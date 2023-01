À l’intérieur de la répression chinoise contre la culture du tatouage

Écrit par Mengchen Zhang, CNNPékin, Chine

“Mon comportement a empiété sur la santé physique et mentale des mineurs”, lit-on dans des excuses ordonnées par le tribunal et présentées par un tatoueur de la province chinoise du Shaanxi en septembre. “Je suis profondément conscient de mes erreurs”, a-t-il ajouté.

L’homme, qui avait admis avoir tatoué 43 mineurs, est devenu l’une des premières personnes inculpées en vertu d’une nouvelle loi sur la restriction d’âge, entrée en vigueur en juin. Mais alors que de nombreux pays appliquent des règles similaires interdisant aux jeunes de se faire tatouer, la couverture médiatique chinoise a suggéré que la protection des mineurs était autant une question d’idéologie que de bien-être médical.

À l’époque, le tabloïd Global Times affirmait que les tatouages ​​”éloignent les mineurs de l’établissement de valeurs fondamentales socialistes”, car ils peuvent véhiculer des “idées nuisibles” telles que la “superstition féodale”, la “culture des gangs” et la “culture d’outre-mer”. Un éditorial du Beijing Youth Daily a déclaré que la sous-culture du tatouage « se heurte » au courant dominant.

La législation, qui interdit aux gens d’encourager même les moins de 18 ans à se faire tatouer, n’est que la dernière étape d’une répression croissante de l’art corporel en Chine.

Avec le programme nationaliste du Parti communiste au pouvoir qui façonne tout, des films à l’architecture, il n’est peut-être pas surprenant que les autorités du pays associent de plus en plus les tatouages ​​à l’immoralité et à l’influence occidentale.

Les gens posent avec des dessins du tatoueur basé à Pékin Chen Jie, dont le travail est également représenté en haut. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Chen Jie

En 2017, l’Administration d’État du cyberespace a interdit de montrer des tatouages ​​pendant la diffusion en direct ou dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. L’année suivante, le régulateur chinois des médias a statué que les chaînes de télévision “ne devraient pas présenter d’acteurs tatoués (ou représenter) la culture hip-hop, la sous-culture et la culture immorale”, selon les médias d’État. Plus récemment, il a été interdit aux joueurs de football représentant la Chine de se faire tatouer de nouveaux tatouages, les autorités sportives ordonnant à ceux qui avaient déjà un art corporel de le retirer ou de le couvrir pour donner un “bon exemple à la société”.

De nombreuses organisations du secteur public ont explicitement indiqué dans les descriptions de poste que les personnes tatouées ne sont pas éligibles à certains rôles, notamment les policiers, les pompiers et même les percepteurs de péages autoroutiers. En 2020, des responsables de la ville de Lanzhou, dans le nord-ouest du pays, ont ordonné aux chauffeurs de taxi de retirer les “gros tatouages” au motif qu’ils “pourraient causer un inconfort psychologique aux femmes, aux enfants et aux autres passagers”.

Parce qu’il n’y a pas de système officiel de licence pour les tatoueurs en Chine, l’industrie existe dans une zone grise juridique. Crédit: Justin Robertson/CNN

Les stéréotypes entourant les tatouages ​​sont en partie enracinés dans des associations historiques avec la criminalité. Dans la Chine ancienne, marquer le visage des délinquants avec de l’encre permanente était considéré comme l’une des «cinq punitions» aux côtés de l’exécution et de l’amputation.

Gareth Davey, professeur invité à l’Université normale du Yunnan en Chine, qui étudie la culture du tatouage du pays, a expliqué que la stigmatisation découle également des valeurs confucéennes.

“Dans le confucianisme, la conservation de la peau et du corps hérités des parents était un exemple de piété filiale et jugée nécessaire pour une société civilisée”, a-t-il déclaré dans une interview par e-mail, “alors que le tatouage signifiait une pratique non civilisée et un manquement aux devoirs familiaux. “

Il a ajouté que le tatouage est plus stigmatisé en Chine qu’en Occident parce que “les gens apprécient de faire ce qui est le mieux pour la société et de remplir leurs obligations dans les relations sociales”.

Une forme d’expression de soi

Malgré le mépris officiel, plus de jeunes se font encrer aujourd’hui que jamais, selon Chen Jie, qui a ouvert son propre studio de tatouage à Pékin en 2005. Alors que sa clientèle était autrefois majoritairement masculine, elle voit maintenant un nombre croissant de femmes chinoises – pour dont les stigmates sociaux sont souvent beaucoup plus stricts – dans son studio du quartier animé de Sanlitun, dans la capitale.

“(La société chinoise) devient plus ouverte, avec tant de nouvelles informations désormais disponibles grâce à Internet”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. “Les gens associaient les tatouages ​​aux voyous et aux gangs, mais maintenant c’est devenu une culture associée au fait d’être cool.”

La tatoueuse Chen Jie, qui a ouvert son studio à Pékin en 2005. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Chen Jie

Chen est considéré comme un pionnier du style de tatouage “aquarelle”, qui s’inspire des peintures traditionnelles au pinceau à l’encre. Utilisant une coloration subtile et un ombrage progressif, elle dépeint souvent des scènes de la nature, comme le bambou, les grues et les paysages “shan shui” (littéralement “montagne, eau”) que l’on trouve historiquement dans l’art chinois.

L’un des dessins de tatouage inspirés du paysage de Chen. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Chen Jie

D’autres optent pour une esthétique plus réaliste, comme Victoria Lee, devenue tatoueuse peu de temps après avoir terminé ses études à la célèbre Académie des arts et du design de l’Université Tsinghua de Pékin. Son style photoréaliste lui permet d’encrer des portraits détaillés allant des parents et animaux de compagnie des clients aux stars de la pop et aux personnages historiques.

“Je voulais faire tatouer le portrait d’un membre important de ma famille mais je n’ai trouvé personne qui partageait mes valeurs artistiques”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique, racontant comment elle a débuté dans l’industrie. “J’ai toujours pensé que les tatouages ​​étaient vraiment cool et je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas essayer moi-même ?'”

Un tatouage photoréaliste de Victoria Lee. Crédit: Courtoisie 01 Victoria Lee

Zhao Xiang, chercheur postdoctoral à l’Université suédoise d’Örebro qui a étudié en profondeur la culture du tatouage chinois, a déclaré que les jeunes d’aujourd’hui sont plus susceptibles de se faire tatouer comme forme d’expression de soi. “Aujourd’hui, les gens veulent voir plus de diversité et d’individualité”, a-t-il déclaré au téléphone. “Ils aiment l’esprit d’individualisme plutôt qu’un esprit collectif.”

Incertitude juridique

Il n’y a pas de système officiel de licence pour les tatoueurs en Chine. En tant que tel, l’industrie existe dans une zone grise juridique où les studios fonctionnent sans supervision ni inspection de leurs pratiques de sécurité, d’hygiène ou de suivi.

“C’est encore une sorte de situation” à moitié clandestine “”, a déclaré Song Jiayin, propriétaire d’un studio de tatouage entièrement féminin à Pékin.

Le tatoueur Song Jiayin utilise souvent un motif de chaîne, une référence à une mère chinoise de huit enfants qui a été retrouvée enchaînée dans un village rural. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Song Jiayin

Lorsque Song a ouvert son studio en 2016, elle a constaté que plus de 70 % de ses clients étaient des femmes. Elle a lancé un projet appelé “1 000 filles”, qui vise à raconter les histoires de 1 000 clientes et de leurs tatouages. Le projet l’a vue créer une variété de tatouages ​​faisant allusion à leurs expériences, y compris un tatouage en forme d’utérus pour la fille d’une femme qui a dû se faire enlever chirurgicalement l’utérus pour des raisons médicales. Song elle-même a un tatouage de chaîne sur son poignet qui rend hommage à une mère chinoise de huit enfants qui a été retrouvée dans un village rural avec une chaîne autour du cou, provoquant l’indignation en Chine l’année dernière à propos des droits des femmes.

Les féministes chinoises et d’autres militantes étant ciblées par la répression gouvernementale ces dernières années, Song a déclaré qu’elle avait été confrontée à l’hostilité des autorités, y compris lors d’événements où elle vendait des marchandises portant le design de sa chaîne.

“(Les autorités) ne réglementent pas l’industrie du tatouage parce qu’elles ne veulent pas reconnaître les tatouages ​​pour commencer”, a-t-elle déclaré. “C’est leur façon d’exprimer leur aversion.”

Un portrait de la tatoueuse Victoria Lee. Crédit: Justin Robertson/CNN

Lee travaillant dans son studio. Crédit: Justin Robertson/CNN

Les artistes corporels sont confrontés à des incertitudes juridiques similaires en Corée du Sud – et, jusqu’à une décision de la Cour suprême de 2020, au Japon – où il est techniquement illégal pour toute personne autre qu’un professionnel de la santé de réaliser des tatouages. Pourtant, la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré en 2009 que le tatouage ne devrait pas être répertorié comme une procédure cosmétique médicale, tandis que le ministère du Commerce du pays a également déclaré que les opérations cutanées invasives ne sont pas considérées comme faisant partie du secteur de la beauté.

“Personne ne sait clairement si (le tatouage) relève des dispositions légales de l’industrie de la beauté ou de l’industrie médicale”, a déclaré Zhao de l’Université d’Örebro, ajoutant que cette ambiguïté s’étend également aux clients. “Si vous regardez attentivement les lois et règlements, vous n’oserez peut-être pas vous faire tatouer car, si vous vous retrouvez dans un différend juridique, vous n’avez tout simplement aucun endroit où aller pour défendre vos droits.”

Dans les mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’interdiction d’encrer les mineurs, plusieurs affaires “d’intérêt public” ont été déposées par les procureurs de la République, entraînant des amendes pour les tatoueurs. En décembre, par exemple, un tribunal de Shanghai a condamné une personne à une amende de 5 000 yuans (739 dollars) pour avoir encré un jeune de 17 ans, tandis qu’un tribunal de Lhassa au Tibet a ordonné à un autre artiste de payer 10 000 yuans (1 477 dollars) à un mineur tatoué pour « dommage.”

L’éventail apparemment large d’agences gouvernementales impliquées dans l’application de l’interdiction n’a fait qu’ajouter à la confusion, a déclaré Zhao, et les dernières restrictions ne seront probablement pas les dernières.

“Il n’y a que des interdictions de type campagne qui se succèdent”, a-t-il ajouté.