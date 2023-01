À l’intérieur de la première mégalopole du monde – une ville de 1 000 km de long couvrant 5 pays qui abritera un demi-milliard de personnes d’ici 2100

AVEC un horizon plein de gratte-ciel et une autoroute qui s’étendra sur cinq pays, l’Afrique est en train de devenir le foyer de la première mégalopole du monde.

La zone tentaculaire s’étend sur près de 1 000 km le long de la côte ouest de l’Afrique – commençant à Abidjan et se terminant à Lagos – et devrait abriter un demi-milliard de personnes d’ici quelques décennies.

De nouveaux immeubles de grande hauteur et des installations touristiques seront construits à mesure que les villes fusionneront Crédit : YouTube/Visitez le Ghana

La mégalopole va s’étendre sur cinq pays Crédit : YouTube/Visitez le Ghana

La méga-zone devrait abriter un demi-milliard d’habitants d’ici la fin du siècle Crédit : Getty

L’Afrique est en pleine révolution démographique alors que sa population continue d’augmenter.

De plus en plus de tours de grande hauteur, de bureaux, de complexes commerciaux et d’hôtels surgissent le long des côtes des cinq pays, rendant les frontières de plus en plus floues.

Le monde regarde maintenant l’évolution de la toute première mégalopole.

Et comme son infrastructure ne cesse de s’étendre, sa population le sera également.

L’Afrique abrite 17 % des citoyens de la planète, soit 1,4 milliard.

Mais d’ici 2100, l’ONU prévoit que sa population aura presque quadruplé pour atteindre le chiffre stupéfiant de quatre milliards, soit 40 % du total mondial.

Les experts estiment qu’environ un demi-milliard vivront dans la mégalopole – qui s’étend d’Abidjan au Nigeria à Lagos en Côte d’Ivoire en passant par les pays du Ghana, du Togo et du Bénin – à cette époque.

Même dans un avenir proche, la population de la méga région devrait atteindre 51 millions d’ici 2035.

Les chefs de la Banque africaine de développement ont déjà levé et affecté 12,6 milliards de livres sterling pour créer une nouvelle autoroute le long du golfe de Guinée d’Abidjan à Lagos.

Il aura jusqu’à six voies de large et sera sans péage car les conducteurs auront des puces placées dans leur plaque d’immatriculation, a déclaré Lydie Ehouman, économiste des transports à la banque, au Guardian.

La mégalopole en évolution verra des villes mineures se transformer en grandes à mesure que des citoyens intrigués migreront vers la région côtière.

Selon les experts, il pourrait être à l’avant-garde d’un boom économique pour le continent.

Accra, la capitale du Ghana, est l’une des villes le long de la route qui va subir un lifting.

Les autorités du pays ont dévoilé un projet brillant d’une valeur de près d’un milliard de livres sterling pour renforcer ses niveaux de tourisme.

Il verra des installations telles que des hôtels flash, des bureaux et des centres commerciaux prendre forme le long de 248 acres autour du front de mer.

Les architectes d’Adjaye Associates espèrent transformer la ville en une “enclave touristique de classe mondiale”.

On dit que d’autres concepteurs impliqués dans le remoulage étudient des méthodes utilisées depuis des centaines d’années pour leurs constructions.

Des matériaux tels que le béton et l’acier devraient être évités au profit de ceux naturellement disponibles, tels que l’argile et la pierre, rapporte Outride.

L’écrivain des affaires mondiales, Howard French, estime que la zone est en passe de devenir “la plus grande zone d’habitation continue et dense sur terre”.

L’auteur a déclaré au Guardian : “Ce [stretch] est désormais considérée par de nombreux experts comme la région du monde qui s’urbanise le plus rapidement, une « mégalopole » en devenir, c’est-à-dire un groupe important et densément regroupé de centres métropolitains.

« Abidjan, avec 8,3 millions d’habitants, sera presque aussi grand que New York aujourd’hui.

“L’histoire des petites villes de la région est tout aussi dramatique.

“Soit ils deviennent de grands centres urbains à part entière, soit – comme dans des endroits comme Oyo au Nigeria, Takoradi au Ghana et Bingerville en Côte d’Ivoire – ils sont progressivement absorbés par de plus grandes villes.

“Pendant ce temps, des villes naissantes voient le jour dans des environnements qui étaient presque stériles il y a une génération.”

Mais derrière le faste et le glamour, les experts craignent que la population générale ne soit laissée pour compte car les projets se plieront aux désirs des riches.

La communication peut stagner entre les pays, ce qui signifie que les nouvelles lignes ferroviaires et les routes nécessaires peuvent ne pas sortir des plans.

Alain Bertaud, chercheur principal au Marron Institute de l’Université de New York, a déclaré à M. French : “La meilleure chose qui puisse arriver à l’Afrique de l’Ouest serait que quelqu’un puisse convaincre ces pays de considérer sérieusement l’expérience de l’Asie.

“La densité elle-même ne crée pas la prospérité.

“Vous devrez avoir beaucoup plus de moyens de transport, y compris de nouvelles lignes ferroviaires, de nouvelles routes qui relient l’autoroute côtière à l’arrière-pays et aux petites villes, là où se trouvent les terres les moins chères.

“En Inde, nous avons vu que même la construction d’un corridor qui traverse plusieurs États d’un même pays est difficile. En Afrique, ils auront besoin d’une bien meilleure coordination.”

Les autorités prévoient de construire une autoroute reliant toutes les zones côtières Crédit : Getty

D’autres immeubles de grande hauteur devraient ponctuer l’horizon Crédit : YouTube/Visitez le Ghana

Les experts pensent que les petites villes deviendront des grandes Crédit : YouTube/Visitez le Ghana