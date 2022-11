À l’intérieur de la relation familiale incroyablement étroite de la star de I’m A Celeb, Owen Warner, alors qu’il a l’air adorable sur les photos de retour

Le lien étroit d’OWEN Warner avec sa famille a été révélé dans une série d’adorables messages de retour.

La star des Hollyoaks n’est pas seulement devenue populaire dans la série I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! jungle, il a aussi pas mal de fans chez lui.

Owen Warner a rejoint les co-stars célèbres de la 22e série de I'm A Celeb

Owen dans un post rétro avec ses frères Jake et Louie

Sa famille très unie est impatiente qu’il réussisse et partage son soutien dans les publications sur les réseaux sociaux et les signaux secrets.

Le jeune homme de vingt-deux ans est le fils de Polly Waddle et Tim Warner et est le plus jeune de trois enfants, avec deux frères, l’artiste Jake et le mannequin Louie.

La famille d’Owen n’a pas peur de partager l’amour, ses parents et ses frères et sœurs publiant régulièrement des hommages sincères les uns aux autres.

Cela inclut un adorable post de retour d’Owen et de ses frères, montrant les trois rayonnant devant la caméra alors qu’ils étaient enfants.

Polly a partagé le joli cliché avec la légende: “Rends-moi ces jours-ci pleeeeaase ”

Le frère de la star, Louie, a également partagé son propre message jaillissant auparavant, publiant une photo rétro de lui et de ses frères et sœurs en tant que jeunes.

La légende touchante disait: «Je remercie le Seigneur tous les jours de m’avoir donné 2 frères incroyablement solidaires dont je suis si fier.

“Tous les deux ont pensé à un rêve et l’ont poursuivi – je t’admire tellement ”





Owen a également partagé l’amour dans le passé, en publiant une photo de la famille adaptée et démarrée sur les réseaux sociaux et en écrivant: “La famille ressemble à un groupe”

À quoi son frère Jake a commenté: “TEAM ”

Le frère d’Owen, Louie, a également rendu hommage à son frère Jake, partageant un article réfléchi sur son départ, il a écrit: “Birmingham n’était qu’à une heure de train, l’Espagne est à 2 dans un avion, Jake va tellement manquer l’année prochaine mais j’espère qu’il passera le meilleur moment de sa vie »

Malgré une liste étoilée d’anciens amants, la star a révélé qu’il était célibataire tout en discutant avec le Mirror de sa mère, expliquant: “Ma mère est celle qui va me manquer. Je suis célibataire et prêt pour la jungle !

Examinant de plus près son lien étroit avec sa famille, Owen a expliqué au Sun qu’il avait un signal secret pour communiquer avec ses proches à la maison pendant son séjour dans la jungle, déclarant: “Je vais lui en donner un petit [makes a half heart with his hand] c’est la moitié d’un cœur d’amour et elle fait l’autre moitié.

La star a récemment été critiquée en rejoignant l’émission, lorsqu’il a demandé au musicien Boy George comment il s’appelait.

La famille partage un lien étroit

La famille s'est adaptée et a démarré dans un message partagé par Owen