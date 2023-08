À l’intérieur de la relation de Lucy Letby avec ses parents John et Susan alors qu’ils se tenaient à ses côtés tous les jours d’un procès de neuf mois

Les parents de LUCY Letby se sont tenus aux côtés de l’infirmière tueuse tous les jours pendant son procès de neuf mois – dans le reflet de la relation qu’ils avaient avec leur enfant unique.

L’infirmière tordue a été reconnue vendredi coupable du meurtre de sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer d’autres.

Lucy Letby, 33 ans, passera le reste de sa vie derrière les barreaux Crédit : PA

Susan et John Letby, l’infirmière tueuse, étaient à ses côtés depuis le début Crédit : AFP

Cela a fait de cet homme de 33 ans le tueur d’enfants le plus prolifique de Grande-Bretagne.

Mais John et Susan Letby ont soutenu leur fille dès qu’elle a été retirée de l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester après qu’on l’ait soupçonnée d’assassiner des bébés – et bien avant cela.

Lorsqu’elle a obtenu son diplôme universitaire en décembre 2011, le fier couple a contacté leur journal local, le Hereford Times.

Ils voulaient marquer la première personne de leur famille qui avait décroché un tel exploit avec une annonce.

Les parents ont joint une photo de Letby portant un mortier et tenant son diplôme avec les mots : « Letby Lucy BSc Hons in Child Nursing.

« Nous sommes si fiers de toi après tout ton travail acharné. J’adore maman et papa. »

Mais l’infirmière tueuse a également donné à ses amis un aperçu de sa relation avec ses parents – les qualifiant parfois de « suffocants ».

Le procès de Letby, qui a débuté en octobre de l’année dernière, a appris qu’elle avait eu une «mini-crise» après la mort de trois bébés qu’elle avait envoyés à un collègue.

C’était en juin 2015 et elle a écrit : « J’ai juste besoin de temps avec maman et papa. »

Et après qu’un autre bébé se soit effondré, elle a envoyé un message à un collègue qui déménageait en Nouvelle-Zélande.

Letby a tapé: «Pas assez courageux pour se lever et partir. Je ne pouvais pas quitter mes parents.

« Ils seraient complètement dévastés. C’est assez difficile d’être loin de moi maintenant et ce n’est qu’à 100 miles. »

Son collègue a demandé: « Où sont-ils basés? »

Letby a répondu : « Hereford. Je suis venu ici à l’université et je n’y suis pas retourné. Ils détestent ça et je me sens très coupable de rester ici parfois.”

Mais elle a continué à partir avec ses parents à leur demande – lors de leur voyage triennal à Torquay.

‘FILS UNIQUE’

La femme tordue a dit à un autre copain: «Mes parents s’inquiètent massivement pour tout et n’importe quoi, détestent que je vive seule, etc.

« Je me sens mal parce que je sais que c’est vraiment difficile pour eux, d’autant plus que je suis enfant unique, et ils sont bien intentionnés, ils suffoquent parfois un peu et se sentent constamment coupables. »

John et Susan ont continué à soutenir Letby de bout en bout – allant même jusqu’à une réunion qu’elle a eue avec les patrons de l’hôpital en 2017.

La réunion a eu lieu six mois après qu’elle a été retirée de l’unité néonatale à la suite du décès de deux garçons triplés.

On dit que lorsque Letby a été arrêté pour la première fois en 2018, Susan a crié: « Je l’ai fait, prends-moi à la place. »

Un voisin a déclaré que les parents étaient désemparés à la suite de l’arrestation.

Ils ont déclaré au Times : « C’est une fille unique.

« Est-ce que je dois en dire plus? Je ressens tellement pour eux. Je me sens tellement impuissant qu’il n’y a rien que nous puissions faire. »

Et lorsque Letby a été jugé à Manchester, la famille a quitté leur maison de Hereford où ils l’ont élevée pour la soutenir.

‘NE PEUT PAS AVOIR RAISON’

Puis, alors que leur fille était assise sur le banc des accusés pendant neuf mois, le couple a souvent été vu en train d’échanger des regards amoureux avec sa fille.

Letby a également souvent été vu en train d’essayer d’établir un contact visuel avec eux.

Vendredi, lorsque la femme de 33 ans a appris qu’elle avait été condamnée, Susan s’est effondrée dans les bras de John.

On pouvait la voir sangloter et à un moment dit: « Vous ne pouvez pas être sérieux. Cela ne peut pas être juste. »

Cette semaine, un juge a déclaré que Letby passerait sa vie derrière les barreaux – mais le lâche n’était pas là pour recevoir sa peine.

Cependant, John et Susan non plus.

Le Dr Sohom Das, psychologue médico-légal consultant et auteur de In Two Minds, a déclaré que les parents de Letby auraient été « assez aveuglés » par sa condamnation.

L’expert a déclaré au Times : « Elle n’avait aucun antécédent criminel. Elle n’était pas antisociale. Elle n’était pas violente auparavant.

« Donc je ne pense pas qu’elle ait télégraphié aucune de ses intentions pour aucun de ses crimes. »