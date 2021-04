Le flic KILLER Derek Chauvin est détenu à l’isolement pendant 23 heures par jour dans la seule prison à sécurité maximale du Minnesota après avoir été reconnu coupable du meurtre de George Floyd mardi.

Chauvin, 45 ans, qui s’est fatalement agenouillé au cou de Floyd pendant près de dix minutes lors d’une arrestation en mai dernier, a été emmené à Oak Park Heights après la lecture du verdict historique devant le tribunal.

L’ancien officier de police de Minneapolis en disgrâce a été placé dans une aile isolée de la prison par crainte pour sa sécurité, a déclaré un porte-parole du système pénitentiaire d’État.

Il a également été placé sous surveillance suicidaire, selon les rapports.

Chauvin restera dans l’établissement à sécurité maximale pendant au moins les huit prochaines semaines en attendant d’être condamné.

Pendant ce temps, il sera gardé seul dans sa cellule pendant presque une heure de la journée, pendant laquelle il sera autorisé à faire de l’exercice à l’extérieur.

Cependant, il sera toujours tenu à l’écart de tous les autres détenus pendant cette heure récréative et restera sous la surveillance étroite des gardiens de prison à l’intérieur de l’unité.

L’aile isolée où Chauvin est détenu, également connue sous le nom d’unité de contrôle administratif, est généralement utilisée pour héberger les détenus punis.

Les cellules sont exiguës et ne contiennent qu’un banc rembourré, une combinaison de toilettes et lavabo et une petite douche.

Les prisonniers sont autorisés à apporter des produits de première nécessité comme des vêtements, du dentifrice et du savon, ainsi qu’un stylo et du papier, a rapporté le New York Times.

Ils peuvent également être autorisés à recevoir des livres et des magazines dans certaines circonstances, bien que cela doive d’abord être approuvé par les responsables de la prison.

Les cellules sont également surveillées par des caméras de surveillance 24 heures sur 24, et les gardiens vérifient les prisonniers toutes les 30 minutes pour évaluer leur bien-être.

Pour les détenus malades ou considérés comme à risque de suicide, ces contrôles sont souvent effectués beaucoup plus fréquemment, les lumières étant parfois allumées 24 heures sur 24 dans leurs cellules.

Toute prison détenue dans l’unité pendant plus de 30 jours doit être examinée par un expert en santé mentale, indique le site Web de la prison.

Au total, 41 prisonniers étaient détenus dans l’unité de contrôle administratif mercredi – environ 10 pour cent de la population totale étant logés dans la prison.

Oak State Park, à environ 40 km à l’est de Minneapolis, est la seule prison à sécurité maximale de niveau 5 du Minnesota.

Il peut contenir jusqu’à 473 détenus à la fois et est considéré comme l’un des plus sûrs au pays pour les délinquants à risque élevé.

Depuis que l’établissement a ouvert ses portes en 1982, une seule personne s’est échappée et un seul détenu a été assassiné.

La condamnation dans le procès de Chauvin a été fixée au 16 juin, selon le Times.

Il risque actuellement une peine maximale de 75 ans derrière les barreaux, après avoir été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré, en plus d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

On ne sait pas où Chauvin purgera finalement sa peine, quelle que soit sa durée, car il pourrait être incarcéré dans l’une des neuf prisons d’État du Minnesota.

Bien qu’en tant que seule prison à sécurité maximale de l’État, Oak Park Heights semble la plus appropriée.

Son visage masqué par un masque facial, Chauvin a montré très peu d’émotion lorsque son verdict de culpabilité a été lu au tribunal hier.

Il fit un signe de tête au juge avant de placer ses bras derrière son dos pour être menotté et sortit de la pièce.

Mercredi, le premier cliché de Chauvin en tant que meurtrier condamné a été libéré.

L’ancien flic avait l’air échevelé alors qu’il regardait fixement la caméra, arborant une combinaison orange.

Le président Joe Biden a célébré mardi la condamnation de Chauvin, affirmant que les États-Unis devaient désormais apporter un «réel changement» aux Noirs américains.

Cela peut être un pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique « , a déclaré Biden lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

Mais il a dit que le verdict de culpabilité était « trop ​​rare » et « pas assez ».

« C’était un meurtre en pleine lumière du jour et cela a arraché les œillères du monde entier à voir », a déclaré Biden.

« Le racisme systémique est une tache sur l’âme de notre nation. »

L’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, devrait faire appel de sa condamnation, une fois qu’il sera condamné.

Trois autres officiers impliqués dans l’arrestation de Floyd – Tou Thao, Thomas K. Lane et J. Alexander Kueng – seront tous jugés en août.

Ils sont chacun accusés d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré tout en commettant un crime et d’avoir aidé et encouragé l’homicide involontaire coupable au deuxième degré avec négligence coupable.