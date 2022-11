À l’intérieur de la romance éclair de Jonnie Irwin avec sa femme alors que la star de A Place in the Stun révèle une décision difficile après le choc du cancer

Le PRÉSENTATEUR DE TÉLÉVISION Jonnie Irwin a décrit son amour pour sa femme Jess alors qu’ils se préparent pour ce qui pourrait être leur dernier Noël ensemble.

Jonnie, 48 ans, diagnostiqué d’un cancer en phase terminale, dit que lui et Jess sont le «partenariat parfait» alors qu’il révélait leur relation éclair – qui les a vus se marier moins d’un an après leur rencontre.

INSTAGRAM

Jonnie Irwin de A Place in the Sun avec sa femme Jess[/caption] PNN

Il a déclaré : « Je mentirais si je ne disais pas que Noël sera difficile. Je ne dis pas que ce sera mon dernier car je n’en suis pas certain. Je veux être ici aussi longtemps que possible, mais ça pourrait l’être. «Et je veux en profiter et passer du temps avec Jess et les enfants.

Jonny a pris la décision déchirante de vendre la maison de ses rêves dans le Hertfordshire pour vivre à Newcastle afin que la native Jess soit entourée de sa famille et de ses amis quand il sera parti.

Jonnie, qui a reçu un diagnostic de cancer du poumon chez les non-fumeurs en 2020, dit qu’il voulait désespérément s’assurer que Jess et ses garçons Rex, trois ans, et les jumeaux Rafa et Cormac, étaient bien soignés.

Les jumeaux n’avaient qu’un mois quand on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, qui s’est propagé à son cerveau. Les médecins disent qu’il lui reste “des mois, pas des années”.

“Je n’arrivais pas à croire que cela se produisait”, a-t-il déclaré.

“Au début, cette chose vous arrive, mais dès que votre esprit se remet du choc, c’est” et ma femme et mes enfants “et cela reste avec vous. Ça ne s’en va pas.

« C’est quand tu penses bien, qu’est-ce que je peux faire ? Vous voulez prendre le contrôle, alors j’ai changé mon alimentation et mon mode de vie et j’ai mis des choses en place, comme vendre mon portefeuille immobilier.

“Je rénovais la maison de nos rêves dans le Hertfordshire et nous louions à Newcastle lorsque j’ai été diagnostiqué, alors je viens d’acheter ici. Je veux que Jess ait ce réseau de soutien autour d’elle quand je serai parti.





Jonnie a déclaré que Jess, 40 ans, était « née pour être maman.

Il a dit: “Je voulais dire que de la meilleure façon possible, je pense qu’elle est comme sa maman.

« Elle est brillante avec les enfants et elle a tellement d’amour à donner. J’ai de la chance de l’avoir.

« Je sais qu’elle ira bien quand je serai parti. Elle aura besoin de soutien mais je pense qu’elle mettra tout son amour pour les enfants et ce sera bon pour elle et bon pour eux.

“Ce sont des travaux acharnés, comme tous les enfants, donc vous ne pouvez rien faire d’autre que vous envelopper dans ce monde.”

Avec une boule dans la gorge, il ajoute : “Mais il y aura des moments où elle voudra gémir et je ne serai pas là.”

Il a dit que lui et Jess, qui a un diplôme en économie, sont le “partenariat parfait”.

Il a dit : « Elle est très intelligente avec les chiffres. Je suis nul. Je peux évaluer un hôtel en un clin d’œil, mais quand il s’agit d’organiser les comptes, je crie “Jess” !”

Le couple s’est rencontré et s’est marié moins de 12 mois après que Jonnie ait encouragé Jess à abandonner son travail dans la finance et à voyager avec lui.

Fourni

Jonnie en vacances à Chypre avec Jess, Rex, trois ans, et les jumeaux Cormac et Rafa[/caption] INSTAGRAM

Le couple amoureux a vécu une romance éclair avant de se marier[/caption]

Il a déclaré: “Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire d’un ami avec qui je vivais et il est maintenant marié à l’ami de Jess. Nous étions censés nous rencontrer plusieurs fois et je travaillais toujours à l’extérieur.

« En quelques mois, je l’ai encouragée à quitter son travail et à voyager avec moi autour du monde.

“Nous sommes partis pendant trois mois, sommes revenus à Londres, puis avons encore fait trois mois.”

Il a demandé à Jess de l’épouser à Jaipur en Inde mais plaisante : « Je l’ai fait travailler pour ça en marchant jusqu’au sommet de ce pic, le Fort Rouge, où j’ai proposé.

« Nous sommes rentrés au printemps et nous nous sommes mariés en octobre.

“J’ai demandé à Jess de m’épouser parce que non seulement elle est très jolie mais classique, mais elle était amusante. Cela ne veut pas dire que quelqu’un d’autre avec qui je suis sorti n’était pas amusant, mais elle était juste sur ma longueur d’onde. Elle a un grand esprit d’aventure et nous n’avons pas eu une seule dispute jusqu’à ce que les enfants arrivent, et tous les parents se disputent, n’est-ce pas ?

Après un mariage dans une grange du Northumberland en 2016, le couple a tout de suite essayé d’avoir des enfants et Jess a eu son fils Rex le jour de Noël deux ans plus tard.

Les jumeaux Cormac et Rafa, maintenant deux, ont rapidement suivi.

INSTAGRAM

Jonnie et Jess se sont mariés en 2016[/caption]

Jonnie a déclaré: “Bien que Jess n’ait pas mis longtemps à tomber enceinte de Rex, c’était comme ça. Nous savions que nous voulions plus d’enfants, alors nous avons enlevé les gants.

“Ensuite, les jumeaux ont joué au bowling et ont gâché la fête.” il plaisante.

Le couple a été stupéfait car il n’y avait pas de jumeaux de chaque côté de la famille. Jonnie dit qu’ils ont juste eu de la « chance » en riant : « J’aurais aimé savoir que vous pouviez souscrire une assurance pour les jumeaux ! »

Après avoir vendu une propriété, Jonnie et Jess rénovent maintenant leur nouvelle maison à Newcastle.

“Les constructeurs, le cancer et trois enfants sont un peu stressants”, admet-il. « Mais on ne fait jamais rien à moitié dans cette famille !

Jonnie, qui décrit Jess comme un “ange”, a surpris Jess lors d’un voyage à Paris le week-end dernier et la famille a passé des vacances de fin d’été à Chypre.

Il a déclaré: “Jess n’est qu’un angle, elle supporte mes humeurs quand je me sens mal et c’est une personne si attentionnée. Je l’aime plus chaque jour.

Le soleil a révélé en exclusivité comment Jonnie avait été licencié de son travail de présentateur.

Les producteurs de Freeform TV, qui réalise l’émission, l’ont payé en milieu de série et n’ont pas renouvelé son contrat.

Jonnie a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir été remplacé par quelqu’un de plus en forme et en meilleure santé, mais Freeform a déclaré qu’il était trop difficile d’obtenir une assurance pour lui permettre de voyager.