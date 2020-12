Une mère et une fille d’une famille extrêmement riche sont en désaccord sur l’utilisation d’une cuisine le jour de Noël dans un vaste manoir de 11 millions de dollars.

La millionnaire Toorak, Celia Burrell, a pour la première fois emmené sa mère Janice Shelmerdine en justice en juillet, affirmant qu’elle avait tenté de vendre le domaine au sommet d’une falaise alors qu’elle lui avait promis.

La propriété de luxe sur l’élite de la péninsule de Mornington à Melbourne donne sur Shelly Beach à Portsea et dispose d’une maison principale, d’un bungalow sur trois niveaux, d’un court de tennis sur gazon et de l’utilisation d’un hangar à bateaux.

Mme Burrell était convaincue que la maison serait la sienne à la mort de la matriarche de la famille après avoir accepté de payer 4,5 millions de dollars à un frère pour sa part et obtenu le droit de racheter la participation de son autre frère dans la maison.

Mais les choses ont pris une mauvaise tournure le 21 novembre lorsque Mme Shelmerdine a enfermé sa fille hors du manoir surnommé « Positano » et lui a laissé un message ciblé – une copie du livre « The Good Daughter’s Guide ».

Vendredi dernier, une requête a été entendue devant la Cour suprême de Victoria pour savoir si la mère ou la fille devrait avoir accès à la maison principale – avec la cuisine au centre de l’attention – le jour de Noël.

Celia Burrell (à droite, avec son mari Will et sa fille aînée) est engagée dans une querelle amère avec sa mère à propos de l’utilisation d’une cuisine dans un manoir de 11 millions de dollars le jour de Noël

Mme Burrell, qui possède le célèbre complexe El Questro avec son mari Will, a d’abord poursuivi sa matriarche de famille en justice après avoir appris qu’elle avait essayé de vendre la maison de Portsea au bord de l’eau.

Mme Burrell veut accéder à la cuisine principale pour cuisiner pour sa grande famille car le bungalow à plusieurs niveaux du manoir n’a pas de « cuisine appropriée ».

De plus, elle a demandé l’accès aux chambres et à la salle de bains de la maison principale.

Mme Shelmerdine a déclaré qu’elle « ne voulait pas » sa fille dans la maison principale le 25 décembre – mais qu’elle lui permettrait d’utiliser le bungalow sur trois niveaux.

La matriarche de la famille veuve a récemment acheté une maison de 2 millions de dollars dans la région et, selon l’affidavit de Mme Burrell, ne vit plus dans la maison de Portsea.

Le différend entre le couple aisé a commencé le 21 novembre lorsque Mme Burrell a découvert que les serrures du manoir avaient été soudainement changées.

Elle a également découvert un message très pointu laissé par sa mère.

« Un livre intitulé The Good Daughter’s Guide avait été placé sur le lit d’appoint à côté de la seule porte qui avait été laissée ouverte », a déclaré Mme Burrell dans son affidavit.

Le juge Steven Moore a accédé à la demande de Mme Burrell et a statué qu’elle sera autorisée à utiliser la maison principale pour la préparation des aliments uniquement (sur la photo, les vues de la maison de 11 millions de dollars)

Mme Burrell est catégorique sur le fait qu’elle avait un accord de longue date en place pour utiliser l’ensemble de la propriété et affirme avoir dépensé près de 1 million de dollars au cours des deux dernières décennies pour des rénovations répétées.

« Au bungalow, j’ai un petit micro-ondes, une petite plaque de cuisson / cuisinière électrique enfichable, un petit four enfichable (environ 30 cm et juste assez grand pour chauffer une tarte) et un barbecue extérieur », a déclaré Mme Burrell dans un affidavit. .

L’avocat de Mme Shelmerdine, Jack Rush QC, a déclaré au tribunal qu’il n’était pas difficile de déterminer qu’il y avait eu une « rupture absolue » dans la relation entre la mère et la fille au cours de l’année écoulée.

«Que la fille dise qu’elle a l’intention d’utiliser les chambres de la maison et de la cuisine« comme les miennes », nous disons que c’est presque absurde dans les circonstances», a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que les gens « partagent » la même maison et les mêmes installations après une telle panne, et a affirmé que son client prévoyait d’utiliser la propriété pendant l’été.

Mais le juge Steven Moore a accédé à la demande de Mme Burrell et a statué qu’elle serait autorisée à utiliser la maison principale pour la préparation des aliments uniquement, entre 7 heures du matin et 22 heures tous les jours jusqu’au 26 février de l’année prochaine.

Le juge Moore n’a pas autorisé Mme Burrell à accéder aux toilettes de la maison principale.

« Dans les circonstances où le défendeur a déménagé de Positano, il est vacant, il est difficile, à mon avis, de justifier pourquoi la plaignante devrait être empêchée d’accéder à la cuisine de la maison principale au cours de la période estivale à venir pendant qu’elle et sa famille restent dans le bungalow, dit-il.

Mme Burrell et son mari Will sont les propriétaires du célèbre El Questro Resort dans la région de Kimberley en Australie occidentale.

Le couple a racheté la station d’élevage en 1991 et l’a transformée en une destination de parc sauvage.

Ils partagent quatre enfants ensemble, M. Burrell montrant régulièrement le style de vie luxueux de la famille sur son compte Instagram personnel avec des photos de vacances à l’étranger, de somptueuses promenades en yacht, de l’équitation et des voyages de chasse.