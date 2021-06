À l’intérieur de la prison du Belize infestée de scorpions, où se trouvent Jasmine Hartin, où les détenus sont battus et nourris avec des têtes de cochon montées par des mouches

Les DÉTENUS sont battus et nourris à la tête de cochons montés par des mouches dans la célèbre prison du Belize infestée de scorpions où la mondaine Jasmine Hartin est détenue après avoir prétendument tiré sur un chef de police.

Des images inédites obtenues exclusivement par The Sun montrent les conditions cauchemardesques auxquelles la belle-fille de 38 ans de Lord Ashcroft est confrontée à l’intérieur de la prison centrale du Belize à Hattieville.

Jasmine Hartin fait face à des conditions de cauchemar à la prison centrale de Belize à Hattieville Crédit: Belize Breaking News

La prison a déjà figuré dans l’émission télévisée World’s Toughest Prisons et détient plus de 1 000 détenus Crédit: Belize Breaking News

Des images de la cuisine montrent la tête coupée d’un porc abattu couverte de mouches Crédit: Belize Breaking News

Le socialite canadien a été accusé d’homicide involontaire coupable par négligence à la suite de la mort par balle du surintendant de police Henry Jemmott, 42 ans, au Belize.

La mère de deux enfants est détenue à la prison centrale de Belize en attendant qu’un juge décide si elle sera libérée sous caution mercredi.

Contrastant fortement avec le style de vie luxueux auquel Hartin est habitué, la prison est appelée par les habitants la « Hattieville Ramada » et a été décrite comme « infestée de scorpions ».

La prison a déjà figuré dans l’émission télévisée World’s Toughest Prisons et abrite plus de 1 000 détenus, dont des hommes, des femmes et des jeunes délinquants.

On dit également qu’il abrite des membres de factions criminelles rivales, y compris des chapitres des tristement célèbres gangs de Los Angeles, les Bloods et les Crips, et il a déjà abrité des prisonniers dans le couloir de la mort.

Dans notre aperçu exclusif des conditions brutales, un détenu vêtu d’une combinaison de prison orange peut être vu en train de couper l’herbe avec une énorme machette devant des rangées d’oiseaux perchés sur les clôtures métalliques de la prison.

Et des photos de la cuisine montrent la tête coupée d’un cochon égorgé couverte de mouches.

On peut également voir des toxicomanes en convalescence chanter l’hymne national du Belize devant un podium marqué ARC pour le Ashcroft Rehabilitation Centre.

La prison a été décrite comme « infestée de scorpions » Crédit: Belize Breaking News

La prison est appelée par les habitants le « Hattieville Ramada » Crédit: Belize Breaking News

Un détenu vêtu d’une combinaison de prison orange peut être vu en train de couper l’herbe avec une énorme machette Crédit: Belize Breaking News

La séquence a été filmée il y a deux mois par le journaliste local Alexis Milan Crédit: Belize Breaking News

L’ARC serait le seul centre de désintoxication pour toxicomanes et alcooliques du Belize, construit à la suite d’un don du beau-père milliardaire de Hartin, Lord Ashcroft.

La séquence a été filmée il y a deux mois par le journaliste local Alexis Milan lors d’une visite de la prison, gérée par l’organisation à but non lucratif Kolbe Foundation depuis 2002.

Alexis a déclaré qu’un détenu lui avait dit qu’il n’avait pas accès à des toilettes fonctionnelles et qu’il avait plutôt utilisé un seau.

Il a déclaré au Sun: « Nous avons obtenu une excursion d’une journée par le PDG de la Fondation Kolbe, Virgilio Murillo.

« Il voulait souligner les conditions améliorées de la prison par rapport à la façon dont ils l’ont trouvée lorsqu’ils ont pris le contrôle il y a 20 ans.

« À l’époque, le séjour à Hattieville était décrit comme ‘du pain dur, un lit dur et un dur labeur’.

« Depuis lors, ils ont apporté des améliorations significatives, mais ce n’est toujours pas un endroit où quelqu’un voudrait passer une longue période de temps.

« Je pense que par rapport aux prisons d’autres parties du monde, il est à la traîne par rapport à certaines normes.

« Lorsque nous rendions visite aux détenus, nous appelions de côté et ils avaient tous une histoire à raconter.

« Beaucoup d’entre eux vous diraient que des choses se passent dans la prison que les autorités ne voudraient pas que vous sachiez ou que vous discutiez avec les médias. »

« ENCORE PIRE POUR UNE FEMME »

Alexis a ajouté: « Nous n’avons pas été autorisés à accéder aux zones où ils détiennent les détenus ni à parler directement avec aucun d’entre eux, à l’exception des quelques-uns que nous avons rencontrés au cours de la tournée.

« Les conditions étaient basiques ou le strict minimum et il y avait un détenu qui s’est plaint à nous qu’il n’avait pas accès à des toilettes fonctionnelles.

« Il a dit qu’ils avaient été forcés d’utiliser un seau à la place, donc les conditions ne sont optimales pour personne, mais encore pires pour une femme comme Jasmine Hartin.

« Je sais qu’il y a des prisonniers qui souffrent de maladies mentales là-bas, mais en raison du manque de ressources, les patients qui devraient autrement être dans un établissement de santé mentale sont envoyés en prison à la place. »

Hartin – qui est marié au plus jeune fils de Lord Ashcroft, Andrew – aurait tiré sur Jemmott dans la tête avec son propre pistolet lorsque celui-ci s’est déclenché accidentellement alors qu’ils buvaient.

Elle a été arrêtée après avoir été trouvée « hystérique » à la fermeture de la jetée de l’hôtel Mata Rocks vendredi dernier.

Le père de cinq enfants a été retrouvé flottant dans l’eau au large de la petite île d’Ambergris Caye après avoir reçu une balle derrière l’oreille avec son propre pistolet Glock.

Hartin a déclaré aux flics que l’arme chargée avait tiré accidentellement alors qu’elle le lui rendait après lui avoir fait un massage des épaules, selon des informations locales.

Elle encourrait un maximum de cinq ans de prison si elle était reconnue coupable, mais pourrait s’échapper avec une amende de seulement 10 000 $.