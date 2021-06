À l’intérieur de la relation entre Natalie J Robb et Jonny McPherson d’Emmerdale et comment ils ont gardé le secret pendant des MOIS

Les stars d’EMMERDALE Natalie J Robb et Jonny McPherson se sont séparées après presque un an ensemble – mais comment ont-elles gardé le secret ?

L’ancien couple – qui joue l’agriculteur Moira Barton et le Dr Liam Cavanagh dans le feuilleton ITV – a eu une romance de verrouillage inattendue l’année dernière.

Se connaissant depuis des années en tant qu’amis et co-stars, ils se sont rapprochés lors d’un voyage caritatif fin 2019.

À peine trois mois après avoir officialisé les choses, le pays a été plongé dans le verrouillage et ils ont pris la décision d’emménager ensemble et de donner une chance à leur romance naissante – et un test.

Le couple notoirement privé a réussi à garder sa décision privée – sans réellement la cacher activement.

Et c’est plus tard que les fans les ont repérés lors d’un appel Zoom ensemble pour l’anniversaire de la co-star Liam Fox.

Jonny a révélé la séparation plus tôt cette semaine lorsqu’il a omis de mentionner Natalie dans une interview[/caption]

L’actrice n’a pas encore commenté la séparation[/caption]

Avec des règles strictes de distanciation sociale en place, les gens ont rapidement réalisé qu’ils vivaient ensemble.

Et plus tard, le couple a confirmé leur relation et en a parlé ouvertement.

Cependant, plusieurs mois plus tard, alors que leurs personnages étaient moins au premier plan du feuilleton, les questions d’entretien se sont tues.

Plus tôt cette année, le couple a décidé de mettre un terme à leur romance, avec Jonny quittant la maison de Natalie et sur sa péniche.

Il a également adopté une chienne, Molly, de la RSPCA.

Et malgré le fait de parler de la vie sur sa péniche sur les réseaux sociaux, leur manque de messages attirant l’attention signifiait que les fans n’avaient aucune idée de la scission.

Contrairement à d’autres couples de célébrités, le couple n’a pas diffusé leur relation dans des magazines bas de gamme pour de l’argent ou ne l’a pas placardée sur les réseaux sociaux – tout en bêlant pour la confidentialité quand cela leur convient.

Ce n’est que cette semaine avec le personnage de Jonny, Liam, au centre d’une intrigue majeure qu’il est revenu au premier plan avec une interview sur Lorraine.

Il n’a pas parlé une seule fois de sa relation – et des sources ont rapidement confirmé que le couple s’était en fait séparé il y a des mois.

L’ancien couple n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été approché par The Sun.