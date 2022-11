À l’intérieur de la relation «très personnelle» du prince Philip avec Penny Knatchbull – la seule non-royale invitée à ses funérailles

LEUR amitié a duré des décennies – et a souvent soulevé des sourcils.

Il n’est donc pas étonnant que les créateurs de la série télévisée The Crown se soient penchés sur la relation extraordinaire entre le prince Philip et Penny Knatchbull dans la nouvelle série du drame Netflix.

Penelope a tellement fait partie de la vie royale que le personnel de maison l’a surnommée And Also Crédit : Alpha Press

Penelope est un membre de confiance du cercle restreint de la famille royale depuis des années et s’est liée à Philip grâce à leur amour de la conduite en calèche. Crédit : PA

La comtesse Mountbatten de Birmanie – 32 ans de moins que feu le duc d’Édimbourg, décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans – est un membre de confiance du cercle restreint de la famille royale depuis des années et s’est liée à Philip par son amour de la conduite en calèche.

Elle était le seul membre non familial aux petits funérailles restreintes de Philip, à l’exception de sa secrétaire personnelle.

En effet, elle a tellement fait partie de la vie royale que le personnel de maison l’a surnommée “Et aussi”, car chaque fois que Philip énumérait les invités qui devaient être invités à une fête royale, il terminait par “et aussi Penny”.

Lorsque Philip a été impliqué dans un accident de voiture près de la retraite Queen’s Norfolk de Sandringham en janvier 2019, Sa Majesté a envoyé Penny pour encourager le duc à rendre son permis de conduire.

Jonathan Pryce comme Prince Phillip et Natascha McElhone comme Penny Knatchbull dans The Crown Crédit : NETFLIX

Ingrid Seward, auteur de la biographie Prince Philip Revealed: A Man Of His Century, a déclaré: “La reine avait demandé l’aide de la comtesse Mountbatten de Birmanie, qui a rendu visite à Philip et l’a convaincu d’arrêter de conduire.”

Trois semaines après l’accident, que Philip a imputé au fait qu’il était aveuglé par le faible soleil d’hiver, il a été annoncé qu’il avait arrêté de conduire.

L’actrice de Truman Show, Natascha McElhone, joue Penny dans The Crown, avec l’acteur vétéran Jonathan Pryce succédant à Tobias Menzies dans le rôle de Philip.

L’année dernière, un initié de la télévision a déclaré: “Il est peu probable que la relation très personnelle soit accueillie comme un scénario par la reine ou le reste de la famille royale.”

Penny a été présentée à Philip à 20 ans alors qu’elle sortait avec son futur mari Norton Knatchbull, le filleul de Philip et petit-fils de l’oncle du duc, Lord Mountbatten.

Norton avait été un an au-dessus du prince Charles au pensionnat écossais Gordonstoun et la reine et Philip n’ont jamais oublié sa gentillesse à s’occuper de leur aîné pendant sa période difficile là-bas.

À l’époque, Penny était simplement Penelope Eastwood, fille de Reg Eastwood, un riche boucher devenu homme d’affaires qui a fondé les restaurants Angus Steakhouse.

La tragédie a frappé la famille en 1979 lorsque Lord Mountbatten – affectueusement connu par la famille royale sous le nom d’oncle Dickie – a été assassiné par l’IRA.

L’explosion d’une bombe à bord de son bateau de pêche au large du comté de Sligo, en Irlande, qui figurait dans la dernière série de The Crown, a également tué le frère de Norton, Nicholas, âgé de 14 ans, et sa grand-mère, Lady Brabourne.

Dévastés par cette horreur, Penny et Norton ont décidé de reporter leur mariage de deux mois.

Quand ils se sont mariés, avec le prince Charles comme témoin, ils ont hérité du domaine Broadlands de 60 chambres de Mountbatten, près de Romsey, Hants, où Charles et Di passeraient une partie de leur lune de miel deux ans plus tard.

“Un soutien formidable”

Avec Philip et Penny, qui s’appelaient auparavant Lady Romsey puis Lady Brabourne, ce fut une rencontre des esprits.

Éduquée en Suisse et titulaire d’un diplôme en commerce de la London School of Economics, ses amis la décrivent comme étant « extravertie, engagée, intelligente et cultivée ».

Elle et le duc partageaient également un “sens de l’humour bruyant”, selon Ingrid. Mais c’est après la mort de Leonora, la fille de cinq ans de Penny, d’un cancer du rein en 1991, que Philip a vraiment commencé à la prendre sous son aile.

Une source a déclaré: “Il a été un soutien formidable pendant une période de chagrin inimaginable.”

Il a encouragé Penny à reprendre son sport de conduite de calèche, pour la distraire, et a demandé à son palefrenier en chef Micky Flynn de lui montrer les ficelles du métier.

Pour Philip, cela signifiait qu’il avait gagné un compagnon attrayant lors d’événements tels que le Royal Windsor Horse Show et lors de nombreux rassemblements sociaux associés au sport et au-delà.

Ils ont même été aperçus en train de danser ensemble au Royal Yacht Squadron Ball pendant une semaine de Cowes. Bien sûr, des incidents comme celui-ci sur l’île de Wight n’ont fait qu’alimenter des rumeurs selon lesquelles ils étaient peut-être plus que de bons amis.

La rumeur disait même que le prince Charles avait rompu son amitié avec Penny après qu’un de ses proches eut partagé ses soupçons que son père avait une liaison avec elle.

Mais l’auteur Ingrid a déclaré: «Nous ne saurons jamais ce que la reine a ressenti à propos de tout cela. Philip a toujours été un flirt et la reine plaisantait sur sa nature lascive. Si elle avait été blessée par des rumeurs de supposées fiançailles, elle ne le dirait jamais.

Philip lui-même rirait simplement de toute suggestion d’irrégularité. Il a déclaré au journaliste Jeremy Paxman : « Chaque fois que je parle à une femme, ils disent que j’ai couché avec elle. C’est absolument coucou.

“Absolument coucou”

Le mariage de Penny s’est rompu en 2010, après 31 ans et trois enfants. Son mari Norton, maintenant le 3e comte Mountbatten de Birmanie, s’est enfui dans les Caraïbes pour être avec la créatrice de mode Eugenie Nuttall. Jeannie, comme on l’appelle, est la sœur de l’ancien procureur général des Bahamas, Sean McWeeney.

Penny, laissée pour gérer seule elle et le domaine de 5 000 acres de Norton dans le Hampshire, aurait rassemblé tout le personnel pendant que son ex-mari était en plein vol et leur aurait dit qu’il était parti mais que tout le reste resterait le même.

Une source a déclaré à l’époque: “Pas un instant, Penny ne permettrait au départ de son mari d’interrompre le bon fonctionnement du domaine.”

Il n’a jamais été question qu’elle quitte Broadlands, où elle visite chaque jour le grand monument en pierre, à environ 100 mètres de la maison, qui se dresse au-dessus de la tombe de sa fille Leonora.

La famille royale, en particulier la reine, était pleine d’admiration pour le stoïcisme de Penny. Elle a permis à Norton de retourner à Broadlands en 2014, non pas au domicile conjugal, mais dans une grange aménagée là-bas.

Ses problèmes de mariage sont venus s’ajouter aux inquiétudes concernant leur fils, Nicholas, qui était un an au-dessus du prince William à Eton, et avait passé des années accro au crack et à l’héroïne. Ce n’est que lorsqu’il a craint d’être coupé de la fortune familiale de 100 millions de livres sterling qu’il s’est inscrit en cure de désintoxication et a abandonné ses habitudes.

En mai dernier, Nicolas tatoué, 40 ans, producteur de musique et jardinier, a épousé Ambre Pouzet, une ancienne interprète française de sirène cracheuse de feu. La cérémonie civile à Broadlands était bien loin du somptueux mariage de sa sœur Alexandra en 2016 à l’abbaye de Romsey, au cours duquel elle a été donnée par le prince Charles, sous le regard de son père, la reine et Philip.

Un ami de la famille a déclaré: «Il est très inhabituel d’être offert par quelqu’un d’autre lors de votre mariage, même si c’est par le prince de Galles. Alexandra était à l’époque furieuse contre son père pour avoir quitté sa mère, mais bien sûr, elle le voulait toujours au mariage.

Alexandra, une analyste financière connue sous le nom de Knatch, a choisi d’épouser Thomas Hooper, un entrepreneur, à l’occasion de ce qui aurait été le 30e anniversaire de sa sœur Leonora. Par coïncidence, Leonora a partagé le même anniversaire que l’oncle Dickie.

Le lendemain de l’inhumation de Philip à la chapelle St George de Windsor, le parti républicain irlandais Sinn Fein – l’aile politique de l’IRA – s’est excusé pour l’assassinat de Mountbatten. Penny a continué à rendre visite à Philip jusqu’à sa mort le 9 avril.

Elle était l’une des seules personnes en dehors des membres de la famille qu’il a vues à Wood Farm, la maison de cinq chambres sur le domaine de Sandringham où il a passé la plupart de son temps après avoir pris sa retraite de ses fonctions royales en 2017.

Ingrid raconte : « Ils ont été réunis par une tragédie mais étaient là l’un pour l’autre contre vents et marées. Il lui faisait implicitement confiance et elle l’adorait. Elle ne l’a jamais trahi. Elle était la gardienne non seulement de ses secrets mais aussi de ceux de la famille.

Penny est revenue au Royal Windsor Horse Show le mois dernier sans son compagnon de plusieurs décennies pour la première fois. Elle a été vue debout derrière la reine, de larges sourires sur leurs deux visages.

Si Philip les avait regardés de haut, il aurait sûrement souri aussi.

Penny était la seule non-famille aux petits funérailles de Philip, restreintes par Covid, à l’exception de sa secrétaire personnelle Crédit : Getty

Penny et le prince Charles photographiés en 1983 Crédit : Alpha Press

Le couple monte leurs motos lors du Royal Windsor Horse Show à Home Park, au château de Windsor, le 13 mai 2005 Crédit : Getty