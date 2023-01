À l’intérieur de la relation étroite de Khloe Kardashian et de son ex Tristan Thompson malgré ses multiples scandales d’infidélité

KHLOE Kardashian ne peut tout simplement pas arrêter son ex infidèle, Tristan Thompson.

Malgré de nombreux cas d’infidélité, Khloe, 38 ans, s’est envolée avec lui à Toronto, après la mort subite de la mère de l’ancien basketteur.

Khloe Kardashian et Tristan Thompson ont eu une relation intermittente

La mère de Tristan est décédée subitement

Le US Sun a confirmé que la mère de Tristan, Andrea, avait subi une crise cardiaque à la maison jeudi et avait été transportée d’urgence à l’hôpital.

Des sources affirment que Tristan, 31 ans, a quitté son domicile à Los Angeles et s’est envolé pour Toronto dans un jet privé dès que possible.

Bien qu’ils ne soient plus en couple, la star des Kardashian l’a rejoint pour la visite d’urgence.

Bien qu’ils vivent peut-être séparément, les deux font toujours partie intégrante de la vie de l’autre, en particulier lorsqu’il s’agit de s’occuper de leurs enfants.

LES PREMIERS JOURS

Khloe Kardashian et Tristan Thompson célèbrent son 26e anniversaire en 2017

Khloe et Tristan se sont réchauffés pour la première fois en 2016, et le couple a fait une démonstration racée sur les réseaux sociaux à Halloween alors qu’ils faisaient la fête ensemble.

Ils ont officiellement confirmé leur relation peu de temps après que le divorce de Khloe avec son mari, Lamar Odom, a été finalisé fin 2016.

Un an plus tard, elle confirme sa première grossesse avec Tristan.

Et le 12 avril 2018, elle a donné naissance à sa fille True – avec Tristan à ses côtés.

SCANDALE DE TRICHE

Fille True est née en 2018

Leur romance de conte de fées s’arrêtera brutalement l’année suivante, lorsqu’il a été rapporté qu’ils se sont séparés après qu’il se soit « embrassé » avec Jordyn Woods.

Mais le pardon est divin, et en mars 2020, Khloe a partagé une photo d’elle avec Tristan et True sur Instagram lui souhaitant un joyeux anniversaire, insistant sur le fait qu'”ils sont sortis encore plus forts” qu’ils ne l’étaient avant leur scandale d’infidélité.

Ce même mois, la pandémie mondiale les a forcés à accélérer leur relation renaissante.

Le couple a décidé de vivre ensemble pendant la pandémie de Covid-19 afin de mieux coparentalité leur fille.

Ils ont également de donner une autre chance à leur relation.

RÉUNIS

La crise du Covid a conduit à une réconciliation pour les deux

En mai 2021, il a été révélé que Khloe et Tristan voulaient essayer d’avoir un autre bébé.

Le couple a créé des embryons ensemble après que la star de télé-réalité ait été informée par les médecins qu’il ne serait “pas intelligent” si elle menait sa deuxième grossesse en raison de son “risque élevé”.

Ce même mois, des allégations d’infidélité hantaient à nouveau Tristan, lorsque le mannequin Sydney Chase a affirmé que Tristan avait trompé Khloe après leur réconciliation.

Ajoutant aux accusations, un mannequin nommé Kimberly Alexander a affirmé à plusieurs reprises que Tristan était le père de son fils et a «simulé» un DM de Khloe menaçant de la poursuivre en justice.

LA TRAHISON FINALE DE TRISTAN

Instagram/Maralee Nichols

Tristan a avoué qu'il avait eu un enfant avec l'entraîneur de fitness Marilee Nichols

Mais la plus grosse bombe est tombée en juin, lorsque l’entraîneur personnel Maralee Nichols a affirmé qu’elle était enceinte de l’enfant de Tristan et a révélé qu’elle le poursuivrait en justice pour une pension alimentaire.

En janvier dernier, après des mois de spéculations et de démentis, le test de paternité de Tristan a prouvé qu’il était le père, et il a présenté ses excuses à Khloé.

La star de télé-réalité l’a rapidement jeté sur le trottoir, et les deux ont été romantiquement séparés depuis.

Mais Tristan est resté une partie de la vie de Khloe, surtout après qu’elle a annoncé qu’elle attendait un deuxième enfant avec la star du sport via une mère porteuse.

Le petit garçon du couple est né le 5 août 2022.