À l’intérieur de la prédiction effrayante de Nostradamus selon laquelle “Queen mourrait en 2022 à l’âge de 96 ans” faite il y a plus de 450 ans

Le mystique FRANÇAIS Nostradamus aurait peut-être prédit la mort de feu la reine Elizabeth II, selon un nouveau livre.

Le savant prédicteur aurait fait allusion à la mort du monarque britannique dans un poème écrit il y a plus de 450 ans.

Nostradamus aurait prédit la mort de feu la reine Elizabeth II Crédit : AP

La prédiction du mystique français intervient plus de 450 ans après sa mort Crédit : Getty

Nostradamus a déjà été loué pour avoir prétendument prédit le grand incendie de Londres, la montée au pouvoir d’Hitler et les deux guerres mondiales qui ont dévasté l’Europe.

Sa dernière prédiction a été interprétée par l’auteur Mario Reading, dont le livre récent – Nostradamus : The Complete Prophecies for the Future – plonge dans les visions obscures du philosophe.

Les ventes du livre de Reading ont explosé après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre.

Dans la semaine qui a précédé la mort du monarque, le livre ne s’est vendu qu’à cinq exemplaires. À la fin de la semaine se terminant le 17 septembre, ce chiffre est passé à près de 8 000 exemplaires, selon le Sunday Times.

Dans le livre, publié pour la première fois en 2006, Reading interprète l’un des quatrains de Nostradamus comme “La reine Elizabeth II mourra, vers 22 ans, à l’âge d’environ 96”.

La prédiction a été publiée sur les réseaux sociaux peu de temps après la mort de la reine et serait à l’origine du récent boom des ventes du livre.

Il y avait même des suggestions que Nostradamus avait prédit la guerre en Ukraine à travers ses vagues suggestions que la France serait attaquée de «l’Est».

Il disait: “La tête bleue fera du mal à la tête blanche dans une telle mesure, que le bien de la France pour les deux sera toujours égal.”

Mais l’expert de Nostradamus, Bobby Shailer, pense que l’écrivain français pourrait faire référence à une troisième guerre mondiale qui pourrait avoir lieu dans les “prochaines années”.

L’astrologue mystique français a écrit 6 338 prophéties, y compris quand, où et comment notre monde finira dramatiquement.

Beaucoup de ses prédictions ont été interprétées comme étant exactes, comme la Seconde Guerre mondiale, l’attaque terroriste du 11 septembre, la Révolution française et la bombe atomique.

Selon les croyants, Nostradamus semble également avoir prédit le début de la pandémie de coronavirus de 2020.

Et Yearly-Horoscope affirme que plus de 70% de ses prophéties se sont réalisées jusqu’à présent.

L’astrologue français, né Michel de Nostradame, est décédé le 2 juillet 1566.

Les prédictions de Nostradamus continuent d’être une source de fascination Crédit : Canal 4