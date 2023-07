À l’intérieur de la rangée amère qui pourrait voir des îles britanniques éloignées quitter le Royaume-Uni pour la Norvège – et les raisons étranges pour lesquelles elles veulent sortir

AVEC des drapeaux rouges flottant sur les Orcades, les visiteurs pourraient être pardonnés de penser que ces îles ont déjà rejoint la Norvège.

C’est une impression aggravée par des images d’hommes redoutables portant des casques à cornes ornant les vitrines des magasins, révélant la fierté d’un lien historique avec les Vikings.

Crédit : Steve Welsh

Crédit : Steve Welsh

Crédit : Steve Welsh

Et maintenant, l’archipel balayé par les vents envisage d’officialiser ses liens avec le pays scandinave avec une suggestion controversée selon laquelle il pourrait se séparer du Royaume-Uni.

Mais tous ceux qui y vivent ne soutiennent pas l’idée.

L’homme qui mène la charge pour l’indépendance d’Orcadian, l’homme d’affaires retraité de 65 ans James Stockan, estime que Holyrood, Westminster et le siège de l’Union européenne sont trop éloignés pour s’occuper correctement de leurs intérêts.

Il explique avec défi : « Edimbourg est un gouvernement distant, Londres est un autre gouvernement distant et Bruxelles encore plus loin.

« Nous sommes plus proches d’Oslo que de Londres. »

Le groupe d’îles à dix miles au nord de John O’Groats est un cadre improbable pour une rébellion contre la domination britannique.

Sa population de 20 000 habitants bénéficie du taux de criminalité le plus bas d’Écosse et, il y a à peine quatre ans, elle a été classée comme le meilleur endroit où vivre au Royaume-Uni.

Pourtant, la semaine dernière, des politiciens mécontents ont fait la une des journaux du monde entier en votant pour explorer l’idée de rompre avec l’emprise de Westminster.

Les options sur la table incluent devenir un territoire autonome de la Norvège.

Beaucoup d’Orcadiens, comme les habitants sont connus, semblent certainement aimer l’idée de suivre leur propre chemin.

Au sein de communautés déjà uniques, ils utilisent des mots inhabituels, notamment «fokk», qui signifie folk plutôt que quelque chose de grossier.

Ils ont également des rituels distinctifs, tels que le « noircissement » – qui consiste à couvrir une mariée et un marié de mélasse avant leur grand jour.

Vous ne trouverez pas de restaurant McDonald’s ou de grands centres commerciaux prenant des affaires avec des entreprises locales – ou un ensemble permanent de feux de circulation n’importe où sur les îles.

James, un père de deux enfants judicieusement habillé qui fait un révolutionnaire surprenant, a déclaré au Sun : « La plupart des Orcadiens auraient du mal à dire que leur nationalité n’est pas orcadienne.

« C’est un endroit si distinctif, avec une frontière géographique si nette et un sens unique de l’identité. »

‘Tenu’

Géographiquement, cet archipel n’est qu’à 90 minutes en ferry du continent écossais, mais dans l’esprit, c’est un monde à part.

Une grande partie de son caractère distinctif est due à un lien historique avec la Norvège.

Les 70 îles ont été gouvernées par les Scandinaves jusqu’en 1472, date à laquelle elles ont été saisies par le roi Jacques III d’Écosse.

De nombreux habitants peuvent retracer leur ascendance aux Vikings, et la cathédrale St Magnus dans la ville principale de Kirkwall porte le nom d’un souverain norvégien.

James dit : « Nous avons un consensus nordique.

« Mon nom est un nom nordique. »

Le dialecte des Orcades partage des similitudes avec le norvégien et certains habitants parlent encore la langue.

Ils célèbrent la Journée de la Constitution de la Norvège – et, en 2007, les habitants ont voté pour un drapeau qui ressemble remarquablement à celui de la Norvège.

Les deux ont des croix bleues sur fond rouge.

La seule différence est que le fanion des Orcades a de fines rayures jaunes.

Et vous ne trouverez certainement pas beaucoup d’affection de la part des insulaires pour leurs maîtres politiques actuels à Édimbourg et à Londres.

Il n’y avait pas de Saltiers croisés bleus et blancs en vue lors de notre visite, et les habitants n’avaient pas un mot gentil à dire sur le Parti national écossais, qui dirige l’Écosse dans un gouvernement de coalition avec les Verts.

En fait, lors du référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2014, 67 % de la population des Orcades a voté pour rester au Royaume-Uni, le plus fort soutien à l’union dans tout le pays.

C’est le drapeau britannique que vous verrez accroché dans les bureaux du conseil.

Et c’est sous une photo de la reine Elizabeth II que le chef du Conseil des îles Orcades, James, a promu l’idée d’autonomie gouvernementale mardi dernier.

Ses collègues conseillers ne représentent ni les conservateurs, ni le Parti national écossais, ni les travaillistes – et sont principalement indépendants, avec quelques Verts.

Dans une salle du conseil lambrissée, James leur a dit: « Nous avons été retenus. »

Les Norvégiens ne revendiquent aucunement ces îles de la mer du Nord.

Et un conseiller a décrit le rapprochement avec les politiciens d’Oslo, la capitale norvégienne, comme un « fantasme bizarre ».

Il est plus probable que les Orcades pourraient soumissionner pour le même statut que Guernesey, Jersey ou l’île de Man – des dépendances autonomes de la Couronne qui font toujours partie du Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a rejeté toute notion d’autodétermination.

Mais il ne peut sûrement pas ignorer le mécontentement ici plus longtemps.

Une grande partie de la désaffection est due au refus des bureaucrates du continent de financer une nouvelle flotte de ferries internes.

Les navires existants ont des trous dans leurs coques et tombent souvent en panne, laissant les résidents des 17 îles habitées bloqués.

James explique : « Les ferries internes auraient dû être remplacés à l’âge maximum de 30 ans.

« Le plus ancien en service a 50 ans et le plus jeune 27 ans. »

Cela signifie que les Orcadiens doivent trouver de nouvelles façons de se déplacer, même s’ils ne prévoient pas d’aller loin.

Crédit : Steve Welsh

Crédit : Steve Welsh

Crédit : Steve Welsh

Crédit : Steve Welsh

Un voyage en avion de l’île de Westray à Papa Westray voisin est le vol régulier le plus court au monde, prenant moins de deux minutes, taxi compris.

Pendant ce temps, de nombreux habitants se sont également plaints de la difficulté d’obtenir des marchandises, telles que des pièces de rechange pour les voitures.

Et le chef du conseil, James, a affirmé avoir payé une TVA supplémentaire en raison de coûts d’importation plus élevés.

Mais ils bénéficient d’un taux d’emploi élevé et, lors de notre visite, nous n’avons pas repéré une seule voiture de police ou un seul policier – ni même entendu de sirènes.

Cette communauté éloignée fait déjà les choses très différemment du reste du Royaume-Uni.

Il existe un dictionnaire des Orcades avec des milliers de phrases telles que « fykan » pour cueillir votre nourriture, « skreever » pour un vent hurlant et « witheron », qui signifie voyou.

La sensation des médias sociaux Maddie Hill, 21 ans, qui compte plus d’un demi-million d’abonnés sur TikTok, publie des vidéos sur certaines des traditions des Orcades.

Elle dit : « Beaucoup de gens sont intrigués par ce que font les gens sur une île au milieu de la mer du Nord.

« Les gens veulent savoir comment nous survivons sans McDonald’s ou sans centre commercial.

« Tout le monde se connaît, alors quand les jeunes sortent, c’est comme un grand rassemblement social.

« C’est une façon de vivre totalement différente.

« En été, un samedi, vous verrez de nombreux mariés se faire noircir. »

Ensuite, l’heureux couple est attaché à un lampadaire sur un rond-point.

Une autre forme de divertissement est un match de football de rue simplement appelé The Ba’, qui a lieu le jour de Noël et le 1er janvier.

Datant de 1650, il s’agit des équipes des Doonies et des Uppies qui s’affrontent pour obtenir un ballon en cuir appelé le ba’ sur les côtés opposés de Kirkwall.

Maddie dit : « Si vous gagnez The Ba’, vous avez réussi dans la vie. »

L’influenceuse, qui a déménagé d’Angleterre dans les îles alors qu’elle n’avait qu’un an, a dû retourner sur le continent pour étudier le théâtre à l’université.

C’est un problème familier pour les jeunes Orcadiens.

« Absolument fou »

Imogen Flett, 18 ans, née à Orkney, partira à l’université d’Edimbourg ou de Glasgow en septembre.

Elle dit : « Beaucoup d’entre nous vont dans le sud pour aller à l’université.

« Je veux voir plus. »

Les jeunes peuvent avoir envie de sortir et d’explorer le monde.

Mais il y a beaucoup de choses à voir et à faire dans les Orcades.

Des tas de touristes font la queue pour voir les vestiges de la colonie de Skara Brae, vieille de 5 000 ans, près de la baie de Skaill – et la chapelle italienne ornée de Lamb Holm, qui a été peinte par des prisonniers de guerre italiens pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il y a de nombreux naufrages pour les plongeurs à Scapa Flow, où la flotte allemande a été sabordée à la fin de la Première Guerre mondiale.

Cette étendue de mer, entourée de plusieurs îles, est également le dernier lieu de repos de 835 militaires morts sur le HMS Royal Oak lors de son torpillage en 1939 – ainsi que de près de 900 hommes qui ont péri sur le HMS Vanguard en 1917.

Le centre de Kirkwall regorge d’excursionnistes en bateau de croisière qui admirent la cathédrale de grès rouge et admirent les vitrines remplies de peluches, de peintures et de poteries.

Mais les touristes en pèlerinage au hameau de Twatt seront déçus.

Le panneau de signalisation au son coquin n’a cessé d’être volé et n’a pas été remplacé.

Cependant, l’économie ne se limite pas au tourisme, car l’île est parsemée d’élevage et de parcs éoliens.

Les habitants sont divisés sur la question de savoir si cela suffit pour laisser les Orcades se débrouiller seuls.

Ingirid Jolly, 76 ans, qui est gardienne à la cathédrale, déclare : « Je pense que c’est complètement fou.

« Je ne pense pas que nous aurions les moyens d’être indépendants. »

Et Colin Muir, 57 ans, propriétaire du Pomona Cafe, qualifie la recherche sur l’autonomie de « perte de temps et d’argent ».

Mais Amanda Upton, 56 ans, insiste : « Les gens ici ne sont pas contents du SNP.

« Nous recevons beaucoup moins par habitant que les Shetland et les îles occidentales. »

L’artiste professionnelle Jenny Stone, 52 ans, conclut : « Je suis tout à fait d’accord.

« Orkney s’occupe si bien de toute façon. »

Donc pour l’instant, les drapeaux rouges continueront de flotter dans ce coin du Royaume-Uni qui ressemble à peine à la Grande-Bretagne.

Crédit : Steve Welsh

Crédit : Steve Welsh