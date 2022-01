À l’intérieur de la proposition romantique de la star de Dancing On Ice Bez au fiancé Firouzeh Razavi, 34 ans, alors qu’il révèle la date du mariage

La star de SMITTEN Dancing On Ice, Bez, a révélé comment sa petite amie Firouzeh Razavi avait oublié de lui donner une réponse après avoir proposé au sommet d’une montagne.

La légende des Happy Mondays a déclaré aujourd’hui à Lorraine d’ITV que Firouzeh était resté sans voix lorsqu’il s’est mis à genoux au sommet d’une montagne – entouré de sa famille.

Bez a partagé de jolis clichés de sa proposition à Firouzeh en octobre[/caption] Rex

Il participe actuellement à Dancing On Ice[/caption]

Le DJ et danseur Bez, 57 ans, qui a fait ses débuts sur glace la semaine dernière sous un tonnerre d’applaudissements, a révélé que sa petite amie de longue date avait dit « oui », mais seulement après avoir surmonté le choc.

Il s’est mis à genoux devant Firouzeh Razavi après avoir profité d’un pique-nique au sommet d’une montagne aux côtés de ses fils, Arlo et Jack Berry.

Il a dit à la présentatrice Lorraine Kelly: « Toute sa famille l’attendait avec le pique-nique et en montant la montagne là-bas, elle a dit » Je suis sûr que c’est moi papa « .

« Elle ne savait pas que tout le monde l’attendait.

« Et j’ai été submergé par l’émotion moi-même, elle était cette interloquée qu’elle a oublié de dire si elle allait m’épouser ou non. »

Bez a confirmé son meilleur ami et le leader de Happy Mondays, Shaun Ryder, sera à ses côtés en tant que meilleur homme à l’autel lorsqu’il se mariera avec Firouzeh.

Il a ajouté: « C’est le 3 septembre, Shaun est certainement (meilleur homme).

« S’il n’avait pas été mon témoin, j’aurais été tellement bouleversé, nous disons toujours que nous avons un mariage asexué ! »

Il a également décrit les clichés, qui ont vu les familles se serrer les coudes devant la vue imprenable.

Trois clichés ont documenté la proposition, voyant Firouzeh se couvrir la bouche sous le choc alors que Bez plaçait la bague à son doigt.

Le couple est ensemble depuis 2014.

Firouzeh a plus de vingt ans de moins que son petit ami – et bien qu’elle reste à l’écart des projecteurs, elle est une militante écologiste passionnée.

Plus tôt cette année, Bez a lancé sa propre chaîne YouTube avec des cours de fitness pour rivaliser avec Joe Wicks alors qu’il plaisantait sur le fait qu’il devait se mettre en forme pour suivre Firouzeh.

Bien qu’il soit célèbre pour ses bouffonneries de boissons et de drogues dans les années 90, Bez avait précédemment déclaré qu’il prévoyait de remanier son image en se mettant en forme et en « suivant sa petite amie au lit ».

La star, de son vrai nom Mark Berry, a fait marcher l’homme d’âge moyen chaque semaine pendant trois mois.

Bez a déclaré au Sun: « J’aimerais penser que je suis quelque part entre Joe Wicks et Mr Motivator.

« Normalement, je brûle beaucoup de calories en dansant, en allant à des spectacles et en étant généralement actif. Mais depuis que nous sommes entrés dans le premier verrouillage, je me suis principalement assis sur le canapé. »

Bez a proposé au sommet d’une montagne devant sa famille[/caption] Canal 4

Bez joue dans Celebrity Gogglebox aux côtés de son coéquipier Shaun Ryder[/caption] Fougères rouges

Le percussionniste fait partie du groupe des années 90 Happy Mondays[/caption]

