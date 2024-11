À l’intérieur de la promotion « calculée » de l’album de Shawn Mendes alors que le chanteur est accusé de queerbaiting

La décision de Shawn Mendes de partager la « vérité » sur sa sexualité ressemblait à un « geste calculé » pour « faire parler les gens » avant son nouvel album, ont affirmé des initiés.

Le chanteur de 26 ans a prononcé un discours émouvant devant ses fans lors de son concert à Morrison, Colorado, plus tôt cette semaine, dans lequel il a avoué qu’il était encore en train de « découvrir » sa sexualité – après des années à nier farouchement qu’il était gay.

Mais selon une source, le crooner de Stitches a fait la « grande révélation » sur scène parce qu’il savait que cela provoquerait un « battage médiatique » pour son prochain album, Shawn, qui sortira en kiosque le 15 novembre.

« La grande révélation de Shawn ressemble à un geste calculé », ont-ils déclaré à DailyMail.com. « Il dit qu’il est en train de découvrir sa sexualité après avoir répété à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années « Je ne suis pas gay? »

« Tout le monde en parle maintenant. Et tout ce battage médiatique sur Shawn sort quelques semaines seulement avant qu’il ne sorte son nouvel album, Shawn.

La décision de Shawn Mendes de partager la « vérité » sur sa sexualité ressemblait à un « geste calculé » pour « faire parler les gens » avant son nouvel album, ont déclaré des initiés à DailyMail.com

« Il n’est pas stupide et sait faire parler les gens. »

L’initié a déclaré que les commentaires de Shawn ne devaient pas être considérés comme un « coming-out », mais plutôt comme un moyen de « garder tout le monde heureux ».

« Shawn n’est pas monté sur scène dans cette vidéo », ont-ils déclaré. « Il a juste décidé de trouver un moyen de rendre tout le monde heureux en révélant simplement qu’il avait pensé à la sexualité », ont-ils poursuivi.

«Il sait ce qu’il fait. Il ne veut perdre aucun fan et il veut vendre des albums.

Mais ils ont ajouté que cette « décision » pourrait s’être retournée contre lui, car certaines personnes ont l’impression qu’il « harcelait les homosexuels ».

Les réseaux sociaux ont été inondés de critiques.

« Shawn s’attaque tellement aux homosexuels et vous allez tous craquer », a écrit un utilisateur.

« Vous n’atteignez pas l’âge de Shawn Mendes sans connaître votre sexualité », a déclaré quelqu’un d’autre.

Le chanteur de 26 ans a prononcé un discours émouvant devant ses fans lors de son concert à Morrison, Colorado, plus tôt cette semaine, dans lequel il a avoué qu’il était encore en train de « découvrir » sa sexualité.

Mais selon une source, le crooner de Stitches (vu avec son ex Canila Cabello) a fait la « grande révélation » sur scène parce qu’il savait que cela provoquerait un « battage médiatique » pour son prochain album, Shawn.

« S’il est gay ou bi, il devrait simplement dire ça au lieu de « haha ​​je ne sais pas » tous les trois ans lorsque l’intérêt du public à son égard diminue. Je m’en fiche, ce sont les agressions que je déteste.

« Je ne pense pas que Shawn Mendes soit gay, bisexuel ou quelque chose en rapport avec la communauté LGBTQ+ mais comme il est dans le flop, il va profiter de toutes les rumeurs qui l’entouraient depuis le début de sa carrière », a critiqué un autre utilisateur.

« Il va chasser les homosexuels et jouer avec tous les gays pour avoir leur argent. »

Shawn a parlé de sa sexualité en présentant l’une de ses nouvelles chansons, The Mountain, lors de son émission de lundi.

« Il y a ce truc à propos de ma sexualité, et les gens en parlent depuis si longtemps », a-t-il déclaré au public.

« C’est un peu idiot, parce que je pense que la sexualité est une chose tellement complexe et si difficile à mettre dans des cases.

« La vraie vérité sur ma vie et ma sexualité, c’est que, mec, je suis en train de le découvrir comme tout le monde. »

Il a déclaré que les commentaires des gens ressemblaient à « une telle intrusion » parce que c’était quelque chose qui lui était « très personnel ».

L’initié a déclaré que les commentaires de Shawn ne devaient pas être considérés comme un « coming-out », mais plutôt comme un moyen de « garder tout le monde heureux ».

« C’était quelque chose que je devinais en moi-même, quelque chose que je n’avais pas encore découvert et que je n’ai toujours pas encore découvert », a-t-il poursuivi.

« Et cela fait vraiment peur parce que nous vivons dans une société qui a beaucoup à dire à ce sujet.

«J’essaie d’être vraiment courageux et de me permettre d’être un humain et de ressentir des choses. Et c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet pour l’instant.

Le hitmaker a déjà évoqué les spéculations sur sa sexualité.

Dans une vidéo sociale partagée en 2017, il a déclaré : « J’ai remarqué que beaucoup de gens disaient que je leur donnais une « ambiance gay ».

« Tout d’abord, je ne suis pas gay. Deuxièmement, cela ne devrait pas faire de différence si je l’étais ou non.

Tout en discutant de sa décision de partager le clip avec Pierre roulante Quelques mois plus tard, il a expliqué : « Je me suis dit : « Vous avez tellement de chance que je ne sois pas vraiment gay et j’ai peur de faire mon coming-out. C’est quelque chose qui tue les gens. C’est à quel point c’est sensible. Aimez-vous les chansons ? ? Est-ce que tu m’aimes bien ? Peu importe si je suis gay ?

Mais la source a souligné que cela pourrait s’être retourné contre lui, car certaines personnes l’ont accusé de « harceler les homosexuels » sur les réseaux sociaux.

Le musicien a également abordé les rumeurs « gays » lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard en 2020.

Et il a admis que les gens qui le traitaient d’homosexuel lui faisaient craindre de paraître trop « féminin ».

« Tout le monde me traite d’homosexuel depuis que j’ai 15 ans. Je ne suis pas gay et je me dis : « Qu’est-ce que ça veut dire ? », a-t-il avoué.

«J’avais des problèmes avec le son de ma voix. Je me dis : « Comment puis-je m’asseoir ? » Je suis toujours la première à croiser les jambes et à m’asseoir dans une position de ce style féminin et j’ai vraiment souffert avec cette merde.

«C’était tellement frustrant pour moi parce qu’il y avait des gens dans ma vie dont j’étais très, très proche, qui étaient gays et dans le placard. Et j’ai ressenti une vraie colère contre ces gens.

Début 2023, des rumeurs ont éclaté selon lesquelles il sortirait avec la chanteuse Sabrina Carpenter, mais la romance a été de courte durée puisqu’il s’est remis publiquement avec Camila peu de temps après.

Shawn a ajouté que la situation était « délicate » parce qu’il ne voulait pas offenser les homosexuels.

« C’est une chose tellement délicate. » dit-il. « Vous voulez dire : « Je ne suis pas gay, mais ce serait bien si j’étais gay – mais il n’y a rien de mal à être gay mais je ne le suis pas », a-t-il déclaré. « Vous ne savez pas vraiment comment réagir à la situation. »

Bien qu’il ait fait l’objet de spéculations folles sur sa sexualité, Shawn n’est sorti publiquement qu’avec des femmes.

Sa relation la plus célèbre a sans doute été avec Camila Cabello, ancienne membre de Fifth Harmony, avec qui il est sorti de 2019 à 2021.

Début 2023, des rumeurs ont éclaté selon lesquelles il sortirait avec la chanteuse Sabrina Carpenter, mais la romance a été de courte durée car il est revenu publiquement avec Camila peu de temps après.

Lui et Camila se sont à nouveau séparés depuis, et c’est maintenant, la rumeur dit que la chanson à succès de Sabrina, Taste, a été inspirée par cette épreuve.