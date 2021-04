je

Je suis intéressé par une chose et une seule chose – et cela embrouille des intrigues alléchantes. «Chaque enquête a mené à cela», déclare la nouvelle promotion deLigne de conduitefinale de la saison. Le clip laisse entendre que «H» sera enfin dévoilé. Westminster est actuellement en train de noyer des intrigues alléchantes. On ne sait pas où mènent toutes les enquêtes – ou comment les différents volets de notre thriller «sleaze» seront liés – mais il est clair que Boris Johnson est en grave difficulté. La BBC et ITV affirment que des sources ont entendu le Premier ministre dire la remarque désormais notoire «laissez les corps empiler». Mère de Dieu. Et ensuite?

À l’intérieur de la bulle

Le commentateur politique principal John Rentoul sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: