À l’intérieur de la recherche de la marine pour les voleurs de tombes de guerre en mer de Chine méridionale – National

Plus de 80 000 navires traversent la mer de Chine méridionale chaque année, mais le NCSM Montréal de la Marine royale canadienne n’en recherche qu’un seul.

« Nous avons été mis au courant d’un navire chinois de dégréement qui serait en train de draguer (le) site de l’épave du HMS Prince of Wales », a déclaré le lieutenant de la marine Stephen Sipos, un officier des opérations du NCSM Montréal actuellement déployé dans la région.

Global News a une équipe à bord du navire.

Le NCSM Montréal est en déploiement de six mois depuis sa base d’attache à Halifax et au cours des 10 derniers jours, Global News a documenté le travail de l’équipage du navire et les réalités de laisser leurs familles derrière pour une mission à l’autre bout du monde.

Et cette semaine, ce travail comprenait la tentative de contrecarrer les voleurs de tombes présumés.

Le HMS Prince of Wales était un navire britannique coulé par des torpilles japonaises en 1941.

Alors que le navire de la marine britannique portant actuellement le même nom est un porte-avions, le navire en question était un cuirassé. Son naufrage s’est produit quelques jours seulement après l’attaque de Pearl Harbor et a tué 327 personnes à bord.

Combinées au naufrage du HMS Repulse le même jour à proximité, qui a tué plus de 500 personnes, les attaques ont marqué l’une des « pires catastrophes de l’histoire navale britannique », selon le National Museum of the Royal Navy du Royaume-Uni.

Et l’équipage du NCSM Montréal cherchait un bateau chinois prétendument prêt à déranger ces tombes pour une photo de souvenirs de la Seconde Guerre mondiale.





« Nous ne sommes pas ici pour aggraver les tensions, nous sommes ici pour être un atout de rapport pour la marine », a déclaré Sipos.

Pour le retrouver, l’hélicoptère Cyclone à bord du Montréal a été dépêché

Mais après plus d’une heure de vol, pas de chance. Une mission infructueuse, mais avec une tournure positive.

« Nous n’avons pas pu les localiser aujourd’hui, ce qui est bien car cela signifie qu’ils n’étaient pas à proximité de l’épave qu’ils pillaient », a déclaré le Capt Zach Austin du NCSM Montréal.

Le lendemain, les autorités malaisiennes ont saisi le bateau chinois et ont trouvé à bord de la ferraille et des boulets de canon qui proviendraient du HMS Prince of Wales.





Selon Reuters, des responsables de la Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) se sont jetés sur le navire chinois lorsqu’il a jeté l’ancre dans les eaux malaisiennes à l’est du Johor sans autorisation le 29 mai.

Dans un communiqué, le directeur maritime du Johor, le premier amiral Nurul Hizam Zakaria, a déclaré que le navire était composé de 32 hommes, dont le capitaine. L’équipage était composé de 21 ressortissants chinois, 10 ressortissants bangladais et un local. Ils étaient âgés de 23 à 57 ans.

Le haut-commissariat britannique a condamné les sauveteurs « déplorables » qui, selon eux, profanaient illégalement les sépultures de guerre.

Les autorités malaisiennes ont également ouvert une enquête.

Avec des fichiers de Reuters.