À l’intérieur de la prison d’Alcatraz «  à l’épreuve des évasions  », «  hantée  » par Al Capone, où les pires criminels du monde se sont infectés en enfer

ALCATRAZ était autrefois une prison «à l’épreuve des évasions» dans la baie de San Francisco, où se trouvaient certains des criminels les plus notoires du monde.

Au fil des ans, beaucoup ont tenté de s’échapper de la prison à sécurité maximale surnommée l’île du diable, sans succès.

11 Alcatraz a accueilli les criminels les plus notoires du monde Crédits: Getty

11 Elle était considérée comme la prison la plus forte d’Amérique Crédit: News Group Newspapers Ltd

Ce week-end marque le 75e anniversaire de la bataille d’Alcatraz, une tentative d’évasion ratée en 1946, où deux officiers et trois détenus ont été tués.

Alcatraz ou The Rock est situé à 1,25 miles au large de San Francisco, en Californie, et a été initialement utilisé comme fort avant de devenir une prison en août 1934.

Elle était considérée comme la prison la plus solide d’Amérique en raison de son emplacement, entourée d’eaux froides et de forts courants.

On pense que la prison est toujours « hantée » par Al Capone qui a dit notoirement: « On dirait qu’Alcatraz m’a fait lécher. »

Le gangster condamné pour évasion fiscale a passé cinq ans à Alcatraz, de 1934 à 1939.

D’autres prisonniers célèbres incluent Alvin ‘Creepy’ Karpis, qui a purgé 26 ans et George ‘Machine Gun’ Kelly qui a purgé 17 ans, tous deux pour enlèvement.

Aussi, Robert «Birdman» Stroud qui a purgé 17 ans pour meurtre et James «Whitey» Bulger, Jr qui a été condamné pour vol à main armée.

Mais les prisonniers les plus célèbres de la prison sont les trois qui auraient pu s’échapper.

Le FBI a rouvert une affaire froide de trois prisonniers qui auraient réussi à s’échapper en 1962.

11 Al Capone a été condamné pour évasion fiscale Crédits: Getty

11 James ‘Whitey’ Bulger, Jr.a été condamné pour un vol à main armée Crédits: Getty

11 Robert ‘Birdman’ Stroud a purgé 17 ans pour meurtre Crédits: Getty – Contributeur

11 George ‘Machine Gun’ Kelly a également servi 17 ans Crédits: Getty

11 Mickey Cohen a purgé un an pour évasion fiscale Crédits: Getty

11 Alvin Karpis a servi 26 ans Crédits: Getty

On pense que les frères John, 32 ans, et Clarence Anglin, 33 ans, et leur complice Frank Morris sont morts après avoir creusé des tunnels hors de leurs cellules à l’aide de cuillères et s’être volatilisés dans les eaux agitées.

Les frères voleurs de banque avaient des antécédents d’évasion de prison, s’étant précédemment évadés du pénitencier de l’État de Louisiane alors qu’ils purgeaient une peine de 10 ans.

Les frères et sœurs, inséparables et connus pour être des nageurs expérimentés, ont été transférés à l’Alcatraz pour éviter de nouvelles évasions.

Mais leur évasion en juin 1962 est considérée comme la seule réussie de l’histoire de la prison.

Après avoir utilisé des cuillères pour creuser des trous pendant des mois, ils ont placé des têtes en papier mâché dans leurs couchettes pour faire croire aux gardes qu’ils dormaient la nuit de leur évasion.

Mais maintenant, une nouvelle photo semble montrer deux frères, qui se seraient noyés en 1962 lors de la tentative d’évasion la plus notoire d’Alcatraz, bien vivants au Brésil en 1975.

Et les proches de John et Clarence Anglin pensent que les hommes pourraient encore être en vie aujourd’hui.

Malgré une opération de recherche de dix jours dans la zone et une enquête de 17 ans, leurs corps n’ont jamais été retrouvés.

Le FBI a conclu que les détenus se sont probablement noyés dans les courants féroces et froids de la baie de San Francisco ou sont morts d’hypothermie et a fermé le dossier en décembre 1979.

Un documentaire de la chaîne d’histoire de 2015 a exploré d’autres preuves circonstancielles pour voir si les trois avaient effectivement survécu.

11 Clarence et John Anglin, et leur complice Frank Morris Crédits: Corbis

11 Cellule de Clarence Anglin à Alcatraz Crédit: SWNS: South West News Service

11 Ils ont placé des têtes en papier mâché dans leurs couchettes pour tromper les gardes Crédit: FBI

Ken, 54 ans, et David Widner, 48 ans, de Géorgie, affirment dans un documentaire qui vient d’être projeté aux États-Unis que leurs oncles ont en fait été ramassés dans un bateau par un associé criminel.

Il les a ensuite emmenés vers la liberté en Amérique du Sud.

En outre, une lettre mystère qui a été révélée en 2018, prétendait avoir été écrite par l’un des évadés, John Anglin, qui a déclaré « nous l’avons tous fait ».

La lettre, envoyée à un département de police de San Francisco en 2013 se lit comme suit: « Je m’appelle John Anglin. »

«Je me suis échappé d’Alcatraz en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Morris.

« J’ai 83 ans et je suis en mauvaise posture. J’ai un cancer … Oui, nous l’avons tous fait cette nuit-là, mais à peine. »

« Ce n’est pas une blague. Si vous annoncez à la télé qu’on me promettra d’aller d’abord en prison pour un maximum d’un an et de recevoir des soins médicaux, je vous répondrai pour vous dire exactement où je suis. »

Le laboratoire du FBI a analysé la lettre pour l’ADN et les empreintes digitales, mais leurs résultats n’ont pas été concluants.