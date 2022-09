À l’intérieur de la réunion «gênante» de Fab Four que «les deux couples ont trouvé difficile» alors qu’ils allaient déposer des fleurs ensemble pour Queen

Un expert ROYAL dit que la réunion des Fab Four pour déposer des fleurs à Windsor était “gênante” et que les deux couples “ont trouvé cela difficile”.

Le prince William et Kate Middleton se sont réunis avec le prince Harry et Meghan Markle pour saluer les sympathisants lors d’une promenade deux jours après la mort de la reine.

Un expert royal dit que la réunion à Windsor était “gênante” Crédit : PA

Le prince Harry et Meghan Markle ont rejoint le prince William et Kate Middleton lors d’une promenade Crédit : PA

Les frères se sont réunis dans une démonstration d’unité après la mort de la reine Crédit : pixel8000

Sa Majesté est décédée paisiblement à l’âge de 96 ans, marquant la fin de son règne historique, provoquant une vague de chagrin alors que le pays était en deuil national.

Dans une démonstration d’unité, le prince de Galles a invité son frère et Meghan à se joindre à lui et à Kate pour rendre hommage à la reine.

Mais un initié du palais dit que cela a peut-être été plus difficile qu’il n’y paraissait pour les centaines de personnes qui ont aperçu les couples royaux.

Ils ont dit: “C’était gênant. Les deux couples ont trouvé cela difficile.

“Ils étaient dans un esprit stoïque de s’en sortir pour la reine.”

Le Sun a approché le palais de Buckingham pour un commentaire.

La branche d’olivier de la onzième heure du prince William à Harry pour leurs retrouvailles a entraîné un retard tendu de 45 minutes afin que le couple basé aux États-Unis puisse être inclus dans le bain de foule.

Une source royale a déclaré: “C’était une importante démonstration d’unité pour la reine.”

William et Kate devaient initialement rencontrer le public à partir de 16h30 à Windsor.

Le quatuor est ensuite sorti de la même voiture à 17h15 à la surprise des foules qui attendaient.

Ils ont passé 40 minutes à regarder la mer d’hommages laissés à Sa Majesté devant les portes du château de Berkshire.

Avant la démonstration d’unité, les frères avaient à peine parlé pendant 2 ans et demi après le départ des Sussex pour les États-Unis.

Et c’était la première fois que les couples étaient vus en public en tant que quatuor depuis le Jour du Commonwealth en mars 2020.

Une source senior du palais a déclaré: «Le prince de Galles a invité le duc et la duchesse de Sussex à se joindre à lui et à la princesse de Galles plus tôt.

“Le prince de Galles a pensé que c’était une importante démonstration d’unité pour la reine à un moment incroyablement difficile pour la famille.”

Mais il est entendu que les blessures du passé n’ont pas complètement cicatrisé et que le bain de foule était plutôt une trêve temporaire.

Le quatuor a d’abord semblé tendu alors qu’il tournait à gauche par la porte pour regarder les milliers de fleurs.

Alors que la foule applaudissait, Meghan, 41 ans, à l’air nerveux, tenait la main de Harry pour se rassurer.

Les initiés royaux affirment que William et sa femme Kate ont été “soulagés” lorsque Harry et Meghan sont partis pour les États-Unis.

Le prince et la princesse de Galles auraient ressenti “un sentiment de soulagement” lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de renoncer à la vie royale pour s’installer en Californie car “le drame avait disparu”.

Cela survient après que la réaction déchirante de la reine à la séparation de la famille a été révélée par des initiés royaux.

Une source proche de Sa Majesté a affirmé qu’elle était “blessée et épuisée” par la saga “Megxit”.