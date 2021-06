À l’intérieur de la prison secrète de Poutine dans l’est de l’Ukraine où « les victimes sont électrocutées et abusées sexuellement dans une chambre de torture »

La prison secrète de VLADIMIR Poutine dans l’est de l’Ukraine, où les victimes auraient été électrocutées et agressées sexuellement dans une chambre de torture, a été exposée.

Ruslan Zakharov, 31 ans, dit avoir été emmené au sous-sol de la prison d’Izolyatsia à Donetsk, une ville sous contrôle russe, après avoir été accusé d’être un espion en octobre 2019.

Il s’agirait d’une prison secrète située dans un ancien bunker nucléaire dans l’est de l’Ukraine

Des prisonniers en Ukraine disent avoir été torturés dans des chambres comme celle-ci Crédit : Telegram/traktorist_dn

Les prisonniers disent qu’ils sont électrocutés et scotchés à des bureaux Crédit : Telegram/traktorist_dn

Il a déclaré au Telegraph : « Cela vous secoue tous si fort : la moitié de votre corps s’engourdit.

« Vous pensez qu’ils vont vous tuer : vous vous sentez impuissant. Vous pensez que vous êtes seul et que personne ne viendra à votre secours.

Izolyatsia – qui signifie « isolement » en russe – était une usine avant d’être transformée en chambre de torture en 2014.

Les victimes de torture ont déclaré que les détenus avaient été laissés sur des supports suspendus, noyés dans l’eau et forcés de se battre les uns contre les autres.

Les hommes et les femmes détenus à la prison ont poursuivi la Russie et l’Ukraine devant la Cour européenne des droits de l’homme.

M. Zakharov a déclaré que les ravisseurs le frapperaient avec un fil sous tension alors qu’ils « lui arracheraient la vérité ».

Il a ajouté qu’il avait été scotché et électrocuté sur un bureau, et qu’il avait été contraint de rester debout dans sa cellule, le visage contre le mur et les bras tendus au-dessus de sa tête.

M. Zakharov et sa mère ont dû payer plus de 12 000 $ avant d’être libéré fin octobre 2019.

Au moins 90 personnes ont affirmé avoir été torturées à Izolyatsia mais au bureau du procureur général d’Ukraine. dit qu’il y a des centaines de victimes sans papiers.

Un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme indique que neuf des près de 40 détenus libérés en décembre 2019 ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles.

Les sous-sols humides sont utilisés comme prisons secrètes pour ceux qui sont retenus en captivité par les rebelles soutenus par la Russie et les mercenaires qui combattent à leurs côtés.

Il est affirmé que plus de 200 personnes – dont des civils – sont détenues dans un certain nombre d’installations barbares à l’intérieur d’anciens bunkers nucléaires dans l’est de l’Ukraine.

Ils seraient dirigés par les forces séparatistes ukrainiennes soutenues par le Kremlin dans la soi-disant République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk.

Connu sous le nom de guerre du Donbass, le conflit fait rage depuis 2014 et a divisé l’ancien État soviétique en deux, avec 13 000 morts et 1,1 million de personnes contraintes de fuir.

Un vil donjon serait le terrain de jeu d’un tortionnaire vicieux connu sous le nom de « The Maniac », qui utilise un kit de chirurgien pour mutiler ses victimes.

L’identité du Maniac a été révélée par Justice for Peace in Donbass, une alliance de 17 organisations ukrainiennes de défense des droits humains, et des médias locaux.

Le Centre pour les libertés civiles (CCL), basé à Kiev, a déclaré au Sun qu’il y avait actuellement 267 personnes, dont 226 civils, enfermées dans ces cachots sans faire l’objet d’aucune accusation.

LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE EN GUERRE La RUSSIE et l’Ukraine sont restées techniquement en guerre depuis 2014. Le conflit a été déclenché par la révolution ukrainienne – lorsqu’un soulèvement a renversé le gouvernement pro-russe de Viktor Ianoukovitch. Les forces de Vladimir Poutine ont annexé la région de Crimée à l’Ukraine dans un mouvement qui a été largement condamné par l’Occident. Le conflit a ensuite dégénéré lorsque des groupes pro-russes de l’est de l’Ukraine ont pris les armes contre l’État. La Russie a apporté son soutien aux forces séparatistes qui ont formé des républiques séparatistes à Donetsk et à Lougansk. Les forces de Poutine ont alors lancé une incursion militaire dans ces régions alors qu’elles apportaient leur soutien aux rebelles. Près de sept ans se sont maintenant écoulés et la guerre dans le Donbass reste dans une impasse. Les États-Unis et l’Europe ont accusé la Russie de bloquer les solutions pour tenter de mettre enfin un terme au conflit. « La Russie doit cesser immédiatement son agression dans l’est de l’Ukraine et mettre fin à son occupation de la Crimée », a déclaré le diplomate américain Rodney Hunter. « Nous appelons la Russie à retirer ses forces d’Ukraine, à cesser son soutien à ses mandataires et à d’autres groupes armés et à mettre en œuvre tous les engagements qu’elle a pris dans le cadre des accords de Minsk. »

Des images montrent l’intérieur des prisons russes en Ukraine Crédit : Telegram/traktorist_dn

Les forces de Vladimir Poutine ont annexé la région de Crimée à l’Ukraine Crédit : Getty