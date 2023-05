À l’intérieur de la querelle This Morning de Holly Willoughby et Phillip Schofield et comment elle a commencé il y a trois ans

HOLLY Willoughby et Phillip Schofield auront une semaine pour essayer de réparer leur partenariat à l’écran alors qu’ils font une pause dans This Morning.

Les initiés disent que la paire quittera les ondes à partir du 29 mai pour leur permettre de respirer.

Holly Willoughby et Phillip Schofield auront une semaine pour essayer de réparer leur partenariat à l'écran

La nouvelle de leur semaine de congé arrive alors que nous révélons que la rupture entre eux a commencé il y a trois ans – lorsque Holly est entrée en guerre avec elle et les agents de Phil, YMU Group.

Elle a choisi de quitter YMU pour créer sa propre agence (Roxy Management), mais s’est retrouvée dans une bataille juridique concernant leur réclamation de 15% de ses revenus futurs.

L’année dernière, Holly a empoché 1 million de livres sterling dans un règlement à l’amiable avec l’agence – où Phil reste et est actionnaire.

Il a déjà été signalé que Phil gagnait 1 million de livres sterling de YMU, avec un initié disant: « Phil est vraiment un grand joueur chez YMU et y est largement considéré. »

Le remaniement a vu un changement de pouvoir entre le partenariat autrefois incassable, Holly, 42 ans, devenant une plus grande star que Phil, 61 ans.

Une source a déclaré: « Holly a tranquillement commencé à se distancer de Phil en 2020.

«Elle a créé sa propre agence dirigée par des femmes pour une raison – et c’était pour défendre les femmes.

«Les problèmes juridiques ont grondé pendant 18 mois, mais Holly s’est battue pour ce qui était juste.

« En fin de compte, Phil a choisi de rester et Holly a choisi de partir, ce n’était pas facile à l’époque. »

Avant son départ, Holly avait animé des émissions loin de Phil, notamment Play to the Whistle et un redémarrage de Surprise Surprise.

Cependant, une source a révélé que c’était son travail de présenter Je suis une célébrité avec Declan Donnelly quand Ant McPartlin a pris une pause fin 2018 qui a mis Phil en colère.

Ils ont dit: «Il était largement connu dans l’industrie que Phil était ennuyé que Holly se soit vu offrir la jungle.

« Ce fut une pause massive pour elle et elle a plus que prouvé son courage. Phil était naturellement jaloux que ce ne soit pas lui.

Le soleil a révélé en 2019 que Phil était furieux lorsque le Sunday Times Magazine a fait une interview avec eux deux, mais a photographié une couronne sur la tête de Holly sur sa couverture.

Aucune des stars n’était au courant jusqu’à ce qu’il soit imprimé.

À l’époque, des initiés ont déclaré que Phil était furieux de ce qu’il croyait être une insulte contre lui.

La même année, la popularité de Holly auprès de la BBC a augmenté.

Elle a été choisie pour présenter Take Off With Bradley & Holly sur BBC1 jusqu’en 2021, et l’année dernière, elle a présenté son émission aux heures de grande écoute Freeze the Fear avec Wim Hof.

En novembre, Holly a même été personnellement invitée par la responsable du contenu de la société, Charlotte Moore, à être son invitée VIP lors d’une soirée caritative à Londres.

Sa marque lifestyle Wylde Moon, lancée en 2021, a également prospéré.

Mais Phil a commencé à voir sa carrière stagner.

Ses émissions ITV The Cube et 5 Gold Rings ne sont pas revenues après la pandémie.

Alors que Holly a signé des accords à sept chiffres avec Marks & Spencer et Dunelm, Phil a été publiquement retiré de son contrat d’un million de livres sterling avec WeBuyAnyCar.

La source a poursuivi: « L’étoile de Holly a commencé à briller plus fort. Elle est devenue une personnalité de la télévision avec laquelle les gens veulent travailler.

«La BBC l’a poursuivie pour un certain nombre de rôles et elle était dans les deux derniers pour leur redémarrage de Survivor mais n’a pas été en mesure de faire fonctionner les dates.

« Professionnellement, Holly s’avère être un énorme succès à part entière et il est clair pour certains que Phil est laissé pour compte.

« Lorsqu’ils ont commencé à travailler ensemble en 2009, Phil était la plus grande star et il a ouvert la voie.

« Maintenant, les tables ont tourné. Holly est la plus grande star du duo et cela doit être difficile à accepter pour Phil.

La lutte pour le pouvoir du couple a atteint son paroxysme l’année dernière lorsqu’ils ont été vilipendés après avoir été aperçus en train de sauter la file d’attente pour voir la reine allongée en état.

Holly a nié l’incident de This Morning, insistant auprès des téléspectateurs: « Nous ne sauterions jamais la file d’attente. »

Phil n’a pas parlé pendant le segment et a ensuite attisé l’indignation en refusant de s’excuser.

Les tensions croissantes ont été amplifiées plus tôt cette année lorsque le frère de Phil, Tim, a été arrêté et accusé de maltraitance d’enfants.

La source a déclaré: « Le procès a été difficile et bien que Phil n’ait rien fait de mal, cela les a touchés tous les deux et a été une véritable tension.

« Bien que leur partenariat se soit affaibli, cela a été un véritable catalyseur de changement.

« On a conseillé à Holly de se concentrer sur sa propre carrière et de continuer à avancer.

« Son mari Dan Baldwin est un cadre de télévision et il soutient incroyablement ses mouvements en solo. »

Holly et Phil ont tous deux dit qu’ils voulaient rester sur This Morning d’ITV.

L’initié a déclaré: «En tant que spectacle, ils ne peuvent pas continuer longtemps sans résolution.

« Beaucoup pensent qu’il est temps pour Phil de prendre du recul et de laisser Holly prendre les rênes, mais il ne partira pas sans se battre.

« Si une semaine d’intervalle peut aider à combler le fossé, alors tant mieux. Mais en fin de compte, un pansement adhésif ne résoudra pas cela.