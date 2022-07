L’horrible épreuve d’une femme et de ses deux enfants emprisonnés pendant 17 ans a été révélée.

Luiz Antonio Santos Silva, aurait gardé sa femme et ses deux enfants adultes, âgés de 19 et 22 ans, enchaînés dans leur maison à Guaratiba, au Brésil.

Luiz Antonio Santos Silva a été accusé d’avoir gardé sa famille emprisonnée Crédit : Guaratiba News

Les trois personnes ont été piégées dans la maison de Guaratiba pendant 17 ans Crédit : Guaratiba News

L’homme était également connu sous le nom de DJ car il faisait souvent exploser de la musique forte pour étouffer les cris de la famille, rapporte g1.

Silva a été arrêté à la suite d’un rapport anonyme à la police.

Les agents qui sont arrivés à la maison ont décrit la situation comme “épouvantable” et ont déclaré que les trois membres de la famille souffraient de malnutrition sévère et de déshydratation.

Selon des voisins, les deux adultes auraient environ 10 ans à cause de la malnutrition.

L’un d’eux a dit : “J’ai pleuré quand je l’ai vue partir. Tu l’as regardée et tu as pensé qu’elle aurait environ 8 ans”.

Un porte-parole de la police a déclaré que la principale préoccupation était d’apporter une assistance médicale aux victimes.

Il a déclaré: “Les policiers qui sont arrivés ici ont trouvé ces enfants vraiment ligotés.

“Plus tard, je suis arrivé et j’ai vu qu’ils étaient sales, mal nourris. Donc, la préoccupation immédiate était de fournir une assistance médicale.”

Les victimes ont été transportées à l’hôpital Rocha Faria de Rio de Janeiro.

Dans une déclaration choquante à la police, la femme a affirmé qu’ils avaient tous les trois subi de graves sévices de la part de son mari et qu’ils passeraient même jusqu’à trois jours sans manger.

Elle a ajouté que son mari ne lui avait jamais permis de travailler ou que ses enfants allaient à l’école.

Elle a également affirmé avoir tenté de quitter son mari à plusieurs reprises, mais il a menacé de la tuer si elle le faisait.

Une enquête est en cours.

Plus tôt ce mois-ci, les flics ont lancé une enquête après la mort d’une fillette de six ans après avoir été sauvée d’une “maison des horreurs” à Adélaïde en Australie.

On pense que le petit Charlie et ses cinq frères et sœurs âgés de huit à 29 ans ont été victimes de négligence criminelle, la jeune fille mourant de malnutrition présumée.

Et le mois dernier, des photos d’une autre maison des horreurs sont apparues, où dix esclaves ont été détenus pendant des années.

Le couple tordu Maros Tancos, 45 ans, et Joanna Gomulska, 46 ans, ont forcé leurs victimes à travailler sans arrêt pour rien et les ont enfermées dans une propriété de trois chambres.