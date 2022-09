ILS ont passé des années à se disputer le titre de Pop Princess et maintenant la bataille entre Britney Spears et Christina Aguilera a de nouveau éclaté.

Les deux sont devenus des ennemis de la musique alors qu’ils étaient tous les deux des titans de la pop dans les années 90 après s’être rencontrés en tant que membres adolescents de la distribution du All New Mickey Mouse Club.

Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera et Ryan Gosling dans The Mickey Mouse Club 1 crédit

Le premier grand succès de Britney, Baby One More Time, est sorti en septembre 1998 et Christina’s Genie in a Bottle a suivi huit mois plus tard, ce qui a conduit à des comparaisons entre les deux filles qui se sont fait des coups dans la presse.

Pendant la tutelle controversée de Britney, leur bataille s’est calmée alors que Christina poursuivait sa carrière.

Mais maintenant, Spears semble avoir ravivé la dispute de longue date en faisant honte aux danseurs d’Aguilera.

Elle a posté une publication sur Instagram qui disait en partie : “Si j’avais eu les danseurs de Christina Aguilera, j’aurais paru extrêmement petite.”

Il a été posté à côté d’une citation qui disait: “J’ai découvert qu’il n’y avait qu’une seule façon d’avoir l’air mince: traîner avec des gens gros.”

On pense que Christina a rapidement abandonné Britney sur la plate-forme.

Britney s’est ensuite rapidement excusée pour le message après une réaction des médias sociaux affirmant qu’elle n’était pas “critique du beau corps de Christina” ajoutant: “C’est ce que c’est.”

Britney a tenté de clarifier les choses sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

Mais les excuses ne feront pas grand-chose pour aider la relation entre les chanteurs, qui a commencé lorsqu’ils se sont disputés sur Justin Timberlake.

Justin, vengeance et CE baiser

Britney est sortie avec le chanteur de Rock Your Body pendant quatre ans, de 1998 jusqu’à ce qu’elle lui brise le cœur.

Plus tard, il a sorti son clip emblématique Cry Me a River dans lequel il se vengeait d’une femme qui lui avait été infidèle – qui ressemblait exactement à Britney.

Peu de temps après la scission en 2002, Aguilera est partie en tournée avec Timberlake pour leur tournée Justified and Stripped et cela a rapidement conduit les femmes à se tirer dessus dans la presse.

Christina a indiqué que la rivalité pour elle avait commencé en 2003 lorsqu’elle et Britney jouaient avec Madonna aux MTV Awards.

Britney Spears, Madonna et Christina Aguilera se produisent sur scène lors des MTV Video Music Awards 2003 en 2003 Crédit : Getty Images – Getty

Le chanteur de Like A Virgin a embrassé Britney et les caméras se sont coupées pour voir la réaction de Timberlake.

Le coup a raté Madonna embrassant Christina juste après Britney.

Dans une interview en 2018, Christina a déclaré du moment: “C’était bizarre. Ils ont coupé pour avoir la réaction de Justin.

“Ils étaient toujours des ex, mais c’était un coup bas… J’ai définitivement vu le journal le lendemain, et c’était comme” Oh, je suppose que j’ai été exclu de celui-là.

Après les prix de la musique, Aguilera a affirmé que Spears s’était comporté étrangement avant l’événement.

Elle a dit: “Chaque fois que j’ai commencé une conversation avec elle – eh bien, disons simplement qu’elle semblait nerveuse tout le temps. Elle ressemble à une petite fille perdue, quelqu’un qui a désespérément besoin de conseils.

Britney n’a pas tardé à répondre en disant: “Je pense que c’était l’inverse.”

jibe ‘remorque poubelle’

En 2004, Aguilera s’est moquée de la bague de fiançailles de Spears du fiancé Kevin Federline, avec qui elle partage deux fils, Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans.

Elle a déclaré à US Weekly: “On dirait qu’elle l’a eu à QVC. Je connais Britney. Elle n’est pas une poubelle de remorque, mais elle agit certainement de cette façon.”

Mais quatre ans plus tard, Christina a exprimé des remords en affirmant que c’était “un moment amusant”.

Elle a déclaré: “Quand nous avons tous les deux commencé à sortir des disques, c’était une période amusante pour moi

“Cela devait avoir l’air d’être en compétition les uns avec les autres, mais en réalité, Britney est quelqu’un avec qui je me tenais la main. Nous étions des petites filles idiotes ensemble sur le Club Mickey Mouse. Quel voyage ça a été pour nous deux !”

Bon contre mauvais

Un an après que Britney de MTV a fait une fouille à Christina dans une interview avec le magazine Blender.

Elle a dit: «Quand quelqu’un a été impoli avec vous tant de fois, c’est comme ‘Tu sais quoi, Christina, je ne suis vraiment plus sur le faux.’

Parlant de Britney à Cosmopolitan en 2018, Aguilera a déclaré qu’elle avait été blessée d’avoir été présentée comme la “mauvaise fille” contre l’image saine de Spear.

Après la panne très publique de Britney en 2007, au cours de laquelle elle s’est rasée les cheveux et a attaqué des paparazzi avec un parapluie, les femmes ont semblé enterrer la hache de guerre.

Britney et Christina présentent Whitney Houston aux MTV Video Music Awards en 2000 Crédit : Getty

Attisant les flammes

Mais le magnat de la pop Simon Cowell a de nouveau attisé les flammes d’affilée entre son émission X Factor et le programme opposé, The Voice.

Il a embauché Britney en tant que juge de X Factor et The Voice a décidé de diffuser une édition spéciale de leur émission – qui mettait en vedette Christina – en même temps.

Simon a fustigé: “Christina – qui a été un peu une rivale – ne permet pas à Britney d’avoir sa propre nuit.”

Pourtant, plus tard, il a critiqué les apparitions de Britney sur X Factor en disant qu’il avait “réservé quelqu’un qui ne pouvait pas parler, ce qui est un peu un problème quand vous voulez que quelqu’un juge”.

Christina lors de la finale en direct de The Voice Crédit : Getty – Contributeur

Simon Cowell et Britney Spears à la X Factor Viewing Party à Los Angeles en 2012 1 crédit

Se taire

Les choses se sont calmées à nouveau jusqu’en novembre 2021, lorsque Britney a repris le contrôle de sa propre vie grâce à une tutelle légale, ce qui a permis à son père de contrôler ses finances et sa vie.

Quelques jours plus tard, Christina n’a pas pu dire grand-chose sur ce qu’elle ressentait à propos de la victoire légale de Britney après que son agent l’ait éloignée des questions à ce sujet sur le tapis rouge des Latin Grammy Awards.

Britney s’est à nouveau rendue sur Instagram pour accuser Christina de ne pas la soutenir – disant que garder le silence était “l’équivalent d’un mensonge”

Et maintenant, Britney a été accusée d’avoir à nouveau déclenché un vieux conflit avec son message de “body shaming”.

Il semble que le combat pour remporter la couronne de princesse de la pop soit loin d’être terminé….