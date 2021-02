À l’intérieur de la scène artistique crypto des NFT – qui a connu un boom des ventes de 45,2 millions de dollars en une semaine

Un marché en ligne pour les œuvres d’art numériques avec sa propre monnaie rivalisant avec Bitcoin a pris d’assaut Internet et se filtre maintenant dans les maisons de vente aux enchères haut de gamme menaçant de transformer le monde de l’art pour de bon.

Vous ne pouvez pas accrocher ces œuvres d’art sur votre mur, mais elles ont un autre attrait distinctif. Ils portent chacun ce que l’on appelle un jeton non fongible (NFT), un jeton numérique unique crypté avec la signature de l’artiste et qui vérifie sa propriété et son authenticité et est attaché en permanence à la pièce.

Les NFT, parfois prononcés « nifties », sont similaires aux crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum en ce sens qu’ils vivent sur des réseaux blockchain – un registre décentralisé et distribué qui enregistre les transactions d’actifs numériques.

Mais contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles, les NFT ne sont pas fongibles, ce qui signifie que l’une ne peut pas être échangée contre une autre. Les actifs numériques ont une valeur pour les collectionneurs et peuvent représenter des éléments, notamment des images fixes, des GIF, des vidéos, de la musique, etc.

Alors que les NFT existent depuis des années, leur popularité a rapidement augmenté ces dernières semaines grâce à quelques ventes à des prix très élevés.

Au cours des sept derniers jours seulement, les NFT ont généré 45,2 millions de dollars de ventes – tout en attirant l’attention des principaux investisseurs, dont Mark Cuban.

Depuis le 14 février, un artiste nommé Pest Supply a récolté plus d’un million de dollars en mettant aux enchères ses NFT contenant des graffitis de style Banksy, dont une pièce vendue pour 60 pièces Ethereum (ETH), soit environ 100000 dollars.

Le 19 février, une interprétation numérique unique du mème Nyan Cat s’est vendue 300 ETH, soit environ 590 000 $, lors d’une vente aux enchères en ligne.

Et lundi, un homme a payé 208000 $ pour un NFT avec un clip de LeBron James trempé dans une vente aux enchères de NBA Top Shot, qui transforme les faits saillants du basket-ball en NFT.

Que sont les NFT? Qu’est-ce qu’un NFT? Un jeton non fongible (NFT) est un jeton numérique unique crypté avec la signature d’un artiste et qui vérifie sa propriété et son authenticité et est attaché en permanence à la pièce. À quoi ressemblent-ils? La plupart des NFT incluent des illustrations numériques, telles que des photos, des vidéos, des GIF et de la musique. Théoriquement, tout ce qui est numérique pourrait être transformé en NFT. Où les achetez-vous? Pour le moment, les NFT sont le plus souvent vendus dans des « drops », des ventes en ligne chronométrées par des marchés soutenus par la blockchain comme Nifty Gateway, Opensea et Rarible. Pourquoi voudrais-je en posséder un? Il y a un éventail de raisons pour lesquelles quelqu’un peut vouloir acheter un NFT. Pour certains, la raison peut être une valeur émotionnelle, car les NFT sont considérés comme des objets de collection. Pour d’autres, ils sont considérés comme une opportunité d’investissement similaire aux crypto-monnaies, car la valeur pourrait augmenter. Quand les NFT ont-ils été créés? L’écrivain et podcasteur Andrew Steinwold a retracé les origines des NFT en 2012, avec la création de la crypto-monnaie Coloured Coins. Mais les NFT ne sont passés dans le courant dominant que cinq ans plus tard, lorsque le jeu de blockchain CryptoKitties a commencé à vendre des chats virtuels en 2017.

Un tout nouveau lieu de vente de NFT a ouvert ses portes jeudi lorsque Christie’s est devenue la première grande maison de vente aux enchères à mettre en place une œuvre d’art numérique portant un jeton.

La pièce intitulée «Everydays – The First 5000 Days» comprend toutes les œuvres qu’un artiste numérique américain connu sous le nom de Beeple a réalisé au cours de 13 ans.

Christie’s à New York a déclaré que, parce que l’entreprise était si nouvelle pour la maison de vente aux enchères, les enchères pour la vente en ligne du 27 février au 11 mars commenceraient à seulement 100 $.

Dans une autre première, Christie’s acceptera également le paiement de l’œuvre d’art en crypto-monnaie, la pièce Ether.

Le commissaire-priseur a vanté l’introduction récente des NFT comme ouvrant la voie à la vente de l’art numérique de la même manière que les peintures et sculptures traditionnelles.

« Tout comme l’avènement du Street Art en tant que catégorie de collection de premier ordre, l’art basé sur la NFT est sur le point de devenir la prochaine force ingénieusement perturbatrice sur le marché de l’art », a déclaré Noah Davis, spécialiste de Christie dans l’art d’après-guerre et contemporain. une déclaration.

Beeple, basé au Wisconsin, a lancé son projet «Everydays» en 2007, promettant de créer et de publier en ligne une nouvelle œuvre d’art chaque jour.

«Les 5000 premiers jours» les regroupe tous dans une seule composition.

Beeple a un large public et a travaillé avec des chanteurs pop comme Ariana Grande et Justin Bieber pour créer des visuels pour leurs concerts.

Ses œuvres ont également été présentées dans la collection de mode femme printemps 2019 de Louis Vuitton.

Dans le passé, les œuvres de Beeple n’étaient proposées que dans ce que l’on appelle des « drops », des ventes en ligne chronométrées par des marchés soutenus par la blockchain comme Nifty Gateway, Opensea et Rarible.

Davis, le spécialiste de Christie’s, a cherché à expliquer les NFT aux nouveaux arrivants dans une interview avec Hyperallergic publiée mercredi.

Il a décrit la compréhension des NFT comme «un exercice d’abstraction», ajoutant: «L’illustration réelle basée sur la NFT n’est qu’un code. Cela n’existe pas. Il n’a aucune objectivité.

Davis a ouvert son explication en expliquant la distinction entre «l’œuvre d’art elle-même et le symbole qui représente l’œuvre d’art».

L’œuvre d’art basée sur la NFT n’est en réalité qu’un jeton non fongible – c’est une longue série de lettres et de chiffres qui est déposée dans un portefeuille numérique », a-t-il déclaré.

« Mais le symbole qui représente le jeton est le collage monumental que Beeple a assemblé, et on pourrait dire que le jeton implique fondamentalement qu’il est contenu à l’intérieur. »

Interrogé sur ce à quoi ressemblent les acheteurs de NFT, Davis a présenté trois catégories générales: les personnes qui y voient une opportunité d’investissement, les personnes qui y voient une «déclaration de philosophie» et les amateurs d’art à la recherche de quelque chose de nouveau.

« Il y a des gens qui vont considérer cela comme un marché volatil qui représente une opportunité de spéculation et potentiellement une aubaine sur toute la ligne », a-t-il déclaré à propos du premier groupe.

« Ensuite, il y a des gens qui considèrent cela comme une déclaration radicale de philosophie ou de valeurs ou d’investissements dans le concept d’un avenir où la technologie blockchain, les NFT et la crypto-monnaie deviennent la norme pour les transactions sur le marché financier.

« Et il y a aussi des gens qui sont de grands amateurs d’art, de nouveauté et de rareté, et cela joue sur leur désir, leur soif de quelque chose de nouveau, de différent et de stimulant – à la fois du point de vue littéral et philosophique, mais aussi d’un point de vue très axé sur l’histoire de l’art. ».

Davis a déclaré que l’un des principaux avantages des NFT est qu’ils permettent aux artistes et aux acheteurs de vérifier l’authenticité en raison de leurs codes uniques.

Cependant, il a reconnu que certains aspects de la technologie n’ont pas été entièrement explorés, y compris la possibilité pour les artistes d’obtenir une partie des ventes lorsqu’un propriétaire d’origine cède un NFT à quelqu’un d’autre.

«C’est un pont que nous n’avons pas encore franchi», a-t-il déclaré. «J’imagine que nous le traverserons bientôt.

Un autre inconvénient des jetons est qu’ils ont une empreinte carbone importante car ils sont stockés sur des réseaux blockchain, qui nécessitent une quantité d’énergie massive pour être maintenus.

L’artiste Memo Atken a exploré ce sujet dans un article de Medium en décembre et a constaté qu’un seul NFT est en moyenne responsable de 211 kg d’émissions de CO2 – l’équivalent de conduire une voiture à essence sur plus de 600 miles.