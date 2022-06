À l’intérieur de la poussée pour diversifier l’industrie du livre

Certains éditeurs, comme Lucas, essaient de comprendre comment faire de même pour les vastes étendues d’Amérique que les grands éditeurs ont pour la plupart ignorées. C’est un effort qui est compliqué par une longue histoire de négligence, elle-même liée à l’incapacité des éditeurs à prendre au sérieux la diversité dans leurs propres rangs professionnels jusqu’à récemment. Dans des entretiens avec plus de 50 professionnels et auteurs actuels et anciens du livre, j’ai entendu parler des précédentes tentatives infructueuses de cultiver un public noir et d’une culture de l’industrie qui lutte toujours pour surmonter l’élitisme clubby et blanc dans lequel elle est née. Comme Lucas le voit, l’avenir de l’édition de livres sera déterminé non seulement par ses récentes embauches, mais aussi par la manière dont elle répondra à cette question : au lieu de se battre pour des parts d’un gâteau qui rétrécit, les éditeurs peuvent-ils travailler pour augmenter le lectorat pour tout le monde ?

Quand je suis entré le monde de l’édition de livres – où j’ai passé deux ans en tant qu’assistante et 16 autres en tant que rédactrice en chef, critique et journaliste – Barbara Epler, aujourd’hui éditrice de New Directions, m’a averti que le salaire d’entrée de gamme était catastrophique, en en grande partie parce que les éditeurs supposaient que peu de leurs recrues au niveau d’entrée devraient en fait survivre : Historiquement, les salaires étaient considérés comme de l’« argent vestimentaire ». Elle l’a dit avec un rire outré, et j’ai pensé que c’était une blague, mais j’ai vite compris qu’elle avait raison. Lorsque j’ai été embauché chez Farrar, Straus & Giroux en 1997, je gagnais 25 000 $ par année pour un emploi qui exigeait un diplôme universitaire, une expérience dans l’industrie et souvent plus de 60 heures par semaine. J’aurais pu gagner plus d’argent en tant qu’intérimaire. Au fil des ans, les éditeurs sont restés réticents à augmenter les salaires. En 2018, selon une enquête sectorielle de Publishers Weekly, le salaire médian d’un assistant éditorial était de 38 000 $.

Pendant une grande partie de son histoire, l’édition de livres, en particulier l’édition de livres littéraires, a été une industrie construite et dirigée par des hommes blancs riches. L’un des fondateurs de Farrar, Straus & Giroux était Roger Straus Jr., dont la mère était héritière de la fortune Guggenheim et dont la famille paternelle dirigeait le grand magasin Macy’s. Grove Press appartenait à Barney Rosset, dont le père possédait des banques à Chicago. Lorsque Bennett Cerf, le fils d’une héritière de la distribution de tabac, a acheté la bibliothèque moderne, qui serait rebaptisée Random House en 1927, lui et son partenaire, Donald Klopfer, ont chacun déboursé 100 000 dollars, soit environ l’équivalent de 1,7 million de dollars aujourd’hui.

Jusque dans les années 1960, la littérature américaine était façonnée par le fait que les auteurs noirs avaient besoin d’éditeurs blancs pour obtenir une reconnaissance nationale. Dans son récent article pour Publishers Weekly, « Black Publishing in High Cotton », Tracy Sherrod, rédactrice en chef de Little, Brown – qui a été directrice éditoriale de l’empreinte sur le thème noir Amistad Press pendant neuf ans – note que le poète Langston Hughes et la romancière Nella Larsen ont obtenu des contrats de livres dans les années 1920 avec l’aide de Blanche Knopf, rédactrice en chef de la prestigieuse maison d’édition Alfred A. Knopf. Après cela, vous pourrez toujours citer quelques grands auteurs noirs publiés par des maisons new-yorkaises. Pourtant, les éditeurs blancs ne se considéraient pas nécessairement comme étant au service des lecteurs noirs.

« Il existe un sous-genre d’essai dans la tradition littéraire afro-américaine, que l’on peut vaguement appeler Ce que les éditeurs blancs n’imprimeront pas », a déclaré Henry Louis Gates Jr., professeur d’anglais à Harvard. James Weldon Johnson et Zora Neale Hurston ont écrit des essais avec ce titre, plus ou moins. Gates a déclaré: «Il y a près de 100 ans parmi les écrivains noirs une prise de conscience des limites raciales et des préjugés de l’industrie américaine de l’édition.» Richard Wright, dont le roman de 1940 « Native Son » s’est vendu à 215 000 exemplaires en trois semaines, par exemple, a encore vu la moitié de ses mémoires de 1945 « Black Boy » expurgés pour plaire au Book-of-the-Month Club, qui s’adressait à un public de lecteurs blancs de la classe moyenne.

Sous la pression du mouvement des droits civiques, les grandes maisons d’édition américaines ont entrepris leur premier effort pour servir un marché plus diversifié dans les années 1960. Les enseignants et les conseils scolaires de villes comme Chicago et New York exigeaient des manuels scolaires reconnaissant les histoires et les expériences des Américains non blancs. Sur Capitol Hill, le représentant Adam Clayton Powell Jr., démocrate de New York, a enquêté sur la représentation des minorités dans les écrits de classe dans le cadre du sous-comité ad hoc sur la ségrégation de facto en 1966. Ses auditions ont révélé qu’il n’y avait qu’un seul éditeur noir à la tête l’une des nouvelles séries de manuels scolaires créées par les éditeurs : Charles F. Harris de Doubleday and Company. En réponse à cette révélation, de nombreux éditeurs ont commencé à recruter des éditeurs noirs dans leurs divisions de l’éducation, et quelques-uns de ces éditeurs ont ensuite rejoint également les divisions générales des livres commerciaux des entreprises. « C’était les jours de gloire », m’a dit Marie Brown, qui a été embauchée par Doubleday en 1967. « Nous avons été invités à entrer. » Parmi les rangs de ces nouvelles recrues figurait la future lauréate du prix Nobel Toni Morrison, qui a travaillé dans une division scolaire de Random House tout en écrivant son premier roman, « The Bluest Eye ».