À l’intérieur de la relation de Gary Barlow avec la reine et comment elle connaissait même les paroles de Sing

DE toutes les merveilleuses distinctions qui ont émergé la semaine dernière, la nouvelle que la reine était une fan de Gary Barlow était peut-être l’une des plus improbables.

Le chanteur de Take That a rendu hommage au défunt monarque, révélant que le couple avait noué une amitié chaleureuse au cours de plus de 30 rencontres.

La Reine avec Gary Barlow et Andrew Lloyd Webber Crédit : Planète Photos

Sa Majesté était une fan du chanteur – photographié Gary recevant son OBE Crédit : PA : Association de la presse

La reine Gary Barlow assiste à la dernière nuit des célébrations de son 90e anniversaire à Windsor en 2016 Crédit : Getty

Il a raconté comment il avait même organisé un concert privé lors d’une fête d’anniversaire intime pour Sa Majesté en 2012.

La reine était une si grande fan de Gary qu’il s’avère qu’elle connaissait même les paroles de son morceau du Commonwealth, Sing, de la même année.

La star déclare : « Sa Majesté a fait un travail si merveilleux et a été un si merveilleux exemple pour nous tous.

« Elle a gouverné avec son cœur, elle était incroyable.

“Elle avait un visage tellement reconnaissable parce qu’évidemment, son visage est partout où vous regardez, alors quand vous l’avez vue, c’était fascinant. J’ai compté toutes les fois où je l’ai rencontrée et c’est définitivement plus de 30. Je me sentais tellement, tellement triste quand j’ai entendu de son passage.

“Je savais que Sing était l’une de ses chansons préférées.

“Ellie Goulding m’a dit qu’elle faisait partie d’un line-up et elle a demandé à la reine si elle aimait chanter, et elle a chanté une réplique de Sing.

“J’étais comme, ‘Wow, c’est génial!’. C’était charmant. Malheureusement, je ne l’ai pas entendue chanter moi-même.

La biographe royale Penny Junor a révélé que les chansons préférées de la reine comprenaient Sing.

Elle a également apprécié The White Cliffs of Dover de Dame Vera Lynn et la légende américaine du cinéma et de la danse Fred Astaire chantant Cheek To Cheek.

Gary, 51 ans, a co-écrit Sing avec l’impresario Andrew Lloyd Webber pour le Jubilé de diamant 2012.

Quelques heures après sa représentation, aux côtés du chœur féminin The Military Wives, il a dominé les charts.

Aujourd’hui, les paroles – qui incluent “Certains mots ne peuvent pas être prononcés, seulement chantés/Pour entendre mille voix crier l’amour/Et la lumière et l’espoir” – ne pourraient pas être plus poignantes.

Gary a rencontré la reine pour la première fois en 1993, au Royal Variety Performance. Aux côtés de ses camarades de groupe Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald et Jason Orange – et leurs parents – il lui a nerveusement serré la main.

Take That a ensuite interprété Could It Be Magic, provoquant un sourire enchanteur de la part du monarque.

Gary, qui a vendu plus de 50 millions de disques, a ensuite eu une série de rencontres individuelles avec Sa Majesté au cours des deux années précédant le Jubilé de diamant.

Il dit que chaque sommet devait durer exactement quatre minutes.

Mais il plaisante en disant qu’il essaierait de le réduire pour faire gagner du temps à la reine de son emploi du temps implacable.

Il se souvient : « Elle était si douée pour mettre tout le monde à l’aise qu’elle ne laissait jamais personne se sentir intimidé.

« Il y avait tout un tas de choses qu’on nous disait que nous pouvions et ne pouvions pas faire. Nous étions morts de peur avant de la rencontrer.

“Mais elle a enfreint toutes les règles en deux secondes environ, nous a serré la main, nous a parlé, n’a corrigé personne.

“Seul le titre de reine était intimidant, et les gens autour d’elle, elle ne l’était pas. Si elle n’avait pas été comme ça, capable de discuter avec des gens de tous horizons, quelqu’un comme moi n’aurait jamais pu monter le concert. J’en suis tellement reconnaissant.

“Mes rencontres avec la reine duraient toujours quatre minutes, ce qui m’a toujours amusé. Je commencerais par dire: “Je pense que je peux entrer et sortir en une minute et demie”.

“Elle pouvait prendre des décisions rapidement – c’était “Oui, oui, oui, non, oui” – elle m’a facilité la tâche. Nous posions six questions, puis je disais : “Bon, c’est tout”. de moi. Je ne prendrai plus de votre temps”… et je m’en sortirai.”

Je n’arrêtais pas de lui dire : ‘Si tu veux quelqu’un ou quelque chose, quoi que ce soit, tu sais que tu n’as qu’à demander’. Et elle disait toujours : “Non, non, fais juste le meilleur show pour le public”. Gary Barlow

La reine a servi la nation et le Commonwealth de manière désintéressée et inlassable pendant 70 ans.

Dans une anecdote qui illustre cela, Gary dit qu’elle voulait que son concert du Jubilé soit une célébration pour le peuple – pas pour elle.

Il ajoute : « Je n’arrêtais pas de lui dire : ‘Si tu veux quelqu’un ou quelque chose, quoi que ce soit, tu sais que tu n’as qu’à demander’. Et elle disait toujours: “Non, non – faites simplement le meilleur spectacle pour les gens”.

“C’est incroyable, elle fêtait son anniversaire mais elle voulait juste que tout le monde passe un bon moment.”

Gary, qui a reçu un OBE il y a dix ans pour ses services à la musique, aime beaucoup la famille royale.

Des photos de ce jour sont parsemées dans sa maison de l’ouest de Londres.

Et il dit que sa mère était particulièrement fière après l’avoir accompagné au palais de Buckingham pour son investiture.

« Il y a une photo encadrée de ce jour-là dans mon bureau », dit Gary avec un sourire. “En fait, il y a des photos partout dans la maison ce jour-là, mais je pense toujours que ces jours-ci sont plus pour les mamans et les papas.

Elle était si douée pour mettre tout le monde à l’aise qu’elle ne laissait personne se sentir intimidé. Gary Barlow

“Après le jubilé de diamant, la reine m’a remercié. J’ai reçu un petit télégramme d’elle par la suite, ce qui était incroyable. C’est encadré aussi.

En raison de son lien improbable avec la reine, le lauréat du Brit Award et ancien juge de X Factor a versé une larme en apprenant son décès.

Gary a admis : « J’ai eu une petite larme. . . c’était très, très étrange.

L’une de ses rencontres les plus incroyables avec Elizabeth II a eu lieu lorsqu’il a assisté à un rassemblement très discret, spontané – et officieux – pour son 86e anniversaire en 2012.

La célébration a eu lieu au domicile de Lord Lloyd Webber à Newbury, Berks, où le monarque épris de chevaux de course tenait autrefois des écuries. Ils ont joué son Sing, ainsi que des airs de spectacle de Rodgers et Hammerstein.

Gary, qui était également à la célébration de son 90e anniversaire à Windsor en 2016, explique à propos de la fête: «Il y a eu une nuit autour de son anniversaire, nous avons organisé un petit concert impromptu pour elle.

“Ses écuries étaient très proches de la maison d’Andrew, donc elle avait environ 12 autres personnes avec elle. J’avais emporté beaucoup de plans (du Jubilé) avec moi, et elle a passé environ 20 minutes à regarder tous les plans.

« Elle était vraiment intéressée. J’avais préparé toutes les réponses imaginables, mais bien sûr, elle m’a posé la seule question à laquelle je ne connaissais pas la réponse, à savoir combien de temps cela prendrait-il pour démonter tout le matériel (chapiteaux, stands, etc.).

Seul le titre de reine était intimidant, et les gens autour d’elle, elle ne l’était pas. Si elle n’avait pas été comme ça, capable de discuter avec des gens de tous horizons, quelqu’un comme moi n’aurait jamais pu monter le concert. J’en suis tellement reconnaissant. Gary Barlow

“Alors j’ai inventé et j’ai dit six heures. Je n’avais aucune idée.

“Cette nuit-là, je me souviens qu’elle parlait beaucoup de chevaux.

“Ces petits moments où il n’y a pas de caméras – il n’y a pas du tout de photos de cette nuit-là – où tout le monde discutait, sont tellement, tellement spéciaux.

“C’était une femme vraiment merveilleuse.”

Gary a déclaré: “Seul le titre de la reine était intimidant, et les gens autour d’elle, elle ne l’était pas” Crédit : Alamy

Gary a déclaré: “Elle était si douée pour mettre tout le monde à l’aise qu’elle n’a jamais laissé personne se sentir intimidé” 1 crédit