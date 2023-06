À l’intérieur de la relation de la star de Good Morning Britain, Martin Lewis, avec sa femme glamour rarement vue, Lara Lewington

MARTIN Lewis est l’expert financier le plus connu de Grande-Bretagne, mais les fans en savent peut-être moins sur sa femme rarement vue.

Lara Lewington, 44 ans, mariée à MoneySavingExpert depuis 14 ans, est journaliste technologique et commentatrice de premier plan sur l’intelligence artificielle.

Lara Lewington est mariée à l’expert en économie d’argent Martin Lewis depuis 14 ans[/caption] News Group Newspapers Ltd

La star de la télévision, qui présente l’émission technologique de la BBC Click, était un mannequin de lingerie dans la vingtaine[/caption]

On sait peu de choses sur le célèbre couple privé, qui aurait commencé à se fréquenter vers 2005, à part les publications sur les réseaux sociaux professant leur amour.

La semaine dernière, Martin a partagé une rare photo d’eux de 2009 et a plaisanté: « Comme j’ai été gentil d’avoir 28 ans pendant cette période pour que ma femme puisse avoir exactement la même apparence. »

La publication Instagram était remplie de commentaires qualifiant Lara de « superbe » et a laissé de nombreuses personnes désireuses d’en savoir plus sur sa célèbre autre moitié, qui présente sur la BBC.

Ici, nous révélons comment elle est passée de ses humbles débuts à travailler dans une confiserie Bognor Regis à un bref passage en tant que mannequin de lingerie avant de décrocher de gros travaux à la télévision.

« Je suis tombé amoureux de faire de la télévision »

Lara, qui est née à Chichester, dans le West Sussex, aspirait à devenir présentatrice de télévision et journaliste dès son plus jeune âge.

Mais son premier emploi rémunéré était à 14 ans, travaillant dans la confiserie de son père, le Olde Bognor Rock Shoppe, sur la jetée de Bognor Regis.

La fanatique de la santé Lara, qui se qualifie de «droguée de gym», a révélé dans un post Instagram que le concert «commodément ou inévitablement» signifiait qu’elle «n’avait jamais aimé les sucreries».

Plus tard, après le déménagement de sa famille à Surrey, elle a fréquenté le lycée indépendant de Surbiton et a été remarquée comme étant une musicienne talentueuse capable de lire la musique.

Lara, photographiée comme une enfant, était connue pour être une musicienne talentueuse à l’école[/caption] Instagram

La confiserie que le père de Lara possédait à Bognor Regis[/caption]

Âgée de 19 ans, alors qu’elle étudiait à l’université St Mary’s de Twickenham, dans le sud de Londres, Lara a décroché son premier emploi en tant que présentatrice de télévision pour l’émission It’s A Knockout de Channel 5.

Dans une publication Instagram de retour, elle a révélé qu’elle « s’occupait des adorables derniers Cheggers », de son vrai nom Keith Chegwin, qu’elle a décrit comme ayant « le plus grand rire du monde ».

Lara, qui s’est également occupée de la légende de la boxe Frank Bruno et a été chargée de « courir habillée en poulet », a décrit le travail comme « le moment où je suis tombée amoureuse de faire de la télévision ».

En 2003, elle a rejoint Five News en tant que présentatrice météo et est devenue correspondante du showbiz pendant ses six années dans l’émission, avant de passer à Sky News.

Concerts de modélisation

Loin de la télévision, la jeune star s’est révélée être le package complet après avoir posé pour des séances de lingerie au début de la vingtaine, en 2004.

Lara a modelé l’équipement racé plusieurs fois pour des clichés, dont un où elle se tenait debout et bronzée en culotte à peine là et une autre en sous-vêtements rouges assortis.

Cela semblait une décision surprenante pour la star, qui, loin de sa carrière à la télévision, évitait généralement les projecteurs et préférait une vie propre aux benders toute la nuit.

La nature humble de Lara a été révélée dans sa réponse à une séance de questions-réponses de 2008 avec The Independent, lorsqu’on lui a demandé de décrire « la chose la plus surprenante qui me soit arrivée ».

À quoi, Lara a répondu : « Ce serait probablement si quelqu’un s’avérait vraiment intéressé par ce que j’ai à dire dans cette interview ! »

Lara aux côtés de Keither Chegwin et Frank Bruno, tout en travaillant comme coureur[/caption] Instagram

La star de la télévision a obtenu sa pause en tant que présentatrice météo sur Five News[/caption]

Dans le chat, elle a déclaré que les gens supposaient à tort qu’elle était « constamment sortie, vivant un style de vie sauvage » en raison de son travail d’entretien avec des célébrités.

Au lieu de cela, elle a préféré être au «dîner de cuisine maison et ne pas être très sociable» et a admis qu’elle était «vraiment très ennuyeuse» parce qu’elle aimait se coucher tôt.

Très semblable à son futur mari, Lara croyait que les enfants devraient apprendre des choses «utiles» à l’école comme «comment remplir une déclaration de revenus» et d’autres compétences pratiques, notamment «comment cuisiner». [and] comment écrire une fiche ».

Dates de cyclomoteur

On pense que Lara et Martin se sont rencontrés vers 2005 – avant que son site Web MoneySavingExpert ne gagne en popularité.

Le couple a gardé une grande partie de leur vie romantique privée, mais dans un épisode de 2020 de Desert Island Discs, Martin a révélé des détails sur leurs premiers rendez-vous.

Il a expliqué qu’ils louaient une moto pendant les vacances et croonaient avec Franki Valli et le hit des Four Seasons Can’t Take Me Eyes Off You.

Martin a déclaré au podcast: « Nous nous asseyions là et nous chantions cette chanson au soleil, à l’arrière d’un cyclomoteur. »

La piste a été utilisée pour leur première danse lorsqu’ils se sont mariés en 2009, qu’ils ont gardé comme une affaire privée au lieu de capitaliser avec une séance photo de magazine.

Martin a écrit que sa femme est « inchangée » par rapport à la photo, qui a été prise il y a 14 ans[/caption]

Offres lucratives

Lara, surnommée « Mme MSE (Expert en économie d’argent) », aurait joué un rôle déterminant en aidant Martin à décrocher son émission de télévision éponyme où il partage des conseils financiers.

Pour Martin, son site Web MoneySavingExpert.com a connu un énorme succès à peu près au même moment où Lara a décroché un certain nombre d’apparitions à la télévision.

Ils ont notamment participé à l’émission de sketchs ITV The Impressionable Jon Culshaw , au jeu télévisé Win, Lose Or Draw et au programme d’actualités Newsnight .

Lara est apparue plus tard dans Big Brother’s Big Mouth, The Weakest Link et Let’s Dance For Sports Relief.

Elle a également fait une apparition surprenante dans le film Superman Returns de 2006, avec le rôle d’un présentateur météo, qui est vu en arrière-plan de la salle de rédaction du Daily Planet.

En 2011, Lara a décroché son concert déterminant pour sa carrière dans l’émission technologique de la BBC Click.

Elle a d’abord débuté comme journaliste avant de devenir sept ans plus tard présentatrice – un rôle qu’elle continue à ce jour aux côtés de Spencer Kelly.

Pendant ce temps, Martin a continué à décrocher des concerts à la télévision, notamment sa propre émission et Good Morning Britain.

Il a également décroché des contrats de livres dans le cadre de son site Web MoneySavingExpert, qu’il a vendu pour 87 millions de livres sterling en 2012, mais est resté rédacteur en chef.

Plus tard cette année-là, Lara a donné naissance à leur fille Sapphire Susan, maintenant âgée de 10 ans, qui est leur unique enfant.

Lara est une journaliste technologique, qui a été l’une des principales commentatrices de l’actualité de l’IA[/caption]

Snob « chercheur d’or »

De manière amusante, Martin a révélé que c’était en fait sa femme qui était la plus frugale d’entre eux et qu’elle devait souvent l’empêcher de dépenser trop.

Il a déclaré au Sunday Times qu’il était déterminé à acheter à sa fille « tout ce dont elle a besoin, mais pas tout ce qu’elle veut » à sa naissance, mais il s’est rapidement effondré.

Martin, qui a surnommé Sapphie « mini MSE », a déclaré: « Malheureusement, je n’ai pas pris en compte son pouvoir spécial – ces yeux. »

Il a admis être « impuissant » face à ses charmes et aurait « généralement recours » à dire « Demande à maman » parce qu’il pensait qu’elle était « plus forte » que lui et plus susceptible de dire non.

Martin a ajouté: « Nous ne faisons pas de folies avec elle, mais l’une de mes plus grandes joies est de la rendre heureuse. »

Ces derniers mois, les connaissances technologiques de Lara l’ont amenée à devenir une voix de premier plan sur l’IA.

En février, après avoir partagé des nouvelles de son documentaire Radio 4 sur l’IA, Martin a fait une blague effrontée à ses dépens.

Il tweeté: « Ouh. Faites-vous faire un documentaire sur Radio 4. C’est presque comme si le cours d’éthique de l’IA que vous avez suivi il y a deux ans porte ses fruits. PS. Très fier de toi. »

En ligne, Lara compte 38 000 abonnés Instagram et 4 800 sur TikTok. Elle publie rarement sur son mari, partageant plutôt des histoires sur lesquelles elle travaille sur les technologies émergentes.

Une photo récente de Lara et Martin ensemble, qui se sont mariés en 2009[/caption]

La carrière de Lara se tient debout, mais elle n’a pas été à l’abri des critiques des fans de Martin, y compris une fois après son apparition dans son émission en avril 2020.

Après sa diffusion, un fan a tweeté : « #MartinLewis Ce qui vous a d’abord attiré vers le millionnaire Martin Lewis… me vient à l’esprit… »

Ils ont fait référence à la valeur nette de la star de la télévision – rapportée à 123 millions de livres sterling dans la liste riche du Sunday Times 2021 – après avoir fait fortune sur son site Web MoneySavingExpert.

Mais Martin n’a pas tardé à répondre : « Je sais que vous pensez que c’est une blague, mais en fait c’est offensant pour moi et ma femme – vous l’accusez d’être une chercheuse d’or.

« Nous sommes ensemble depuis 15 [years], puisque bien avant que MSE ne soit grand (sic). Et le soutien mutuel et l’amour que nous nous donnons font partie d’où nous sommes tous les deux maintenant.