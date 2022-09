NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sarah Ferguson, la duchesse d’York, a partagé un message significatif après la mort de son amie proche et ancienne belle-mère.

Ferguson, qui était mariée au fils de la reine, le prince Andrew, a publié une déclaration sur son compte Twitter exprimant son chagrin.

“Elle laisse derrière elle un héritage extraordinaire : l’exemple le plus fantastique de devoir, de service et de fermeté, et une présence constante et constante en tant que chef de l’État depuis plus de 70 ans”, a écrit Ferguson.

Elle me manquera plus que les mots ne peuvent l’exprimer. – Sarah Ferguson (@SarahTheDuchess) 8 septembre 2022

Elle a également noté que la reine “a donné toute sa vie de manière désintéressée au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth”, avant d’évoquer à quel point les deux étaient proches et à quel point la reine comptait pour elle.

“Pour moi, elle était la belle-mère et l’amie la plus incroyable. Je lui serai toujours reconnaissante pour la générosité qu’elle m’a montrée en restant proche de moi même après mon divorce”, a poursuivi Fergie. “Elle va me manquer plus que les mots ne peuvent l’exprimer.”

Ferguson, 62 ans, a été marié à Andrew, le deuxième fils de la reine, de 1986 à 1996, et ils partagent deux enfants ensemble – la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Malgré leur divorce très médiatisé, le couple est resté proche, et ils continuent d’élever leurs filles ensemble.

Au fil des ans, Fergie a rendu hommage à la reine avec un geste spécial : une profonde révérence. Lors d’événements comme le Royal Ascot, la duchesse d’York saluait la reine avec une révérence et s’asseyait également à côté d’elle dans la loge royale.

En 2021, Ferguson a exprimé sa gratitude envers la reine lors d’une apparition dans un épisode du podcast “Tea with Twiggy”, appelant la monarque de 70 ans son “plus grand mentor” et la “personne qui croit en moi”.

“J’admire absolument l’incroyable façon dont Sa Majesté est si moderne … et sa flexibilité, sa compréhension, son indulgence et sa générosité”, a-t-elle déclaré.

“Je me dis que, honnêtement, ma belle-mère a été plus une mère pour moi que ma mère.”