À l’intérieur de la réunion de paix face à face de Boris Johnson et Rishi Sunak samedi soir – où l’ex-chancelier ne s’est pas retenu

SOUS le couvert de l’obscurité, Rishi Sunak s’est glissé à travers les portes vitrées tournantes du QG de campagne de Boris Johnson sans qu’un seul photographe ne l’attrape.

Vers 20 heures samedi, l’ancien chancelier s’est retrouvé face à face avec l’ex-Premier ministre lors d’un sommet de paix très retardé à mi-chemin de la tour Millbank surplombant le Parlement.

Rishi Sunak a rencontré Boris Johnson et le couple a parlé seul pendant moins d’une heure Crédit : Jack Hill/The Times

Le couple avait à peine échangé un signe de tête depuis que M. Sunak avait publié sa lettre de démission explosive sur Twitter sans avertir personnellement le Premier ministre, contribuant à déclencher la chute de M. Johnson en juillet.

Le gratte-ciel de Westminster était le QG de la victoire historique de l’ancien dirigeant travailliste Tony Blair en 1997, et où le Premier ministre conservateur David Cameron s’est installé dans la perspective de la prise du pouvoir en 2010.

Maintenant, à la tête de ce gouvernement, la fortune politique des conservateurs est bien plus sombre.

Les deux hommes ont convenu que le parti ferait face à l’oubli s’il ne pouvait pas se ressaisir, mais c’était tout ce que l’accord allait.

Ils ont parlé seuls pendant moins d’une heure, et les deux parties ont ordonné à leurs équipes que “ce qui s’est passé dans la salle devait rester dans la salle”.

Cependant, The Sun peut révéler que M. Sunak ne s’est pas retenu.

Une source conservatrice a déclaré: “C’était amical et cordial, mais la réalité est que le retour de Boris serait un désastre pour le parti et Rishi l’a clairement indiqué.”

Un partisan de Sunak a déclaré: “Aucun des problèmes qui ont conduit à la chute de Boris Johnson n’a été résolu. Au mieux, ils seraient revenus avec une vengeance dans les semaines à venir.

M. Johnson, pour sa part, aurait “donné à Rishi les plus grands succès” et aurait précisé qu’ils étaient tous les deux pour “reconstruire l’ancien groupe”, ils pourraient unir la fête et allumer leur feu contre Sir Keir Starmer. .

Mais M. Johnson était clair seulement qu’il avait pour mandat d’éviter des élections générales et qu’il devait être le meilleur chien dans un ticket d’unité.

L’offre a eu peu d’influence sur M. Sunak – et aucune offre de ce type d’un billet commun n’a été retournée par le jeune homme.

Un ministre a déclaré : « Ils ne s’aiment tout simplement pas beaucoup. C’était une grosse affaire pour eux deux d’être dans la même pièce l’un que l’autre après ce qui s’était passé cet été.

“Et cela n’est pas allé beaucoup plus loin que cela.”

La réunion avait été retardée de six heures, avec des tentatives précédentes de tenir le sommet à la Chambre des communes. abandonné cet après-midi.

Un allié de M. Sunak a déclaré: “Rishi était heureux d’aller vers lui, Rishi avait tendu la main. Il a toujours été désireux de s’engager avec tous les députés conservateurs.