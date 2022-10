À l’intérieur de la querelle amère de la star de Strictly Kym Marsh avec l’ancien membre du groupe et meilleur ami

La star de STRICTLY, Kym Marsh, est devenue célèbre il y a 22 ans dans le groupe pop Hear’Say – mais les choses n’ont pas toujours été faciles pour elle et sa coéquipière Myleene Klass.

Le groupe, minutieusement assemblé par ‘Nasty Nigel’ et co sur le précurseur de X Factor, a sorti son méga-hit Pure And Simple en 2001.

La star stricte Kym Marsh a été ouverte sur sa querelle avec Myleene Klass[/caption]

Hear’Say a été propulsé au rang de célébrité lorsqu’il a remporté le prix Popstars en 2001[/caption]

Elle et ses camarades de groupe Myleene Klass, 44 ans, étaient inséparables après avoir emménagé dans une maison à Londres avec ses camarades de groupe Suzanne Shaw, Noel Sullivan et Danny Foster.

L’ancienne star de Corrie, 46 ans, a plaisanté en disant que cela la mettait dans une position pour laquelle les hommes tueraient – “pour voir Mylène nue”.

Dans son autobiographie, From the Heart, Kym a écrit : « Aucun de nous ne pouvait croire que nous avions été sélectionnés.

“J’avais l’impression que tous mes rêves se réalisaient. Nous étions dans un tourbillon d’événements promotionnels et de séances photo.

Cependant, après seulement 18 mois ensemble, le groupe s’est séparé et le groupe qu’ils ont battu sur Popstars, Liberty X, a pris son rôle de royauté pop fabriquée.

Certains des membres de Hear’Say ont connu un succès encore plus grand, Kym se forgeant une carrière d’actrice et Myleene devenant une star de la radio et une musicienne à succès.

Kym a écrit: “J’étais seule, stressée et triste alors que j’aurais dû l’aimer.”

“Les tensions montaient dans le groupe et j’avais l’impression d’être l’intrus.”

Après une dispute fulgurante sur le The Jerry Springer Show après que Kym eut des soupçons que Myleene l’avait mise en scène avec les autres camarades du groupe, selon un rapport de The People à l’époque.





Kym a écrit: “Moi et Myleene avons eu un match d’argot, mais quelqu’un nous a séparés car nous devions passer à l’antenne.

« Continuer à jouer notre single était horrible. À un moment donné, Myleene et moi avons dû nous serrer les coudes. C’était tellement faux et j’en ai détesté chaque minute.

«Nous avions été entendus en train de nous disputer par le personnel des studios et le lendemain, notre dispute était partout dans les journaux.

«Nous avons réussi à le mettre derrière nous mais les soucis sont restés. J’aurais aimé pouvoir expliquer honnêtement ce que nous ressentions.

“Mais les problèmes se sont envenimés.”

Kym a poursuivi: “Je suis désolé d’avoir démissionné à cause d’un journal plutôt que de m’asseoir avec le reste du groupe. Si nous avions pu avoir une conversation pour purifier l’air, cela n’aurait pas été si amer après.

L’actrice a révélé qu’elle avait eu peu de contacts avec Myleene au cours des années suivantes, mais en 2009, le chagrin les a réunis.

Kym a tragiquement perdu son petit fils Archie en février 2009 après être né 21 semaines plus tôt.

Malgré leur passé mouvementé, Kym a révélé qu’elle s’était tournée vers Myleene pour obtenir de l’aide.

Elle a déclaré: “Nous n’avions pas vraiment gardé contact mais, étant elle-même maman, Myleene a téléphoné pour voir comment j’allais.

“Nous étions tous les deux en larmes au téléphone et, dans les jours qui ont suivi la mort d’Archie, nous avons parlé de plus en plus.

« Myleene était vraiment là pour moi. Elle m’a aidé à choisir la musique pour les funérailles d’Archie et a envoyé le plus beau bouquet de fleurs au crématorium.

Mettant leur querelle amère derrière eux, ils se sont reconnectés lorsqu’ils sont apparus Popstar d’ITV à Opera Star.

“Nous avons tous les deux grandi maintenant que nous avons nos propres enfants”, a expliqué Kym.

“La vie est trop courte pour garder rancune et ce qui s’est passé à l’époque n’est la faute de personne. Je suis déterminé à ne plus rien laisser ni personne se mettre entre nous.

En 2016, Kym a défendu son amie Myleene lorsqu’elle a été critiquée en 2016 pour son émission ITV Single Mums on Benefits, après avoir rendu visite à des familles en difficulté dans un moteur flashy.

À l’époque, Kym a dit OK! magazine : “Certains téléspectateurs ont dit que parce qu’elle n’avait pas été dans la position d’être une mère célibataire qui a eu des difficultés financières, elle ne pouvait pas comprendre les femmes qu’elle a interviewées.

En 2009, le chagrin les a réunis[/caption]

Kym de Strictly a contacté Myleene après avoir tragiquement perdu son fils Archie[/caption]