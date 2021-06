À l’intérieur de la prison de Malaga où la star de This Is England, Andrew Shim, a été «enfermée pour trafic de drogue» et le retard britannique s’est suicidé

La star de THIS Is England, Andrew Shim, serait enfermée dans une prison qui était autrefois la plus surpeuplée d’Espagne et où un détenu britannique s’est suicidé plus tôt cette année.

L’acteur populaire est derrière les barreaux après avoir été arrêté à Marbella, sur la Costa del Sol, pour suspicion de trafic de drogue, a-t-on appris hier soir.

La star de This Is England, Andrew Shim, est en prison en Espagne après avoir été arrêtée pour suspicion de trafic de drogue, selon les informations.

L’homme de 37 ans serait en détention provisoire à la prison d’Alhaurin de la Torre, près de Malaga, depuis le 24 octobre après avoir été arrêté trois jours auparavant par la police nationale, selon le Mirror.

C’est la même prison où un chef britannique jugé pour le meurtre d’un vacancier irlandais a été retrouvé mort dans sa cellule en janvier de cette année.

Anthony Gardiner était sous surveillance suicidaire après son arrestation pour le meurtre de John Pender dans un pub irlandais de la station balnéaire populaire de Fuengirola, a rapporté le Mail.

La prison était autrefois bondée de détenus et à un moment donné, il y avait plus de 2 000 prisonniers cognés à l’intérieur – malgré le fait qu’il n’y a que des places pour 837.

Les gardes stressés se sont également plaints du manque de personnel et les syndicats affirment que les officiers ont subi un « comportement très abusif » de la part de ceux qui y purgent leur peine.

Les détenus sont couplés dans des cellules de trois mètres sur quatre, qui contiennent une table de travail, une armoire de travail et un lit superposé.

La prison hautement sécurisée comprend 13 modules de 70 cellules chacun.

Sur les 13 modules, l’un est connu sous le nom de module « respect » – pour ceux qui se comportent bien – et une autre aile est pour les femmes qui a sa propre crèche.

L’acteur est détenu en détention provisoire à la prison d’Alhaurin de la Torre près de Malaga, selon les rumeurs

La prison à sécurité maximale compte 13 modules de 70 cellules chacun Crédit : Alamy

L’une des principales différences entre le fait d’être dans un module normal et dans l’unité « respect » est le fait que les détenus ont les portes de leurs cellules ouvertes jusqu’à tard dans la nuit.

Les détenus de confiance sont également autorisés à avoir accès à leurs cellules tout au long de la journée, y compris à l’heure de la sieste.

Ils ont également accès à des activités récréatives, notamment des productions théâtrales et des projections de films.

En 2019, la prison à sécurité maximale est devenue la première en Espagne à permettre aux détenus de communiquer avec leurs avocats par vidéoconférence

Les proches de la star de la télé craignent qu’il ne « gâche » sa carrière prometteuse.

Une source a déclaré au Mirror : « S’il a fait ce dont il est accusé, que fait-il ?

« Il avait tout et il vient de tout jeter. »

Shim, de Nottingham, est surtout connu pour son rôle de Milky dans le film This Is England de Shane Meadows en 2006 et la série télévisée C4 qui a suivi.

Il a joué aux côtés de Stephen Graham, devenu célèbre en tant qu’acteur hollywoodien, et de Vicky McClure, l’une des stars de la série policière à succès de la BBC, Line of Duty.

Il a joué aux côtés de Stephen Graham (L) et Thomas Turgoose (R) dans le film et la série télévisée culte Shane Meadows

Shim, vu ici avec la co-star de This Is England Thomas Turgoose, aurait été arrêté en octobre dernier

Dans une scène choquante du film, son personnage a été brutalement battu par le personnage de Graham.

Né aux États-Unis, Shim a également remporté des éloges pour ses performances dans les films cultes de Meadows A Room for Romeo Brass et Dead Man’s Shoes.

Shim, qui est également un combattant de MMA, est apparu dans le film Anti-Social de 2015.

Un porte-parole de la police nationale espagnole à Malaga a déclaré au Mirror : « Nous pouvons confirmer qu’un homme de 37 ans a été arrêté le 21 octobre de l’année dernière.

pour trafic de drogue.

Des sources du service pénitentiaire espagnol ont également déclaré au Mirror que le même homme était toujours en détention provisoire.

Il a été envoyé en prison par un juge d’instruction deux jours après son arrestation, affirme-t-on.

Mais on ne sait pas s’il a été formellement inculpé, selon le Mirror.

Les accusations formelles ne sont généralement portées qu’en Espagne juste avant qu’un suspect ne soit jugé.

Les procureurs peuvent soumettre un acte d’accusation après qu’un juge a décidé qu’il y a suffisamment de preuves pour un procès, mais cela peut prendre des mois ou des années.

Shim aurait réalisé une série de « journaux de Corona » avec des amis célèbres et aurait affirmé dans une vidéo que son entreprise, qui consiste à voyager à travers l’Europe, avait été touchée par la pandémie de Covid.

Il est inscrit en tant que directeur de la société de véhicules Trackside Hire sur Companies House.