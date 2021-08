À l’intérieur de la querelle amère de Piers Morgan avec David Walliams de BGT après que l’ancien hôte de GMB l’ait accusé d' »aimer les tweets méchants »

TOUT LE MONDE aime une bonne querelle de célébrités – surtout lorsqu’elle implique Piers Morgan.

L’ancien animateur de GMB, 56 ans, est connu pour ses querelles très publiques, et aujourd’hui, il a ravivé sa brouille avec son rival de Britain’s Got Talent, David Walliams.

Instagram

Piers Morgan et David Walliams sont enfermés dans une querelle amère[/caption]

S’adressant à Twitter, Piers l’a qualifié de « pire » après que quelqu’un ait souligné que David « aimait » souvent les messages désagréables écrits sur son ennemi juré.

La relation toxique du couple a encore plongé au début de l’année dernière lorsque Piers – qui était juge sur BGT de 2007 à 2011 – a déclaré que David avait fait son « crawl ».

En janvier 2020, il a révélé qu’il n’assisterait pas aux National Television Awards car David l’animait.

Piers a clairement exprimé ses sentiments lors d’une conversation avec le Miroiter et a déclaré à propos de la cérémonie : « Cela ne sert à rien que les mêmes personnes remportent les mêmes prix chaque année.

ITV

David a agacé Piers en aimant les messages critiques à son sujet sur Twitter[/caption]

« Je préfère rester à la maison et regarder Groundhog Day et l’animateur David Walliams me fait ramper la peau. »

Leur dispute de longue date a commencé lorsque David a repris le rôle de Piers sur BGT en 2012.

Le présentateur – qui n’a pas peur de renforcer son ego – a raconté comment les cotes d’écoute de la série ITV s’étaient effondrées à cause de son départ et de l’arrivée de David.

Piers a qualifié le comédien de « crapaud pleurnichard » lorsqu’ils ont échangé des insultes en ligne.

Rex

Piers a déjà déclaré que David faisait son « exploration de la peau »[/caption]

Notant que David avait aimé les tweets qui l’attaquaient, Piers l’a appelé publiquement.

Il a écrit: « Amusant que @davidwalliams » aime « régulièrement les tweets les plus méchants à mon sujet, mais qu’il soit tellement pleurnichard à mon visage. »

L’ancien juge de Britain’s Got Talent l’a ensuite nargué à propos de la différence entre les notes de l’émission depuis son époque, en écrivant: « Ce n’est pas de ma faute si les notes de @BGT étaient tellement plus élevées quand j’étais dans ton fauteuil Dave! »

Piers a également ravivé la querelle l’automne dernier lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait un jour en tant que juge sur BGT.

Rex

La paire est des rivaux de BGT – vus ici en 2007[/caption]

S’adressant à nouveau au Mirror, il a déclaré: «J’ai des conversations avec BGT de temps en temps.

« Mais je ne pouvais pas travailler avec Walliams. Je pense qu’il est duplicité, traître,

oeuvre. »

Poursuivant sa critique de la bande dessinée, il a déclaré: «C’est l’une de ces personnes qui vous dit une chose en face et vous la colle ensuite dans votre dos.

« S’il était assis là, je ne serais pas intéressé. Mais s’il n’était pas assis là, qui sait ?

ITV

Piers était juge sur BGT jusqu’en 2011[/caption]





Piers a même plaisanté en disant qu’il aimerait être celui qui limogerait David du panel.

Il a déclaré avec insolence: «Je reviendrai à BGT si l’argent est juste et s’ils garantissent que Walliams sera renvoyé.

« Je pourrais même en faire une clause contractuelle selon laquelle je serai celui

qui lui dit qu’il est viré. Si j’étais lui, je m’en tiendrais à l’écriture de ses livres pour enfants.