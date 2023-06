À l’intérieur de la relation de Phillip Schofield avec sa femme Stephanie… de la proposition nue à la raison pour laquelle ils portent toujours des alliances

ELLE a fidèlement soutenu son mari même lorsqu’il a fait son coming-out il y a trois ans.

Et malgré son aveu qu’il a eu une liaison avec un collègue beaucoup plus jeune, Phillip Schofield, 61 ans, a insisté pour que lui et Stephanie Lowe, 59 ans, « aient un merveilleux mariage ».

Phillip Schofield et sa femme Stephanie Lowe sont mariés depuis 30 ans et partagent deux filles adultes[/caption] Entreprise

Malgré sa séparation lorsque Phil a annoncé qu’il était gay en 2020, il a continué à porter son alliance – comme symbole de leur engagement.

S’exprimant lors d’une interview avec le journaliste de la BBC Amol Rajan, Phil agite sa bague alors qu’il insiste : « J’ai eu un mariage merveilleux, j’ai un mariage merveilleux, même si ce n’est pas brillant en ce moment, avec une femme incroyablement solidaire et deux enfants merveilleux. »

Un peu déroutant, il ajoute : « Nous sommes séparés mais nous sommes très ensemble. »

Mais des amis disent que Stéphanie, la mère de ses deux filles adultes, n’avait aucune idée qu’il était en couple avec le jeune coureur de This Morning car il lui avait précédemment dit que les rumeurs étaient « fausses » et « BS », ce qu’elle croyait.

Une source a déclaré au Mail: « Steph est absolument dévastée, elle n’avait aucune idée de tout cela. C’est une femme de confiance qui a soutenu Phil pendant de nombreuses années, donc cela a été un vrai choc pour elle.

« Phil a toujours positionné l’homme comme un ami, ce qui a suscité pas mal de colère, c’est un euphémisme. C’est littéralement la chose la plus déchirante qui aurait pu arriver à Steph, ce n’est pas seulement la relation mais la tromperie.

Révélant le moment où il a parlé de l’affaire à sa femme, Phil a déclaré à la BBC: « Oh mon dieu, pouvez-vous imaginer à quel point cette conversation était difficile? »

« Disons simplement que c’était une conversation incroyablement difficile. La conversation la plus difficile que j’ai jamais eue avec elle, et elle est extrêmement déçue parce que je lui ai aussi menti. Mais elle m’a souhaité bonne chance aujourd’hui, alors nous verrons.

Phillip était une star de la télévision pour enfants lorsqu’il a rencontré sa femme Stephanie qui travaillait comme assistante de production à la BBC[/caption] Getty

L’ancien animateur de This Morning a deux filles Molly, 29 ans, et Ruby, 27 ans, avec sa femme Stéphanie[/caption]

Dans une interview avec The Sun, Phil a dit de sa femme quand il lui a dit la vérité : « Elle était très, très en colère. »

Cela pourrait bien sonner le glas de leur relation étroite, qui a commencé en 1989 lorsque Phil avait 25 ans et travaillait à la télévision pour enfants, où il a rencontré Stephanie, une assistante de production de la BBC.

S’adressant à Christine Lampard sur Lorraine en 2017, il a déclaré à propos de sa femme: « Elle a travaillé à la télévision il y a des années, c’est comme ça que nous nous sommes rencontrés, donc elle peut le faire, elle ne veut tout simplement pas le faire ces jours-ci. »

En 2016, Phil a révélé sur This Morning qu’il avait proposé à Stéphanie nue un Noël en mettant la bague de fiançailles dans un calendrier de l’avent – ​​laissant Holly Willoughby dans l’hystérie.

Il a déclaré: « J’ai proposé à Steph dans un calendrier de l’avent. Vous pouvez mettre vos propres affaires dans chacune des cases.

« Je mets des sels de bain et des choses bon marché juste pour tous les jours, puis le jour que j’ai choisi, je mets la bague de fiançailles.

J’ai proposé à Steph dans un calendrier de l’avent… Elle l’a ouvert et j’ai sauté du lit, plus austère, et je me suis mis à genoux !

« Elle l’a ouvert et j’ai sauté du lit, plus durement, et je me suis mis à genoux ! »

Ils ont eu un mariage de conte de fées au château du XVe siècle Ackergill Tower dans les Highlands – adoré par des célébrités telles que Michael Douglas et Jack Nicholson – en mars 1993.

Phil portait un costume bleu Armani, mais seuls 15 invités ont assisté au mariage, dont l’ancien DJ de Radio 1 Peter Powell.

Phil a admis en 2020 qu’il savait qu’il était gay avant de se marier.

Parlant de sa sexualité, il a expliqué : « Je ne dis pas que je ne savais pas.

« Quoi qu’il y ait » là « , j’ai pensé: » OK, quoi que ce soit, tu restes en arrière parce que je suis heureux. « »

Stéphanie a donné naissance à sa fille aînée Molly la même année où ils se sont mariés en 1993[/caption] Rex SWNS

Phil et sa femme Stephanie avec leurs filles à la première de Disney’s Return to Neverland en mars 2002[/caption]

Le couple a accueilli leur fille aînée Molly, aujourd’hui âgée de 29 ans, la même année, suivie de la plus jeune fille Ruby, aujourd’hui âgée de 27 ans, trois ans plus tard.

Le couple a vécu la majeure partie de sa vie conjugale dans la ville chic de Henley-on-Thames dans l’Oxfordshire, Phil partageant souvent des aperçus de leur somptueuse maison familiale de plusieurs millions de livres, qui comprend un grand jardin et une cheminée à foyer ouvert.

Ils ont gardé leur relation assez privée, Stéphanie ayant choisi de rester à l’écart des projecteurs.

En 2017, le couple a été vu à l’écran ensemble pour la première fois lorsqu’il a filmé la série ITV Schofield’s South African Adventure – sortie un an après que son jeune amant a rejoint This Morning.

Au cours du documentaire, il n’a pas tardé à faire l’éloge de sa femme en disant: « L’avantage de ce voyage est que ma femme Steph se joint à moi. »

Phillip Scofield et sa femme semblaient aimés alors qu’ils tournaient la série d’aventures africaines d’ITV[/caption]

Il a ajouté: « Au Cap, nous avons découvert qu’elle était ma meilleure moitié dans tous les aspects … sauf la batterie. »

Lors d’un safari, le couple a vu des rhinocéros et des girafes dans leur habitat naturel, et Steph a commencé à pleurer.

Phil a posé sa main sur son épaule pour la réconforter, alors qu’elle disait: « J’ai jailli, je ne peux pas y croire. »

Un an plus tard, le couple a célébré ses noces d’argent, Phil se rendant sur Instagram pour rendre hommage à sa femme.

Il a écrit : « Deux anniversaires et un anniversaire de noces d’argent en une semaine ! Cela fait beaucoup de cartes. Joyeux 25, Mme S.

Leur fille Ruby a également publié une rare photo de retour du couple en train de s’embrasser et de se câliner.

Stephanie a également figuré dans l’émission 2019 de Phil, How To Spend Well At Christmas, dont certaines semblent avoir été filmées dans leur maison familiale de plusieurs millions de livres à Henley.

La fille du couple, Ruby, a rendu hommage en ligne à ses parents à l’occasion de leurs noces d’argent[/caption] Caractéristiques de Rex

Stéphanie a rejoint la star de la télévision dans son émission Comment bien dépenser à Noël[/caption]

Mais leur vie parfaite s’est effondrée en février 2020, lorsque Phil est devenu gay sur Instagram avant une interview émouvante avec Holly ce matin.

Il a écrit : « Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la vie apparemment parfaite de quelqu’un ? Avec la force et le soutien de ma femme et de mes filles, j’ai accepté le fait que je suis gay.

Rompant son silence et s’adressant exclusivement à The Sun, Stephanie a déclaré: « Nous avons dû affronter la période la plus émotionnellement douloureuse de nos 27 ans de mariage. »

Stéphanie a déclaré qu’elle se tenait aux côtés de son mari, ajoutant: « J’aime Phillip, autant aujourd’hui que jamais, et je le ferai toujours.

« Nous avons été émerveillés par la force et l’amour de nos précieuses filles, alors même qu’elles essayaient de donner un sens à tout cela par elles-mêmes. Notre famille nous a également beaucoup soutenus et nous aidera à aller de l’avant.

« Bien que cela soit difficile pour nous tous, je soutiens Phillip dans sa démarche courageuse. Je serai toujours là, tenant sa main. Chacun devrait être fier de vivre sa propre vérité.

Malgré sa séparation, Stéphanie portait toujours son alliance alors qu’il continuait à vivre dans la maison familiale.

Le couple est resté proche depuis que Phillip est devenu gay au début de 2020[/caption] Instagram

La bague de Stéphanie peut être vue sur cette photo alors qu’elle coupe les cheveux de son mari Phillip[/caption]

Elle a montré sa bague en diamant en donnant une coupe de cheveux à l’hôte de This Morning en mai 2020 sur des photos que Phil a partagées sur les réseaux sociaux.

En octobre 2020, Phil a fait un rare commentaire sur sa relation avec sa femme – et a évoqué la possibilité d’un divorce.

Interrogé par Chris Evans sur son podcast, How To Wow, s’il continuerait à porter son alliance, Phil a répondu : « C’est une très bonne question, Chris. Je ne sais pas. Parce que je suis toujours marié à Steph.

« Ce n’est pas dans ma nature de blesser les gens et je dois donc me réconcilier avec le fait que j’ai fait cela.

« En effet, je l’ai fait et j’ai essayé très fort de ne pas le faire. Je dis aussi, est-il possible de sortir et de ne pas blesser votre femme ? Non, bien sûr que non. Ma plus grande préoccupation est qu’elle va bien.

Et au sujet du divorce, il a ajouté: « Nous n’en avons pas du tout discuté. »

Phillip Schofield et sa famille ont assisté à une soirée mystère de meurtre pendant le verrouillage[/caption] Getty

Le couple séparé Stephanie Lowe et Phillip Schofield étaient tout sourire à Wimbledon l’an dernier[/caption]

Bien qu’il ait ensuite quitté sa maison familiale pour s’installer dans une garçonnière de 2 millions de livres sterling à Londres, ils ont continué à être repérés ensemble.

Lors du tournoi de tennis de Wimbledon l’année dernière, ils ont été photographiés portant leurs bagues alors qu’ils riaient et plaisantaient, assis à côté de Holly et de son mari Dan Baldwin.

https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/15809333/ant-mcpartlin-wedding-fun-phillip-schofield/Ils ont assisté ensemble au mariage d’Ant McPartlin en août dernier – où Steph semblait arborer sa bague de fiançailles en diamant trilogie.

Le couple est resté proche et a assisté ensemble à la fête du 50e anniversaire de Leigh Francis – alias Keith Lemon – en avril. Et ils avaient l’air de s’amuser en posant pour un cliché, aux côtés de leurs deux filles, que Phil a partagé sur son Instagram.

Mais sa dernière tromperie pourrait bien être la goutte d’eau pour Stéphanie qui ne souhaite peut-être plus être légalement liée à l’homme qui lui a menti pendant si longtemps.

Stephanie était le rendez-vous de Phillip au mariage d’Ant McPartlin – et porterait toujours son alliance[/caption] Instagram

L’ancien couple et leurs filles se sont bien amusés à se déguiser pour l’anniversaire de Leigh Francis l’année dernière[/caption]