À l’intérieur de la réalité bizarre des funérailles «bouillir dans un sac» où votre corps est liquéfié – vous inscrirez-vous?

La crémation à l’EAU ou les funérailles «bouillir dans un sac», où votre corps est liquéfié, seront disponibles au Royaume-Uni.

Co-op Funeralcare commencera à offrir le service connu sous le nom de résomation ou hydrolyse alcaline, plus tard cette année, après qu’il soit devenu populaire dans le monde entier.

Les soins funéraires coopératifs lanceront un programme pilote de crémations à l’eau plus tard cette année en utilisant une technologie similaire à celle que l’on voit ici à l’installation Aquamation du centre de préparation Avbob à Pretoria, en Afrique du Sud. Crédit : Getty

La coopérative lancera un projet pilote plus tard cette année et espère ensuite le déployer dans tout le pays Crédit : PA

C’est la première alternative à l’inhumation ou à la crémation en Grande-Bretagne depuis l’introduction du Cremation Act de 1902.

La méthode est considérée comme une option respectueuse de l’environnement car elle ne libère pas de gaz toxiques, de polluants atmosphériques ou de fluides polluants.

Les crémations libèrent du dioxyde de carbone et des gaz toxiques tandis que les enterrements risquent de contaminer les eaux souterraines.

Avec les crémations à l’eau, le corps du défunt est mis dans une poche biodégradable puis placé dans un récipient rempli d’eau sous pression et d’hydroxyde de potassium puis bouilli à 160 degrés centigrades.

Le processus convertit les tissus et les cellules du corps en une solution aqueuse avec un cycle prenant environ quatre heures.

Il reste des os mous qui sont ensuite séchés et réduits en une poudre blanche, qui peut être rendue aux proches dans une urne.

Actuellement, la société Resomation est le seul fournisseur britannique de crémateurs à eau qui a développé la technologie sur une décennie, en collaboration avec des partenaires funéraires aux États-Unis et dans le monde.

La coopérative, qui organise plus de 93 000 funérailles chaque année, a déclaré qu’elle travaillerait avec des experts en développement durable et des universitaires pour valider davantage les recherches existantes lors d’un premier projet pilote régional.

Il a déclaré qu’il annoncerait les sites pilotes plus tard cette année dans l’espoir d’étendre le service à tous ses clients.

La coopérative a également déclaré qu’elle avait informé le gouvernement de ses plans pour rendre le processus disponible dans tout le Royaume-Uni et que des questions supplémentaires sur les nouvelles méthodes d’inhumation avaient été soulevées lors du Synode de l’Église d’Angleterre plus tôt cette année.

Alors que les enterrements ou les crémations au gaz sont actuellement les seules options pour les familles britanniques, les crémations à l’eau gagnent en popularité au Canada, en Afrique du Sud et dans la majorité des États américains.

À ce jour, la personnalité la plus en vue à avoir opté pour la résomation était l’archevêque Desmond Tutu, militant anti-apartheid, décédé en 2021.

Bien que la resomation ne soit pas illégale, elle devra se conformer à toutes les réglementations pertinentes en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

La nouvelle survient alors que la Commission du droit examine actuellement la législation existante pour voir comment elle peut s’adapter aux nouvelles méthodes d’inhumation.

Un sondage YouGov commandé par Co-op Funeralcare a révélé que si 89% des adultes britanniques n’avaient pas entendu parler de la résomation, mais lorsqu’elle a été expliquée, près d’un tiers ont déclaré qu’ils la choisiraient pour leurs propres funérailles, si elle était disponible.

Il a également constaté que près d’un cinquième des adultes, qui avaient organisé des funérailles au cours des cinq dernières années, ont déclaré qu’ils auraient envisagé la résomation pour leurs proches, si cela avait été une option.

Le professeur Douglas Davies, anthropologue, théologien et expert en rites funéraires à l’Université de Durham, a déclaré: «La montée des préoccupations écologiques et de durabilité au cours de la dernière décennie, combinée au désir de faire partie de la nature ou de reposer dans un cadre naturel, signifie plus les gens considèrent l’impact environnemental de leur corps une fois qu’ils meurent.

« La réduction de l’empreinte carbone qui peut accompagner la résomation par rapport à d’autres formes d’élimination du corps signifie qu’elle intéressera sans aucun doute de nombreuses personnes car la pratique est de plus en plus disponible au Royaume-Uni. »

Gill Stewart, directeur général de Co-op Funeralcare, a déclaré que l’introduction d' »options innovantes et durables » pour les clients est « une priorité absolue ».

Elle a déclaré: « Jusqu’à présent, le choix s’est limité à l’inhumation ou à la crémation.

« Nous avons vu l’adoption rapide de nouvelles options funéraires telles que la crémation directe, que lorsque le choix sur le marché funéraire est élargi, ce n’est qu’une chose positive à la fois pour les personnes endeuillées et pour ceux qui planifient leur propre adieu. »

Julian Atkinson, directeur du service de résomation Kindly Earth, a ajouté : « Au cours des 30 années où j’ai été impliqué dans l’industrie funéraire, j’ai toujours été passionné par l’accès des personnes à des arrangements de fin de vie plus durables, et nous sommes encouragés de voir que de nombreux membres du public sont conscients de la réduction de l’empreinte carbone, même après la mort.

Les crémations à l’eau gagnent en popularité au Canada, en Afrique du Sud et dans la majorité des États américains. Crédit : Getty