Kelly Clarkson l’hôte a toujours en elle de nous offrir une tournée de Kellyoke à chaque émission.

« Oui, je suis prêt à partager mon expérience et oui, c’est la pire », Clarkson Mets-le carrément à Divertissement ce soir en octobre. « Je veux dire, les derniers mois ont été horriblement tristes. » Mais, à moins d’admettre l’évidence, elle préfère ne pas creuser trop profondément dans les détails sachant que Savane, 18 et Seth, 13 ans, les enfants les plus âgés de Blackstock issus de son premier mariage, sont plus que capables de scanner Internet et leurs petits –rivière, 6 et Remington, 4 – ne sont pas trop loin derrière.