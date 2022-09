À l’intérieur de la relation difficile de la reine avec la princesse Diana et comment Sa Majesté l’a traitée comme “un cheval de course nerveux”

LA reine était dans la cinquantaine et la succession n’était pas assurée.

Son fils et héritier, le prince Charles, avait déclaré que “trente ans semblait un bon âge pour se marier”.

Diana, en robe de maternité, réagit lors d’une conversation lors d’un match de polo, Windsor, mai 1982 Crédit : Getty

La reine et Diana s’affairent autour de la demoiselle d’honneur Clementine Hambro, l’arrière-petite-fille de Churchill, le jour du mariage, le 29 juillet 1981 Crédit : Patrick Lichfield – Getty

La reine et Diana sur le balcon du palais de Buckingham après le mariage. Plus de 750 millions de visionnages à la télévision dans le monde Crédit : Getty

Mais il approchait de 32 ans. Et malgré une série de petites amies de haut niveau, il n’y avait aucun signe qu’il s’installait et produisait un héritier.

Sa mère savait par l’histoire – y compris l’histoire personnelle douloureuse de l’abdication de son oncle – que la monarchie glissait dans la crise lorsque la succession était un problème.

Elle était également au courant – parce qu’un courtisan s’était senti obligé de lui dire – de la liaison de son fils avec la femme d’un officier de l’armée, Camilla Parker Bowles.

Charles était amoureux de Camilla depuis qu’ils se fréquentaient au début des années 1970. Mais tout le monde était contre « la liaison sans perspective ».

Le prince s’était récemment lié d’amitié avec Lady Diana Spencer, une jeune de 18 ans dont le père, Earl “Johnny” Spencer, avait été écuyer de la reine et de George VI.

Diana et Charles s’étaient rencontrés pour la première fois à l’âge de 16 ans alors qu’il sortait avec sa sœur Sarah. Et le désir de la reine que Charles mette Camilla derrière lui a encouragé l’espoir que leur amitié mènerait au mariage.

Le résultat, selon l’historien Ben Pimlott, a été une “collusion fatidique” qui a entraîné Diana et le prince “dans un mariage de convenance qui a été déguisé pour tout le monde, y compris eux-mêmes, en un match d’amour”.

Pimlott a ajouté: “La reine a joué un rôle dans la collusion.”

À l’été 1980, le photographe royal du Sun, Arthur Edwards, a pris la première photo de presse de Diana alors qu’elle regardait le prince jouer au polo.

Quelques mois plus tard, la reine a invité Diana à Balmoral. Conduisant le long de la rivière Dee, Arthur a repéré Lady Diana alors qu’elle regardait Charles pêcher le saumon.

« J’ai parlé à mon contact », se souvient le photographe, « qui m’a dit : ‘Elle le suit partout comme un agneau’.

“Il ne s’agissait pas de savoir si Charles allait l’épouser mais quand.”

Et en septembre 1980, après qu’Arthur ait pris sa célèbre photo de Diana avec le soleil qui brillait à travers sa jupe à la crèche de Londres où elle travaillait alors, le monde était saisi par Lady Di mania.

À Sandringham, ce Noël-là, même la reine, normalement imperturbable, a craqué, disant aux photographes espérant une photo de Diana : “Pourquoi ne partez-vous pas ?”

Peu de temps après, le 6 février 1981 – le 29e anniversaire de l’accession de la reine au trône – Charles a proposé à Di au château de Windsor.

Elle a immédiatement accepté – et Charles a téléphoné à sa mère. Charles et Diana ne s’étaient rencontrés que 13 fois.

“Les deux ont traité les fiançailles comme un prix”, écrit Pimlott. “À afficher le plus rapidement possible au cas où quelqu’un aurait des doutes.”

Les fiançailles ont été annoncées le 24 février. Dans une interview télévisée, lorsqu’on a demandé au couple s’ils étaient amoureux, Diana a immédiatement répondu : « Bien sûr ». Mais Charles a ajouté les mots fatidiques: “Tout ce que signifie” amoureux “.”

Diana a dit plus tard que sa réponse “m’a absolument traumatisée”.

Un mois plus tard, la reine a donné son approbation formelle au mariage lors d’une réunion du Conseil privé. Plus tard, Diana et Charles ont posé avec elle dans la salle de musique du palais de Buckingham pour une photo officielle.

Sa Majesté n’aurait pas pu être plus heureuse. Diana était un choix sûr et, plus important encore, “l’une des nôtres”. Mais pour Diana, la pression du service imminent du 29 juillet à la cathédrale Saint-Paul l’a rendue physiquement malade. “Je me sentais comme un agneau à l’abattoir”, a-t-elle déclaré.

Dans les mois qui ont précédé le grand jour, ses problèmes de boulimie ont commencé.

Elle avait emménagé à Buckingham Palace pour échapper aux médias, mais se sentait coupée de ses amis et désespérément seule. Les ouvertures d’amitié de la reine n’ont fait que causer plus de stress.

Sa Majesté, ignorant les problèmes de Diana, l’invitait à déjeuner pour faire sa connaissance.

Mais Diana, encore adolescente, disait à ses amis : “Je ne sais pas quoi dire à la reine.”

Les deux femmes n’avaient rien en commun et rien à se dire. Et la reine en vint bientôt à penser que Diana était «très nerveuse» – mais elle était convaincue qu’elle savait comment la gérer. Elle disait : « Je la traite comme un cheval de course nerveux.

Pendant ce temps, la reine se jeta dans la fièvre nuptiale qui dévorait la nation. Elle a même appelé l’archevêque de Cantorbéry pour discuter de la musique du service.

Le mariage lui-même était spectaculaire, avec trois quarts de milliard de personnes à travers le monde. Quelque 600 000 personnes se sont alignées dans les rues pour encourager les jeunes mariés dans leur calèche à toit ouvert vers le palais de Buckingham.

Là, la reine, vêtue de bleu clair, a regardé le couple s’embrasser sur le balcon – un geste qui deviendrait une tradition de mariage royal.

Charles, 32 ans, et Diana, 20 ans plus tôt ce mois-là, ont commencé leur lune de miel à Broadlands, le domaine familial du Hampshire des Mountbattens où la reine et le prince Philip avaient passé leur lune de miel en 1947.

Puis, après une croisière de 11 jours en Méditerranée, le couple s’est envolé pour Balmoral où ils ont posé joyeusement pour les photographes. Mais le mariage était déjà mis à rude épreuve.

Pendant la croisière, Diana a été horrifiée de voir des photos de Camilla tomber du journal de Charles. Puis elle le trouva portant des boutons de manchette de Camilla, gravés de leurs initiales.

Au moment où ils sont arrivés à Balmoral pour rejoindre les autres membres de la famille royale, Diana était misérable. Mais lorsqu’elle est arrivée en retard pour les repas ou les a quittés tôt sans explication, la reine et le prince Philip ont ignoré son comportement.

Les amis de Charles ont affirmé plus tard qu’il reprochait à ses parents de ne pas être plus favorables à sa jeune épouse.

L’un d’eux a révélé: «Il s’est senti très déçu par sa mère et son père antipathiques. Quand son mariage a mal tourné, il s’est senti critiqué par eux.

Mais un courtisan de cette période a déclaré: «La reine était consciente des contraintes et des tensions. Elle était totalement sympathique envers Charles, en fait plutôt borgne dans son approche.

Malgré la naissance d’un héritier, le prince William en 1982, et du prince Harry deux ans plus tard, au milieu des années 1980, Charles et Diana vivaient effectivement des vies séparées.

Diana a essayé de chercher du réconfort auprès de la reine, mais le monarque n’a tout simplement pas trouvé le moyen de lui donner ce dont elle avait besoin. La princesse faisait irruption dans le salon de sa belle-mère dans des flots de larmes, criant souvent : « Tout le monde me déteste !

La reine ne pouvait pas y faire face. Rien dans sa vie ne l’avait préparée à ce genre de démonstration émotionnelle.

Philip était différent, écrivant de longues lettres à Diana, essayant en vain de la ramener au bercail.

L’ampleur de l’angoisse n’est apparue qu’en 1992 et dans le livre d’Andrew Morton Diana, Her True Story.

Dans ce document, Diana a attaqué la famille royale, mais s’est abstenue de critiquer la reine, affirmant qu’elle avait un «profond respect» pour son travail.

Diana avait promis à sa belle-mère : “Je ne te laisserai jamais tomber.” Des mois plus tard, en décembre 1992, le premier ministre John Major se tenait à la Chambre des communes pour annoncer la « séparation à l’amiable » de Charles et Diana.

La reine espérait toujours qu’ils pourraient réparer le mariage. Mais dans les années qui ont suivi, Charles et Diana sont passés à la télévision et ont admis l’adultère. Ce fut d’abord Charles, dans une interview avec Jonathan Dimbleby sur ITV en 1994, qui provoqua une énorme vague de sympathie pour Diana. En mai 1995, la popularité croissante de la princesse était telle que la reine craignait d’être huée sur le balcon du palais de Buckingham à l’occasion du 50e anniversaire du jour de la victoire.

L’interview de Diana avec Panorama en novembre 1995 lui a valu encore plus de sympathie lorsqu’elle a déclaré: “Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde.”

Et elle a ajouté : “J’aimerais être la reine du cœur des gens.” La princesse Margaret, l’une des plus grandes partisanes de Diana – qui pouvait sans aucun doute voir des éléments d’elle-même dans son jeune parent – ​​a considéré cela comme une attaque contre la reine et s’est retournée contre la princesse.

Tony Blair, dont le projet New Labour a été courtisé par Diana avant et après qu’il soit devenu Premier ministre en 1997, a déclaré dans son autobiographie de 2010 que l’influence de la princesse était “gravement déconcertante pour la monarchie en tant qu’institution” – et donc pour la reine.

Il a écrit que son contraste avec la royauté, “a éclairé à quel point ils avaient peu changé”, et, “pour quelqu’un d’aussi perspicace sur la monarchie que la reine, cela a dû être profondément troublant. . . soudain, un météore imprévisible était entré dans cet écosystème prévisible et hautement réglementé ».

Un mois après l’interview de Panorama, la reine a écrit à Charles et Diana pour leur conseiller de divorcer. En tant que mère d’un futur roi, Diana serait toujours considérée comme un membre de la famille royale, mais lors de la dispute sur la scission, elle a annoncé qu’elle abandonnait le titre de Son Altesse Royale.

Diana a changé d’avis sur le titre et a appelé la reine, mais elle a répondu que l’affaire était “très difficile” – sa façon de dire non. Plus tard, elle a fait remarquer: “Elle voulait abandonner le titre, alors elle l’abandonnera.”

L’une des amies les plus proches de la reine, Lady Kennard, a déclaré: «J’ai toujours été surprise qu’ils ne s’entendent pas. La reine ne se disputerait avec personne. Mais elle a été plutôt surprise par beaucoup de choses. Je pense que la reine ne comprendrait jamais vraiment ce qu’était la princesse Diana.

Le 28 août 1996, le divorce de Charles et Diana est devenu définitif. Un an et trois jours plus tard, la princesse a été tuée dans un accident de voiture à Paris – une tragédie qui a présenté à la reine l’une de ses crises les plus profondes.

Un photocall après que la reine a officiellement approuvé le mariage, mars 1981 Crédit : Getty