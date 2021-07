À l’intérieur de la ruée vers l’or de Bitcoin alors que les pirates tentent d’ouvrir 140 milliards de dollars de crypto « dormante » oubliée ou perdue par les propriétaires

Une ruée vers l’or de BITCOIN est en marche alors que des pirates tentent de s’introduire dans des portefeuilles dormants qui contiennent environ 140 milliards de dollars de crypto.

Les experts estiment que 20% de toutes les crypto-monnaies ont été oubliées ou perdues – et cela pourrait être à gagner pour les cybercriminels industrieux qui considèrent l’intrusion dans les portefeuilles en ligne comme un défi.

La société de données cryptographiques Chainalysis pense qu’environ un cinquième de tous les Bitcoins existants ont maintenant été perdus ou oubliés – certains d’entre eux étant considérés comme impossibles d’accès – avec une valeur actuelle d’environ 140 milliards de dollars.

Mais les portefeuilles qui étaient stockés en ligne plutôt que sur du matériel suscitent l’intérêt de pirates potentiels qui pourraient tenter de s’introduire et de récupérer les pièces oubliées.

Les portefeuilles de grande valeur sont souvent diffusés dans les communautés de piratage en ligne alors qu’ils se défient les uns les autres pour les ouvrir afin d’accéder au trésor caché à l’intérieur.

On pense que les pirates volent environ 10 millions de dollars de crypto-monnaie chaque jour, selon Atlas VPN.

Alon Gal, co-fondateur de la société de renseignement sur la cybercriminalité Hudson Rock, a déclaré à The Sun Online que les comptes Bitcoin dormants sont ciblés « très souvent » par les pirates.

« Les pirates ont accès aux informations personnelles des premiers utilisateurs de bitcoins provenant de bases de données divulguées telles que la célèbre fuite de base de données Bitcointalk », a-t-il déclaré.

« Ces premiers utilisateurs sont ensuite ciblés pour leurs portefeuilles par ces pirates informatiques opportunistes visant à trouver d’anciens portefeuilles contenant une grande quantité de Bitcoins.

« Parfois, ces pirates sont capables de trouver des portefeuilles que même les propriétaires ont oubliés en forçant brutalement les services de stockage (c’est-à-dire Dropbox) que les premiers utilisateurs ont peut-être même oublié qu’ils ont téléchargé leurs portefeuilles bitcoin il y a des années. »

L’attrait des portefeuilles Bitcoin dormants restera toujours une perspective attrayante pour les cybercriminels en raison des gains considérables s’ils réussissent. Équipe de recherche sur les photons d’ombres numériques

L’année dernière, M. Gal a découvert qu’un portefeuille de grande valeur était échangé sur des forums de piratage et contenait environ 690 millions de dollars de Bitcoin.

Cependant, ce compte a ensuite été saisi par le gouvernement américain après avoir découvert qu’il contenait du Bitcoin volé connecté au marché du dark web Silk Road.

Bitcoin est une monnaie complètement ouverte, ce qui signifie que le contenu des portefeuilles et les transactions peuvent être consultés par toute personne disposant du bon identifiant.

Et cela signifie que les portefeuilles dits dormants – les comptes qui n’ont eu aucun en dehors transactions pendant plusieurs années – pourrait être une mine d’or.

Le plus grand compte dormant vaut 3 milliards de dollars – selon BitInfoCharts – et il existe deux autres portefeuilles statiques avec des sommes supérieures à 1 milliard de dollars.

Stefan Thomas a perdu 280 millions de dollars en Bitcoin parce qu’il a oublié son mot de passe

Gerald Cotten est décédé en emportant avec lui un mot de passe pour 215 millions de dollars de crypto investisseurs

James Howells a perdu 383 millions de dollars en Bitcoin lorsqu’il a jeté son disque dur – mais cela peut être irrécupérable car il était stocké sur un appareil physique Crédit : Rex

De nombreux autres comptes ont des sommes de plusieurs centaines de millions – dont beaucoup n’ont pas été touchés pendant près d’une décennie.

De petites sommes de Bitcoin sont parfois envoyées sur ces comptes – mais elles restent immobiles, soit oubliées, verrouillées ou simplement accumulant les pièces.

Beaucoup de ces portefeuilles gigantesques ont été créés en 2010 ou 2011 – les premiers jours de Bitcoin – et n’ont jamais été utilisés pour effectuer une transaction, ou n’ont pas effectué de transactions depuis de nombreuses années.

La crypto peut être considérée comme perdue si les investisseurs perdent leurs mots de passe – ou si les premiers partisans de la pièce ont peut-être tout simplement oublié qu’ils l’avaient récupérée.

Bitcoin peut également être laissé inaccessible si le détenteur décède et ne laisse pas ses informations.

Le plus grand portefeuille dormant – qui n’a effectué aucune transaction au cours de sa vie, et a été initialement créé avec 74 363 $ de pièce en 2011.

« Armés de l’infrastructure et des ressources appropriées, les cybercriminels sont susceptibles de cibler des comptes avec des fonds importants qui restent apparemment inutilisés. »

Qu’est-ce que Bitcoin? Bitcoin est une monnaie virtuelle qui a été créée en 2009 par un as de l’informatique inconnu utilisant l’alias Satoshi Nakamoto. Contrairement aux monnaies physiques telles que les livres, les dollars ou les euros, qui se présentent sous forme de billets et de pièces physiques, Bitcoin n’est ni imprimé ni frappé. Au lieu de cela, les jetons Bitcoin sont une forme de paiement uniquement numérique et sont créés par un code informatique. La valeur du Bitcoin est déterminée par le montant que les gens sont prêts à l’échanger et son prix a énormément fluctué depuis son introduction. Il est actuellement évalué à environ 38 132 $. L’année dernière, la devise était d’environ 23 000 $ – mais en avril de cette année, elle a atteint des sommets records de plus de 62 000 $ début avril. Depuis lors, il a connu des baisses régulières – pour finalement tomber à son prix actuel. Certaines des chutes les plus importantes sont survenues lorsque Elon Musk a retiré son soutien et que Pékin a annoncé son interdiction.

Ils ont ajouté : « Tenter d’attaquer un portefeuille dormant en forçant brutalement le mot de passe d’un portefeuille crypto est susceptible de prendre des ressources considérables, il n’est donc pas exclu que les cybercriminels mettent en commun des ressources pour cibler activement les portefeuilles sélectionnés.

« Avec le montant d’argent qui reste probablement » perdu « pour le monde croissant de la crypto-monnaie, la cible sur ces comptes ne fera qu’augmenter.

« La crypto-monnaie étant capable d’atteindre une valorisation élevée sur des périodes courtes et volatiles, il est également possible de manière réaliste que les cybercriminels continuent de cibler ces portefeuilles sans surveillance dans l’espoir d’obtenir un accès et de gagner un gros gain. »

AVEZ-VOUS ESSAYÉ MOT DE PASSE ?

Et il y a eu de nombreux cas très médiatisés où les commerçants se sont retrouvés incapables d’accéder à leurs millions.

Le commerçant de Bitcoin Stefan Thomas a admis avoir perdu l’accès à plus de 265 millions de dollars de Bitcoin en oubliant son mot de passe – affirmant que la bévue l’avait laissé se sentir comme un « idiot complet ».

Il s’est rendu compte qu’il avait perdu le mot de passe il y a environ 10 ans, alors que les pièces valaient environ 100 000 £ – et il est resté impuissant à regarder de côté alors que sa fortune manquante gonflait de près de 19 900 %.

Il pense qu’il est stocké sur un lecteur qui se verrouille après dix tentatives infructueuses pour se souvenir du mot de passe, Thomas ayant déjà essayé huit fois, ce qui signifie qu’il n’en a plus que deux pour essayer de déverrouiller ses richesses.

Et pendant ce temps, il y a le cas très médiatisé de James Howells, qui a perdu plus de 300 millions de dollars de Bitcoin après avoir jeté son disque dur.

L’homme de 35 ans espère toujours récupérer un jour ses pièces et fait appel au conseil municipal de Newport pour lui permettre de rechercher le pourboire.

Cependant, avec sa pièce stockée dans un appareil physique qui pourrait être enterré sous des tonnes et des tonnes de déchets – sa fortune pourrait être l’une des cachettes Bitcoin qui est vraiment perdue à jamais.

Cela vient après que nous ayons raconté l’histoire de deux frères commerçants Bitcoin qui ont disparu avec 2,5 milliards de livres sterling de crypto volée.