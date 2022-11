À l’intérieur de la réunion d’un milliard de dollars pour les méga-riches qui veulent vivre éternellement

Nous ne savons pas exactement ce que font ces suppléments. Aucun n’a été soumis à des essais cliniques rigoureux. “Vous ne savez pas comment ils interagissent les uns avec les autres… Je crains que nous ne sachions pas ce qu’ils font.” dit Barzilaï.

Evelyne Bischof de l’Université de médecine de Shanghai, qui était également présente à la réunion, partage certaines des mêmes préoccupations. Bischof a une formation de médecin ; après s’être spécialisée en oncologie et en médecine interne, elle s’est tournée vers la médecine de la longévité. Aujourd’hui, elle propose des traitements personnalisés qui, espère-t-elle, prolongeront la durée de vie de ses patients aux États-Unis et en Chine.

Elle a traité des personnes qui sont tombées malades après avoir pris des suppléments de longévité. “Ils sont venus me voir presque en insuffisance rénale dans la trentaine, car ils ont sauté sur une très forte dose de suppléments et ce n’était tout simplement pas bon pour eux”, dit-elle. D’autres personnes ont constaté que leur âge biologique, selon les horloges, avait augmenté après avoir pris des suppléments. “Même s’il s’agit de suppléments, ils peuvent causer des dommages”, déclare Bischof. “Il n’est pas conseillé de [take supplements] comme une auto-expérience.

Même si un supplément permet à une personne de se sentir mieux, ces effets peuvent varier avec le temps, ajoute Bischof. Notre corps peut réagir différemment selon que c’est le jour ou la nuit, l’été ou l’hiver, ou même que nous vieillissons.

Cela étant dit, Bischof elle-même expérimente elle-même des traitements potentiels de longévité. “Cela avait du sens pour moi”, dit-elle. Barzilaï aussi. Il dit qu’il le fait “en tant que scientifique” – il fera des tests sanguins avant et après avoir essayé quelque chose de nouveau, dit-il. « Je veux maximiser ma santé, alors j’expérimente des choses dont je ne veux pas parler », dit-il. “Et au fait, je le fais avec un médecin.”

Le médecin de la longévité va vous voir maintenant

Bischof fait partie d’un nombre restreint mais inconnu de médecins spécialisés dans la médecine de la longévité. Ses patients varient en âge. Elle dit qu’elle voit des personnes en forme dans la quarantaine qui cherchent à « optimiser leurs performances » – qu’il s’agisse de performances physiques ou cognitives – ainsi que des personnes plus âgées qui ont plus de problèmes de santé. Bischof effectue une multitude de tests sur ses patients et dit qu’elle examine en détail leurs dossiers de santé, leurs résultats sanguins, leurs résultats aux tests physiologiques, leurs analyses corporelles et même leurs tests génétiques pour se faire une idée de leur état de santé général.

Elle s’appuie également sur l’utilisation d’horloges biologiques, des tests qui mesurent un trait biologique et l’utilisent pour estimer l’âge biologique d’une personne, ou à quel point elle est proche de la mort, plutôt que son âge chronologique. Bischof tente ensuite de donner un sens à toutes les données et de les transformer en une sorte de recommandation pour chaque patient, qui peut inclure des changements de mode de vie, des suppléments ou des médicaments.

Il ne s’agit pas de taper toutes les données dans un programme informatique qui crache un résultat, dit Bischof. “Il n’y a pas encore d’algorithme approprié qui me dira… quoi faire avec le patient”, dit-elle. “C’est encore quelque chose qui se passe dans ma tête.”