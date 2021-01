Jessa Duggar de COUNTING On a orné sa maison de clichés romantiques la montrant en train d’embrasser son mari – mais le nouvel ameublement pourrait bien effrayer son père chrétien strict.

Jessa, qui est le cinquième de Jim Bob Duggar et Michelle Duggar‘s 19 enfants, a donné aux fans un aperçu de son salon réaménagé dans une vidéo publiée sur son compte YouTube.

Intitulée Seewald living Room Update, la jeune femme de 28 ans a révélé qu’elle était « tellement amoureuse » de la série de clichés pris dans un champ de maïs.

Présentant les trois images, qui ont vu son mari de sept ans Ben étreindre leurs fils Spurgeon et Henry, Jessa tenant sa fille Ivy Jane et Jessa et Ben s’embrassant dans un environnement romantique, elle ne pouvait pas retenir son plaisir.

Pourtant, le PDA présenté sur les photos peut surprendre son père baptiste strict Jim Bob Duggar, qui a élevé son les filles à adhérer à une série de codes et de croyances chrétiens stricts – notamment en mettant en œuvre un code vestimentaire conservateur et en décourageant l’utilisation de la contraception.

Ses autres stipulations incluent l’absence de câlins face à l’avant et une interdiction des comptes de médias sociaux – qui étaient tous deux affichés avec les portraits présentés sur son YouTube.

Présentant son salon réaménagé après le retrait de son sapin de Noël, Jessa a déclaré à la caméra: «Nous avons nos nouvelles photos de famille que nous allons accrocher sur ce mur ici.

«Nous avions l’habitude d’avoir des photos des enfants là-bas, mais nous allons les déplacer dans la chambre des enfants, et nous allons y accrocher nos nouvelles photos de famille.

« Nous avons ces nouveaux tirages et je suis tellement amoureux de ceux-ci – nous les accrocherons au mur. »

D’autres scènes ont montré que ses fils aidaient aux travaux ménagers et réorganisaient les meubles en plaisantant: «C’est bien d’avoir des aides», tandis que sa fille Ivy Jane était assise sur le canapé.

Jessa a ensuite été chargée de suspendre les cadres au mur, debout sur le canapé pour le soutenir.

Après avoir demandé à Ivy son interprétation des tissus d’ameublement, Ivy a crié: « Je veux du chocolat. »

Ils ont terminé la rénovation de la maison avec une sélection de plantes d’intérieur.

Jessa a connu la gloire avec ses frères et sœurs sur 19 Kids and Counting, qui s’est déroulé de 2008 à 2015 après son annulation.

L’émission est devenue la plus populaire de TLC, avec en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs par nouvel épisode de la saison 10.

La famille était à nouveau au centre de l’attention le mois dernier alors que Jessa était forcée de nier les affirmations que sa sœur rebelle Jill n’a pas été invitée à la fête de la famille.

Jessa a partagé une vidéo de sa famille célébrant les vacances ensemble, mais certains téléspectateurs ont rapidement remarqué que tout le monde était là sauf Jill et son mari, qui se disputent avec la famille sur leurs règles strictes ces derniers temps.

Un bouleversé Comptant sur fan a demandé dans les commentaires: « Comment se passe-t-il un Noël de la famille Duggar, alors que votre sœur et votre beau-frère ne sont pas là parce que votre famille les a ostracisés? »

Jessa a vu la note et a décidé de mettre l’histoire au clair.

Elle a répondu: «Personne n’est ostracisé. Les Dillard ont été invités, mais ont choisi de célébrer la fête avec la famille de Derick.

Pendant ce temps, l’époux de Jessa, Ben, a également été critiqué pour exhortant ses fans à ne blâmer personne suite aux émeutes choquantes de Capitol Hill.