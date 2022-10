À l’intérieur de la première tombe de déchets nucléaires au monde en Finlande | Actualités scientifiques et techniques

La première tombe géologique au monde pour déchets nucléaires prend rapidement forme à plus de 400 mètres sous les forêts finlandaises.

Des lots d’uranium mortellement radioactif commenceront à arriver d’ici deux ans pour être enterrés dans le dédale de tunnels creusés dans la roche.

D’autres pays, dont le Royaume-Uni, envisagent de construire leurs propres installations de stockage géologique, qui devraient isoler en toute sécurité les 260 000 tonnes de déchets hautement radioactifs qui se sont accumulés dans le monde depuis l’aube de l’énergie nucléaire dans les années 1950.

Sky News a obtenu un accès rare au site, appelé Onkalo, qui signifie “cavité” en finnois. Il est construit à côté de trois nucléaire réacteurs sur la côte sud-ouest du pays.

La sécurité était si stricte à la suite de la sabotage du gazoduc Nord Stream qu’il y avait une règle stricte de non-filmage au-dessus du sol.

Mais nous avons été emmenés sur la route d’accès de 5 km qui serpente à travers le substratum rocheux, si profonde que nos oreilles ont sauté.

Au fond, d’autres tunnels se sont déployés. Jusqu’à présent, cinq ont été achevés, mais jusqu’à 100 pourraient être construits au cours des prochaines décennies, s’étendant sur plus de 40 miles en tout.

Notre guide était Sanna Mustonen, géologue et chef de projet senior pour Posiva, la société qui gère l’installation.

Elle a dit que le substrat rocheux s’est formé il y a près de deux milliards d’années et qu’il est resté intact depuis.

“La roche elle-même, comme dans toute la région de Finlandeest très stable », a-t-elle déclaré.

“Nous avons de la vieille roche. Nous n’avons pas de plaques continentales à proximité, donc nous n’avons pas de tremblements de terre, de sismicité ou de choses comme ça.”

Image:

Les déchets seront scellés dans des bidons métalliques à double couche



“Il doit y avoir de la sécurité”

Comme d’autres pays, la Finlande stocke le combustible nucléaire usé au-dessus du sol dans des bunkers blindés pendant qu’elle cherche une solution à long terme.

Mais Mika Pohjonen, directeur général de Posiva, a déclaré qu’il serait irresponsable de laisser des déchets aussi dangereux là où ils pourraient tomber entre de mauvaises mains.

Il a déclaré à Sky News : “Si vous regardez l’histoire, il y a 300 ans, combien de guerres y a-t-il eu en Europe, par exemple ?

“En surface, le stockage intermédiaire nécessite des mesures actives de la part des humains, le bâtiment doit être chauffé, le combustible usé doit être refroidi, il doit y avoir une sécurité autour de lui.

“Si vous regardez une génération en avant, vous ne pouvez pas vraiment voir que ce type d’arrangement serait suffisamment sans risque.”

Diverses solutions au problème des déchets de l’industrie nucléaire ont été suggérées, notamment : les lancer dans l’espace lointain, les enterrer dans une tranchée océanique et les déposer dans une fissure de la croûte terrestre.

Ils ont été rejetés comme irréalisables, coûteux ou dangereux pour l’environnement.

Image:

L’installation est construite dans le substrat rocheux de la Finlande



“Sûr pour un million d’années”

Au lieu de cela, Posiva enfermera le combustible nucléaire usé dans des bidons métalliques à double couche qui s’inséreront dans des trous percés dans le sol des tunnels.

Pour les garder au sec, ils seront emmaillotés dans de la bentonite, un matériau absorbant utilisé dans la litière pour chat.

Plus de bentonite sera utilisée pour remblayer les tunnels, qui seront bouchés avec du béton.

Lorsque le complexe sera plein dans environ un siècle, avec peut-être jusqu’à 3 250 bidons, il sera scellé et toute trace retirée au-dessus du sol.

“Il sera en sécurité pendant un million d’années”, a déclaré M. Pohjonen.

“Il n’y aura peut-être plus d’humains ici car à cette époque il y aura des périodes glaciaires ou [this area will be] sous l’eau, mais cela est conçu pour le garder hors de la biosphère.”

Les bidons factices sont déjà enfouis dans la bentonite et entourés de capteurs.

Certains scientifiques ont averti que l’eau pourrait corroder le métal, devenir radioactive puis remonter à la surface au cours des millénaires.

Mais Posiva dit que les multiples barrières maintiennent les déchets à l’intérieur et l’eau à l’extérieur. Et s’il y avait une fuite dans un scénario du pire des cas hautement improbable, la modélisation montre qu’au moment où l’eau atteindrait la surface en 10 000 ans, la radioactivité aurait tellement diminué qu’elle ne constituerait pas une menace pour la vie.

Les progrès de la Finlande ont été suivis de près par d’autres pays. La Suède a commencé la construction de son propre site de stockage en couches géologiques profondes. La France, la Suisse et le Royaume-Uni sont encore plus en retrait.

Une liste restreinte de quatre sites possibles en Cumbrie et dans le Lincolnshire a été établie.

Image:

Les bidons métalliques seront ensevelis sous terre



Bruce Cairns, conseiller politique en chef aux Services des déchets nucléaires du Royaume-Uni, jetait également un coup d’œil à Onkalo pendant notre séjour.

Il a déclaré que l’élimination permanente et responsable des déchets est essentielle alors que le pays met en service une nouvelle génération de réacteurs.

“Nous avons 70 ans de déchets au Royaume-Uni qui se sont déjà accumulés à partir de la production d’énergie, de la défense et des processus industriels.

“Cela ne va nulle part à moins que nous n’en fassions quelque chose. Nous devons prendre des mesures pour nous assurer que cela est géré de manière responsable, pas seulement pour le moment mais aussi à long terme.”

La clé des progrès de la Finlande a été l’engagement avec la communauté locale.

Image:

La centrale nucléaire d’Eurajoki à proximité



Les habitants favorables

La colonie la plus proche est Eurajoki, à environ 16 km.

Les réacteurs nucléaires existants étaient déjà de gros employeurs locaux et lorsque la zone a été sélectionnée parmi une liste restreinte de sites de stockage, les autorités locales ont voté massivement pour.

Vesa Lakaniemi, le maire de la ville, a déclaré : “Nous avons l’énergie nucléaire ici depuis 40 ans.

“Les gens connaissent le nucléaire et l’ultime [waste] stockage beaucoup plus que dans les régions qui n’ont pas de centrale nucléaire.

“La confiance s’est développée au cours de quatre décennies.”