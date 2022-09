À l’intérieur de la querelle toxique de Ferne McCann avec Sam Faiers – alors que le casting de Towie se retourne contre elle à cause de la fuite de messages vocaux

LES stars de la série télé-réalité garce et poignardante The Only Way Is Essex ne sont pas étrangères au drame.

Mais une guerre totale a été déclarée par deux des plus grandes ex-stars de la série, Sam Faiers et Ferne McCann, après que des notes vocales prétendument faites par cette dernière aient été divulguées sur Internet.

Rex

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

Hier, Ferne a annulé des interviews dans le but apparent d’éviter les questions sur la saga[/caption]

Splash/CLICK NOUVELLES ET MÉDIAS

Le message audio aurait été envoyé quelques jours seulement après que Sam, 31 ans, ait donné naissance à son deuxième enfant en mai[/caption]

Les messages bouleversants, publiés sur un compte Instagram anonyme, montrent Ferne disant apparemment à un ami : « Sam Fairs est un gros con. Ses cuisses sont si grosses et j’avais l’air vraiment maigre aujourd’hui.

Le message audio aurait été envoyé quelques jours seulement après que Sam, 31 ans, ait donné naissance à son deuxième enfant en mai.

Dans une autre note vocale, on entend une femme qui semble être Ferne, âgée de 32 ans, dire : « C’est juste une garce narcissique.

“C’est tellement merdique pour les gens qui ont travaillé dur, parce qu’elle a un gros public. C’est juste ridicule – c’est hors d’usage.

EN SAVOIR PLUS SUR LA FEUD SOYONS RÉELS Le fiancé de Ferne McCann “s’attaque à la querelle de Sam Faiers” avec un commentaire énigmatique c’est fini Billie Faiers ‘a confronté Ferne à propos de la note vocale “gros c ***” à propos de sa sœur Sam’

Le compte Instagram, nommé lucymay195, a accumulé plus de 15 000 abonnés depuis son apparition samedi.

Ferne était autrefois proche de Sam et est la meilleure amie de sa sœur Towie Billie.

Le couple était ami avant que Towie ne commence en 2010 avec Sam dans la formation originale et Ferne rejoignant trois ans plus tard.

La mère de Sam, Suzie Wells, et d’autres proches de la star de la télé-réalité ont fermement blâmé la porte de Ferne et ont insisté sur le fait que c’est elle qui a fait les commentaires cruels.

Attaque fulgurante

Hier, Ferne a annulé des interviews pour brancher sa collaboration avec une marque pour enfants dans le but apparent d’éviter les questions sur la saga.

Et les proches de Ferne disent qu’elle est en mode panique.





Un copain a déclaré: «Elle est dans un cauchemar vivant et veut que cela s’arrête. Les gens ne connaissent pas tous les faits.

“Tous les regards sont tournés vers ce qui pourrait sortir ensuite sur ce compte Instagram.

“Si ces notes vocales ont été faites par Ferne, c’est incroyablement préjudiciable.

« Elle est considérée comme un peu toxique en ce moment. Personne ne peut croire qu’elle dirait de telles choses.

Des amis disent que Sam, qui a donné naissance à son troisième enfant en juin, est dévastée par les notes vocales qui l’attaquent.

Elle s’est désabonnée et a bloqué Ferne sur Instagram dans les jours qui ont suivi la première fuite – croyant que les notes vocales avaient été faites par Ferne.

Les proches de la paire prennent maintenant parti, beaucoup se ralliant autour de Sam pour la soutenir.

Une source a déclaré: “Sam est inondée du soutien de ses amis célèbres et des stars de Towie.

“Elle a l’impression d’être la victime ici et passe un moment terrible. Les troupes ont été ralliées et les lignes de bataille sont tracées. Il n’y a pas de retour en arrière.

“Mais l’idée qu’il y ait plus de notes vocales désagréables à son sujet est horrible pour Sam.

“C’est une jeune maman et une femme d’affaires qui essaie juste de continuer sa vie.

«Entendre des choses dégoûtantes à son sujet, apparemment de la part d’une femme qui fait partie de sa vie depuis 20 ans, est impensable.

“Sam et Ferne s’étaient séparés au fil des ans, mais aux yeux de Sam, ils étaient toujours de bons amis.

Sam et sa sœur Billie ont gardé le silence depuis les messages divulgués.

Mais la mère de Sam, Suzie, qui est apparue dans Towie ainsi que dans la série documentaire de Sam et Billie The Mummy Diaries, a lancé une attaque fulgurante contre Ferne.

Dans une déclaration publiée sur Instagram mardi après que l’une des notes vocales ait été rendue publique, Suzie a écrit: “Cela a été un choc complet pour moi et ma famille. Ferne a toujours été un ami très proche de la famille pour nous tous au cours des 20 dernières années.

“Il semble que cette note vocale ait été envoyée quelques semaines seulement après que Samantha a accouché en mai. Depuis que cette note vocale a fait surface, d’autres ont été envoyées – des choses désagréables très bouleversantes.

“Nous sommes aussi choqués que vous. Personne ne devrait jamais parler de ses amis comme ça !

“Mes filles sont tout pour moi et je ferai tout pour les protéger.”

Depuis la fuite de la deuxième note vocale, Ferne a été forcée de désactiver les commentaires sur son compte Instagram après que les gens ont commencé à écrire des commentaires blessants sous ses photographies.

Mardi, elle a été photographiée en train de quitter un gymnase à Brentwood avec son fiancé, l’homme d’affaires Lorri Haines, mais a depuis évité le regard du public.

Les copains disent que Sam est chez elle à Surrey et se concentre sur la vie avec son mari, le constructeur Paul Knightley, et leurs trois enfants.

Après avoir quitté Towie en 2014, Sam est apparue dans la série dérivée d’ITVBe The Mummy Diaries qui a suivi sa vie en tant que maman de Paul, six ans, Rosie, quatre ans et maintenant de trois mois, Edward.

Elle a construit une richesse estimée à 9 millions de livres sterling grâce à son entreprise pour enfants extrêmement prospère et à son entreprise de beauté.

Ferne a rejoint l’émission un an avant le départ de Sam et est arrivée troisième sur I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici!.

“Choqué et attristé”

Elle a ensuite joué dans Ferne McCann: First Time Mum, qui a suivi sa vie avec sa fille de quatre ans dimanche.

Le couple s’est disputé en 2017 après une dispute sur leurs émissions de télévision en solo.

Un an plus tard, ils se sont réconciliés et ont tous deux soutenu la sœur de Sam, Billie, lors de son enterrement de vie de jeune fille et de son mariage.

Pas plus tard que la semaine dernière, Ferne a envoyé un message de soutien à Sam sur Instagram après avoir partagé les travaux en cours chez elle.

Des amis proches des deux femmes se sont dits « choqués et attristés » par les récents développements.

Ils ont ajouté: «Le lot Towie est connu pour un peu de drame mais cela prend le biscuit.

“Cette dispute a choqué tout le monde – en particulier ceux qui connaissent Ferne et ne s’attendaient pas à ce qu’elle soit liée à quelque chose comme ça.

“Sam et Ferne sont tous ceux dont tout le monde parle et les gens ne comprennent pas pourquoi quelqu’un le publierait partout sur Internet.

En savoir plus sur le soleil TEINDRE POUR J’ai donné à mon canapé une mise à jour moderne en utilisant PAINT LEÇON APPRISE Ma fille a été exclue de l’école pour avoir porté les mauvaises chaussettes – je suis livide

“Tous les deux essaient d’obtenir le soutien de leurs amis et tous les deux ont des gens qui se rallient autour d’eux.

“C’est vraiment un gros et sale gâchis.”

Instagram/@samanthafaiers

Des amis disent que Sam est chez elle à Surrey et se concentre sur la vie avec son mari, le constructeur Paul Knightley, et leurs trois enfants[/caption]

Instagram

Sam et Ferne partagent un moment plus heureux ensemble avant de se disputer[/caption]

Getty Images – Getty