À l’intérieur de la rivalité croissante entre le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur de Californie Gavin Newsom

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur de Californie Gavin Newsom dit qu’il n’y a aucune chance « sur la terre verte de Dieu » qu’il se présente à la présidence en 2024, mais il veut préciser que le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui se présente, est « faible » et « indiscipliné » et « sera écrasé par Donald Trump ».

DeSantis, quant à lui, aime se moquer de la « fixation » apparente de Newsom sur la Floride tout en insistant sur le fait que le « gouvernement de gauche » du gouverneur démocrate est en train de détruire la Californie.

Bienvenue dans l’une des rivalités les plus féroces de la politique américaine, avec des gouverneurs à durée limitée en duel qui représentent les extrémités opposées du spectre idéologique et dirigent deux des États les plus grands et les plus influents du pays. Newsom et DeSantis ne s’affronteront sur aucun scrutin en 2024, mais à bien des égards, ils définissent le débat depuis leurs coins d’Amérique alors que la saison des primaires présidentielles commence.

Newsom a évoqué son mépris pour DeSantis et sa loyauté envers le président Joe Biden dans une récente interview au moment même où le gouverneur de Floride lançait une randonnée de collecte de fonds de deux jours couvrant au moins cinq arrêts à travers la Californie. Le Golden State est devenu l’un des sacs de boxe préférés de DeSantis alors qu’il tente d’éviter une confrontation directe avec son principal rival présidentiel républicain, Trump, et les défis juridiques croissants de l’ancien président.

« Il détourne les yeux du ballon », a déclaré Newsom à propos de l’escalade des attaques de DeSantis contre lui. « Et ce n’est pas incompatible avec ma propre évaluation de lui, c’est-à-dire qu’il est un candidat faible, et il est indiscipliné et sera écrasé par Donald Trump, et sera bientôt troisième ou quatrième dans les sondages nationaux. »

Les représentants de DeSantis n’ont pas rendu le gouverneur disponible pour une entrevue. Sous la guerre des mots, cependant, les stratèges des deux parties suggèrent qu’il pourrait y avoir une dynamique mutuellement bénéfique en jeu. Alors qu’ils s’en prennent mutuellement aux politiques et aux personnalités par le biais de commentaires dans la presse et sur les réseaux sociaux, les gouverneurs marquent des points avec leurs bases politiques respectives, collectent des fonds et étendent leurs marques nationales.

Les deux hommes ont lancé des appels de fonds lundi après l’autre par leur nom.

Mais tout n’est pas utile.

Newsom, en particulier, est confronté à des questions lancinantes sur ses ambitions présidentielles moins d’une semaine après que DeSantis l’ait mis au défi de « cesser de faire le con » et de lancer un défi principal contre Biden.

Le gouverneur de Californie, dont le deuxième et dernier mandat se termine fin 2026, a vu son profil national grandir depuis qu’il a facilement repoussé une tentative de rappel en 2021 et s’est réélu l’automne dernier. Il a terminé la campagne de mi-mandat avec environ 16 millions de dollars en banque. Et en mars, il a canalisé 10 millions de dollars vers un nouveau comité d’action politique qu’il appelle la Campagne pour la démocratie.

Pendant tout ce temps, l’équipe de Newsom a agi délibérément pour éviter la perception qu’il mène une campagne présidentielle fantôme au moment même où Biden intensifie ses activités politiques.

Par exemple, le nouveau PAC de Newsom se concentre initialement sur la contestation des dirigeants républicains dans les États au rouge profond qui sont largement hors de propos dans la course présidentielle de 2024. Il a fait campagne en Alabama, Arkansas et Mississippi en avril lors de son premier voyage associé au PAC.

Newsom devrait éviter les États du champ de bataille ou les principaux États primaires présidentiels dans un avenir prévisible, selon ses alliés.

Dans le même temps, le gouverneur de Californie et son équipe ont été en contact régulier avec Biden et ses principaux collaborateurs, dont Jen O’Malley Dillon, qui a dirigé la campagne présidentielle de 2020 et est chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche. Un responsable de la campagne Biden a déclaré que l’équipe du président se coordonnait étroitement avec Newsom.

«Newsom ne va pas se présenter contre Joe Biden et ne le ferait jamais. Mais la vie est longue et Newsom est l’un des principaux démocrates nationaux. Cela fait partie de ce rôle d’avoir ces grandes batailles nationales », a déclaré le conseiller et ami de longue date de Newsom, Nathan Ballard, à propos de la querelle avec DeSantis.

« Il y a les élections de 2024, puis il y a les élections de 2028 », a ajouté Ballard.

En effet, le consultant démocrate vétéran Roy Behr, dont les clients comprenaient l’ancienne sénatrice californienne Barbara Boxer, a déclaré que les deux gouverneurs étaient engagés dans ce qui pourrait devenir un aperçu précoce du concours présidentiel de 2028.

« Il n’est pas inconcevable que dans quatre ans, ces deux gars puissent être les candidats de leurs partis respectifs », a-t-il déclaré. En s’emmêlant avec DeSantis, qui a 44 ans, Newsom, 55 ans, construit sa marque nationale et sa visibilité et « essaie certainement de se créer des opportunités ».

Le consultant démocrate basé à Sacramento, Andrew Acosta, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la rivalité en cours se poursuive étant donné qu’elle est bénéfique pour les deux politiciens avec leurs principaux partisans. Il a décrit Newsom et DeSantis comme des « ennemis ».

« Ils obtiennent tous les deux des points », a déclaré Acosta. « Il y a un noyau dur d’électeurs des deux côtés qui pensent que c’est formidable. »

Alors que les sondages montrent que de nombreux démocrates ne veulent pas que Biden, 80 ans, brigue un second mandat, Newsom a déclaré qu’il n’y avait aucune circonstance dans laquelle il défierait le président en exercice de son propre parti.

« Pas sur la terre verte de Dieu, comme le dit l’expression », a déclaré Newsom dans l’interview du week-end, ajoutant qu’il serait avec Biden lundi et organiserait une collecte de fonds pour lui mardi. « J’ai été assez constant – y compris récemment sur Fox News – pour défendre sa candidature. »

DeSantis n’avait pas prévu de faire d’apparitions publiques lors de sa tournée de collecte de fonds en Californie, qui comprenait des arrêts à Sacramento et dans la région de la baie lundi et se poursuit mardi avec des événements prévus à San Diego, Orange County et Los Angeles.

Au cours du week-end au Nevada, DeSantis a noté qu’il avait vu une vague de « Californiens mécontents » déménager en Floride.

« Pourquoi partirais-tu comme un San Diego pour venir dire, Jacksonville, Floride ? Je vois des gens faire ça », a déclaré DeSantis à des milliers de militants conservateurs lors d’un week-end de rassemblement près de la frontière californienne. « C’est parce que le gouvernement de gauche détruit cet État. Le gouvernement de gauche détruit des villes partout dans notre pays. Il détruit d’autres États.

L’ancien procureur général du Nevada, Adam Laxalt, qui a organisé l’événement du week-end et dirige le super PAC pro-DeSantis, a déclaré que le contraste politique entre les dirigeants de la Floride et de la Californie est « un débat que tout notre pays doit avoir ».

« La Californie a été le modèle de nombreuses politiques de gauche. Je prendrais le contraste entre les politiques de la Floride et ses résultats dirigés par le gouverneur DeSantis et les politiques de la Californie, n’importe quel jour de la semaine », a déclaré Laxalt dans une interview. « Nous pouvons déjà voir ce que font les politiques de gauche. »

DeSantis et Newsom ont tous deux pris leurs fonctions en 2019 et ont été réélus pour leur deuxième et dernier mandat en 2022. Pendant leur mandat, les deux ont été soutenus par des excédents budgétaires de plusieurs milliards de dollars et l’aide de maisons d’État contrôlées par leur propre parti qui ont suralimenté leurs agendas.

En Californie, Newsom a élargi le programme Medicaid de l’État pour couvrir tous les adultes éligibles, quel que soit leur statut d’immigration. Il a signé une série de lois pour faciliter l’avortement, notamment autorisant 20 millions de dollars de dépenses publiques pour aider les personnes d’autres États à se rendre en Californie. Lorsque la Cour suprême des États-Unis a refusé d’annuler une loi sur l’avortement au Texas qui était appliquée par des poursuites privées, Newsom a signé une loi similaire en Californie – seulement il l’a fait sur les armes à feu.

Et plus tôt ce mois-ci, il a proposé de modifier la Constitution américaine pour instituer ce qu’il a appelé une période d’attente « raisonnable » pour tous les achats d’armes à feu, une interdiction des soi-disant fusils d’assaut, des vérifications universelles des antécédents et une augmentation de l’âge minimum pour acheter une arme à feu à 21 ans. .

« Je pense que Gavin Newsom est un repoussoir très utile pour Ron DeSantis, très franchement », a déclaré Lanhee Chen, un républicain californien qui a assisté à l’une des cinq collectes de fonds californiennes de DeSantis cette semaine. « Plus Newsom fait de choses folles – du moins, folles aux yeux des électeurs républicains – plus je pense que Ron DeSantis en profite franchement en tant que personne qui considère cela comme un contrepoids. »

En Floride, DeSantis s’est penché sur les questions culturelles conservatrices dans ce qu’il appelle sa «guerre contre le réveil».

Plus tôt ce mois-ci, son administration a transporté des groupes de migrants du Texas à Sacramento pour attirer l’attention sur l’afflux d’immigrants latino-américains essayant de traverser la frontière américano-mexicaine. Il a fait de même l’automne dernier, en envoyant des dizaines d’immigrants du Texas à Martha’s Vineyard, qu’il met souvent en évidence lors de ses discours de souche.

DeSantis a également signé puis élargi le projet de loi sur les droits parentaux dans l’éducation – connu par les critiques sous le nom de loi « Ne dites pas gay », qui interdit l’enseignement ou la discussion en classe sur les problèmes LGBTQ+ dans les écoles publiques de Floride pour tous les niveaux. Il a pris le contrôle de l’organe directeur de Disney World après que la société s’est publiquement opposée à la loi.

Le gouverneur de Floride a également signé cette année une loi interdisant les avortements à six semaines, avant que la plupart des femmes ne réalisent qu’elles sont enceintes. Et il a pris le contrôle d’un collège d’arts libéraux qui, selon lui, endoctrinait les étudiants avec une idéologie de gauche.

Bien que DeSantis n’ait pas les problèmes juridiques auxquels Trump est confronté, Newsom a déclaré que les démocrates pourraient avoir tort de supposer que l’ancien président serait un candidat plus facile à vaincre aux élections générales de 2024.

« Je vois une profonde faiblesse – j’y fais souvent référence – une faiblesse avec DeSantis se faisant passer pour une force », a déclaré Newsom. « Je pense qu’il serait un candidat plus favorisé. Mais je laisserai ce jugement à des esprits plus objectifs.

___

Les rédacteurs d’Associated Press, Adam Beam à Sacramento et Michelle Price à New York, ont contribué.

Steve Peoples et Michael R. Blood, Associated Press